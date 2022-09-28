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Ли Юньсюй: Рынок нефти штормит и это только начало...
11:06 29.09.2022

China Securities Journal
Китай

Цены на сырую нефть падают, продукты переработки ждут благоприятного момента

Цены на черное золото снова обрушились, и нефтяные "быки" фондового рынка постепенно отступают, пишет China Securities Journal. Считается, что ключевой фактор удешевления сырья, – сильный доллар. Но дело вовсе не в нем.

В июне усиление доллара привело к постепенному отступлению торговых лидеров. Стоимость сырой нефти в мире к настоящему моменту упала почти на 40% по сравнению с максимальной отметкой. Впервые с января фьючерсы на американскую нефть марки WTI снизились в цене ниже отметки в 80 долларов за баррель.

Аналитики говорят, что текущие колебания цен на нефть в основном происходят из-за изменений в макрологике, таких как растущий глобальный уровень инфляции, ожидание мирового экономического спада и денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы США. Несмотря на то, что внешний мир пытается принимать меры поддержки нефтяных цен, их сложно внедрить из-за упомянутых фундаментальных проблем. По прогнозам, продолжающееся снижение стоимости ресурса в этом периоде окажет неблагоприятное влияние на цены на сельскохозяйственную продукцию, металлы и другие основные товары, а особенно - на продукты химической переработки, затронутые в наибольшей степени. Ожидается, что в краткосрочной перспективе улучшения будут незначительными.

"Быки" сырой нефти теряют свои позиции

Согласно данным Wenhua Finance, цена фьючерсов на американскую нефть WTI продолжает падать, с максимума в 123,68 доллара за баррель от 14 июня она снизилась до 78 долларов за баррель от 26 сентября, то есть совокупное изменение составило около 37%.

"С начала этого года из-за сохраняющегося высокого уровня инфляции крупные экономики, такие как Европа и США, перешли к последовательному агрессивному повышению процентных ставок. Так они пытаются сдержать инфляцию, которая оказывает значительное давление на мировое хозяйство. Показатели экономики США продолжают снижаться - ВВП страны падает два квартала подряд, долгосрочная и краткосрочная доходность американских государственных облигаций уменьшается. Поскольку страны ЕС и США продолжают повышать ставки, ожидается, что показатели мировой экономики будет по-прежнему снижаться. Это повлияет на потребление нефти, подавит цены на этот энергоресурс", - заявил Суй Сяоин, руководитель нефтехимической группы отдела инвестиционного консалтинга по среднесрочным фьючерсам Founder Group.

На самом деле во время текущего раунда снижения цен на нефть прогнозировалось сокращение предложения на рынке черного золота. Тем не менее это не добавило уверенности "быкам".

"Нефтедобыча стран ОПЕК+ находится в цикле устойчивого роста, поэтому не возникло дефицита предложения. На спрос повлияло конкурентное повышение процентных ставок в различных странах, в связи с чем возросла вероятность рецессии. Индекс доллара в целом оказал давление на рисковые активы, и из-за этого цены на нефть упали", - сказал Ли Юньсюй, старший аналитик SDIC Anxin Futures Research Institute. Он добавил, что логика текущей рецессии отражается в резких колебаниях цен.

Структура спроса и предложения поддерживает жесткий баланс

Из конъюнктуры фондового рынка видно, что во время текущего витка падения цен на нефть, особенно начиная с сентября, ее волатильность была сильно привязана к доллару. Однако межмесячный спред фьючерсов, будучи индикатором, который значительно лучше отражает фундаментальные изменения, в последнее время не демонстрировал признаков ослабления вслед за стоимостью энергоресурса. В определенной степени это демонстрирует, что текущие колебания в основном определяются именно макрологикой.

Ли Юньсюй полагает, что скачок доллара действительно является основным фактором, влияющим на краткосрочную динамику цен на нефть, но в среднесрочной перспективе мировой спрос на нефтепродукты на терминалах и операционные данные, получаемые нефтегонными заводами останутся стабильными. Международное энергетическое агентство (МЭА), Управление энергетической информации США (EIA) и ОПЕК в своих ежемесячных отчетах за сентябрь не внесли каких-либо существенных корректировок в свои прогнозы спроса на нефть на этот и следующий год, и фактическое влияние колебаний доллара на спрос временно ограничено.

Ли Юньсюй также сказал, что в краткосрочной перспективе спрос и предложение не смогут сдерживать дальнейшее падение стоимости нефти, после замедления роста доллара цены могут восстановиться. Сейчас, вероятно, хорошее время для перераспределения соответствующих фьючерсных продуктов.

Аналитик фьючерсов на энергетические и химические продукты из Donghai Ван Илу признает, что в рамках сделок на спотовом рынке наблюдается бэквордация, цены фьючерсов на многие нефтепродукты резко упали в конце июля. Это связано со слабым потреблением бензина в пиковый летний сезон, падением прибыли нефтеперегонных заводов и сокращением спроса на наличные товары. В связи с наступлением осенне-зимнего сезона нужно отметить, что спрос на отопление более устойчив, чем на путешествия. Если вдобавок ОПЕК+ сократит добычу нефти, то в четвертом квартале главные звенья в цепочке нефтяных цен получат определенную поддержку.

Суй Сяоин отмечает, что с фундаментальной точки зрения текущая структура спроса и предложения на сырую нефть сохраняет жесткий баланс. Хотя рецессия значительно ослабила потребление ресурса, недостаток поставок удерживает рыночное предложение на низком уровне. Уже понятно, какое воздействие дальнейший экономический спад окажет на спрос нефти, но на предложение влияют и геополитические факторы, поэтому в будущем определенно возникнут новые переменные.

Трудно улучшить ситуацию со сбытом

Сырая нефть известна как "кровь промышленности", у нее есть много конечных продуктов. Она – самое важное сырье для очищенной нефти и продуктов нефтепереработки, которое оказывает прямое влияние на цены на бензин и дизельное топливо, топочный мазут, гудрон, PTA и другие товары.

Рассуждая о влиянии текущего раунда падения цен на сектор сбыта, Ли Юньсюй сказал: "70% конечных продуктов нефти относятся к отраслям, тесно связанным с транспортом и поездками: бензин, дизельное топливо. Соответственно, они затрагивают транспортные расходы населения и напрямую коррелируют с индексом потребительских цен. Дальнейшее удешевление сырья окажет негативное влияние на конечную стоимость сельскохозяйственной продукции, металлов и других товаров".

"Судя по конъюнктуре рынка, продолжающееся падение цен на сырую нефть уже потянуло вниз стоимость целого ассортимента товаров, в том числе энергетической и химической цепочек. Скорее всего сырье продолжит дешеветь, а энергетические и химические продукты в течение следующих двух кварталов будут демонстрировать тенденцию к ослаблению". Ван Илу добавил, что инвесторам лучше присматриваться к товару, демонстрирующему месячное снижение, а не придерживаться в одностороннем порядке операций с чрезвычайно волатильными продуктами. Что касается самой нефти и газа, то предложение может еще долгое время оставаться дефицитным, а крупные компании, включая нефтесервисные предприятия, газопроводные и заправочные станции, будут обладать долгосрочной распределительной ценностью.

"Падение цен на сырую нефть приведет к уменьшению себестоимости нефтехимической продукции, что, в свою очередь, снизит ее цену. Таким образом, общая оборотная тенденция нефтехимического производства будет следовать за снижением цен на сырой ресурс", - сказал Суй Сяоин.

Автор: Ма Шуан (马爽)

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664438760


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