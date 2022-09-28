Взрыв трубопровода "Северный поток": Центральная Европа ждет кошмара, - Ханс-Георг Мюнстер

11:08 29.09.2022

Взрыв трубопровода "Северный поток": Центральная Европа ждет кошмара

Диверсии против труб Газпрома грозят крахом экономике Германии



Ханс-Георг Мюнстер



Удары приближаются. Центральная Европа, на самом деле далекая от военных столкновений на Украине, внезапно переживает военные спецоперации. Те, кто предупреждал о войне в центре Европы, теперь могут увидеть подтверждение этому. Это связано с тем, что т.н. утечки на газопроводах Nord Stream 1 и Nord Stream 2, скорее всего, вызваны взрывами. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что трудно поверить, что это случайность, сообщает агентство "Рейтер".



В ночь на понедельник (26 сентября 2022 г.) поступили сообщения об утечке на газопроводе Nord Stream 2 у датского острова Борнхольм. Сообщается, что давление упало со 105 до семи бар за короткое время, что соответствует давлению на глубине океана около 70−80 метров. Это глубина Балтийского моря недалеко от Борнхольма. Вскоре после этого также произошло резкое падение давления на обеих нитках трубопровода Nord Stream 1, также недалеко от Борнхольма.



Как сообщает Reuters со ссылкой на европейские службы безопасности, "есть некоторые свидетельства того, что ущерб был преднамеренным". Германское агентство печати Deutsche Presse-Agentur (DPA) сообщило, что измерительные станции в Швеции и Дании зафиксировали взрывы под водой до появления утечек. По словам сейсмолога Бьорна Лунда из Шведской сейсмологической сети, нет никаких сомнений в том, что это были разрывы или взрывы. А интернет-сайт Wel процитировал источник в правительстве Германии: "Наше воображение больше не создает сценария, что это не целенаправленный теракт". Все это говорит против того, что это было случайностью.



Однако в СМИ по всему миру сразу же появились фантастические предположения о том, что за этим актом саботажа могут стоять, например, силы, связанные с Украиной, поскольку с отказом Nord Stream 1 и Nord Stream 2 поставки газа в Германию из России будут возможны только по трубопроводу "Ямал" или по украинской трубопроводной сети, проходящей через Польшу. Кроме того, высказывались предположения, что за операцией под "ложным флагом" стоит сама Россия. Возможный мотив Кремля: еще дальше повышать цены на газ.



Версию о том, что за этим может стоять Украина, можно забыть. У страны нет соответствующих средств для проведения такой спецоперации. Ссылка на Кремль интересна, но независимые немецкие СМИ - такие, как, например. NachDenkSeiten ("Страницы размышлений") пишут о "слоне в комнате", о котором в очередной раз в германских СМИ ничего не пишут.



Этот "слон в комнате" - Соединенные Штаты Америки, которые всегда были против "Северного потока" и в конечном итоге привели к правительство Германии к тому, чтобы отказаться от ввода в эксплуатацию Nord Stream 2 еще до начала столкновений на Украине. Разве не сказал президент США Джо Байден на одной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем, что США сделают все, чтобы не допустить функционирования "Северного потока-2"?



А еще один репортер из США спросил президента США, как это могло бы произойти, ведь это то, что должна решать Германия. - Байден ответил просто и понятно: "Я вам обещаю, что сможем это сделать".



24 сентября издание Fehmarnsche Tageblatt сообщило, что соединение ВМС США с кораблями USS Kearsarge и USS Arlington прошло мимо германского острова Фемарн* в Балтийском море курсом на Скагеррак**. В таком флотском соединении всегда есть две подводные лодки и достаточное количество спецназа, способных выполнять такие операции, как подрыв трубопровода. Сегодня боевые пловцы с соответствующим оборудованием могут достигать глубины до 80 метров; возможно также использование подводных роботов, которые дистанционно устанавливают фиксирующие заряды с часовыми детонаторами. Как только флотское соединение уйдет, заряды взлетят.



