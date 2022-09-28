Великая китайская эволюция. Куда стремится автомобильная промышленность Поднебесной

11:04 29.09.2022

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Китайский автопром постепенно становится глобальным лидером не только по продажам, но и по внедрению технологий. Сегодня у него есть все составляющие для успеха: самостоятельная производственная цепочка, научно-исследовательский потенциал, необходимые мощности, растущее качество продукции и демократичные цены. И это уже не говоря о космическом темпе роста, который набрал сегмент электромобилей. В этом направлении именно КНР сегодня задает тренды и меняет устоявшуюся картину мира. Простой пример: сегодня в стране работает почти четыре миллиона зарядных станций для электромобилей. В прошлом году в Поднебесной всего было продано свыше 26,2 миллиона новых авто, из которых более 3,5 миллиона работают на новых источниках энергии.



История успеха



За последнее десятилетие китайский автопром фактически превратился из гадкого утенка в настоящего белого лебедя. Этот факт подтверждает множество экспертов по всему миру. Не будем отрицать: на первом этапе своего развития автопроизводители из Поднебесной в силу отсутствия необходимых технологий и оборудования приобретали лицензии для использования дизайна, а также технических наработок европейских и японских компаний. При этом важно, что они не остановились на достигнутом, китайские инженеры учились у конкурентов, стремительно нарабатывая собственный опыт и компетенции в создании различных автокомпонентов. Одновременно с количественными показателями росли и качественные, надежность автомобилей из Поднебесной стремительно повышалась.



В результате за прошедшие годы китайский автопром превратился из догоняющего в мирового лидера по объемам производства. Разница между моделями, которые выпускались десять лет назад, и теми, что продаются сейчас, колоссальная. В чем секрет столь быстрой эволюции? В огромных финансовых ресурсах китайских производителей в сочетании с грамотным направлением развития.



Сегодня многие компании в Китае имеют возможность получить доступ к самым современным технологиям. Для этого к работе над новыми моделями привлекаются ведущие инженеры, дизайнеры и конструкторы, а также целые фирмы, занимающиеся созданием автомобилей или их агрегатов. При этом некоторые китайские компании стали совладельцами известных европейских автомобильных брендов и активно используют их инженерные ресурсы.



Теперь каждая следующая модель местных производителей современнее и совершеннее предыдущих, а былого разрыва в техническом уровне и качестве между китайскими машинами и их европейскими или японскими конкурентами просто нет. Интересно, что в оснащении "китайцы" уже нередко превосходят конкурентов, особенно в части электроники. Речь идет о мультимедийных системах, камерах кругового обзора, контроле слепых зон и технологии удержания авто на полосе. Главное, что большинство этих опций заметно меньше удорожают китайские автомобили, чем типичного "европейца" или "корейца".



Емкий рынок



В начале этого года китайскому автопрому пришлось столкнуться с рядом проблем. Из-за распространения коронавируса под ударом оказались логистические цепочки в автомобильном секторе. Кроме того, свое негативное влияние на рынок оказали нехватка автомобильных чипов и рост цен на сырье. Тем не менее ситуацию удалось быстро исправить, в том числе благодаря эффективным действиям властей КНР.



В частности, в Китае был принят целый ряд стимулирующих мер для восстановления автомобильного рынка. Правительство разработало и внедрило политику сокращения налога на покупку легковых автомобилей стоимостью не более 300 тысяч юаней (около 44 тысяч долларов) и объемом мотора не более двух литров с 1 июня по 31 декабря этого года.



Кроме того, во второй декаде июня на заседании Госсовета КНР было принято решение о новых мерах, включая стимулирование рынка подержанных автомобилей и поддержку покупки авто на новых источниках энергии (NEV) путем продления срока действия освобождения от налога на их покупку. Автопроизводители в свою очередь запустили ряд выгоднейших бонусных и льготных программ для покупателей.



В результате, по данным Ассоциации автомобилестроительной промышленности Китая (CAAM), в июне в стране было продано 2,5 миллиона транспортных средств с ростом на 23,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как показывают данные Главного государственного налогового управления КНР, за первый месяц реализации политики налоговых льгот при покупке автомобилей ею оказались охвачены около 1,1 миллиона проданных транспортных средств, что позволило покупателям сэкономить около 7,1 миллиарда юаней.



Эксперты Центра по изучению проблем развития при Госсовете КНР считают, что новые стимулирующие меры позволят увеличить объемы продаваемых автомобилей и сопутствующих товаров примерно на 200 миллиардов юаней только в этом году, что станет хорошим вкладом в развитие национальной экономики.



Интересные цифры



Китай уже семь лет подряд лидирует в мире по производству и реализации автомобилей на новых источниках энергии. По состоянию на конец 2021 года общий объем потребления автомобилей NEV в Поднебесной достиг около 1,6 триллиона юаней (249 миллиардов долларов), что позволило сократить выбросы CO2 более чем на 100 миллионов тонн.



Только в прошлом году компании КНР по производству автомобилей на альтернативных источниках получили более 30 тысяч патентов на новые изобретения, что составило 70 процентов от их общего числа в мире.



С другой стороны, активно наращивается производство традиционных авто. Согласно статистике за 2021 год объем продаж легковых автомобилей китайских марок увеличился на 23,1 процента в годовом исчислении. При этом растет и экспорт: только за прошлый год за рубеж было отправлено два миллиона транспортных средств.