Кто бы ни стоял за взрывами, он, должно быть, очень беспокоился о том, что в растущем европейском конфликте Германия может покинуть западную сторону и перейти на нейтральный курс, относясь к Москве с пониманием. Потому что без российского газа Германия сталкивается с самым серьезным экономическим кризисом с момента основания Федеративной Республики в 1949 году, и ответственность за это несет только нынешнее правительство.



Кстати, взрыв цен на газ начался задолго до украинского конфликта. Это вызвано падением курса евро, что привело к росту курса доллара до невообразимых высот. А поставки энергии оплачиваются в долларах. Украинский кризис усилил это событие, но не был его причиной. Предприятия среднего размера в Германии в настоящее время по очереди приостанавливают свою деятельность, потому что они больше не могут оплачивать счета за газ и электричество. Цепочки поставок разорваны, снабжение населения больше не обеспечивается. Предприятиям не хватает сырья и полуфабрикатов.



Граждане также должны быть готовы к значительному увеличению трат на электроэнергию. Семьям с низкими доходами грозит разорение, несмотря на принятые правительством меры по оказанию помощи. Что дает субсидия на электроэнергию в размере 300 евро при последующей оплате в размере 3000 евро?



К этому добавляется инфляция невиданных ранее масштабов. Министр иностранных дел Анналена Бербок ("зеленые") уже несколько месяцев назад опасалась "народных восстаний". Тогда действительно может случиться так, что непостоянные немецкие политики внезапно захотят сменить линию фронта - как Италия во Второй мировой войне.



Следуя принципу Cui Bono (кому это выгодно?), в качестве бенефициаров операции остаются только американцы. После роста цен на газ немецкая экономика, когда-то являвшаяся самым жестким конкурентом американской экономики, перестала с ней конкурировать. Представители бизнеса прямо заявляют на слушаниях в Бундестаге, что их компании переедут в Соединенные Штаты. Кроме того, США прямо сейчас становятся крупнейшим поставщиком природного газа в Европу и Германию. Американские энергетические компании зарабатывают деньги в таких масштабах, о которых даже не мечтали.



Отправка грузового судна для сжиженного природного газа, заправленного газом в США, стоит около 60 миллионов долларов. В Европе груз можно свободно продать за 260 миллионов евро. Счет Германии за импорт газа, который в 2020 году все еще составлял около 20 миллиардов евро, в этом году, вероятно, составит 300 миллиардов евро, а в следующем году, вероятно, будет еще выше. Это больше не является доступным, но может привести к гиперинфляции - краху евро и Европейского союза в целом, поскольку их казначею, Германии, придет экономический конец.



Германия находится в состоянии экономической войны - с США. С Россией все ясно, другие европейские страны Берлину не помогут. Неужели Германия ничему не научилась в двух мировых войнах, в конце которых она оказалась почти в одиночестве? Ответ: к сожалению, нет.



Автор: Ханс-Георг Мюнстер - Hans-Georg Münster - независимый германский журналист.



Перевод с немецкого языка Сергея Духанова.



Публикуется с разрешения издателя



*Фемарн - остров в Балтийском море (и с 2003 года - город) в современной Германии (ФРГ), в земле Шлезвиг-Гольштейн.



** Пролив между норвежским побережьем Скандинавского полуострова и полуостровом Ютландия, соединяющий Северное море с Балтийским морем через проливы Каттегат, Эресунн, Большой Бельт и Малый Бельт.



Комментарий Пола Крэга Робертса



Взорвало ли ЦРУ газопровод "Северный поток", чтобы помешать России прийти на помощь Европе этой зимой?



В то время как и "Северный поток-1", и "Северный поток-2" внезапно потеряли давление в прошлый понедельник, шведские сейсмологи зарегистрировали множественные взрывы. Директор трубопровода сообщает о беспрецедентном ущербе. Очевидно, что это преднамеренная диверсия, и она могла быть осуществлена только правительством, обладающим возможностями для установки подводных мин.



Кто бы это мог быть?



Госсекретарь США Блинкен заявил, что повреждение трубопровода представляет "значительную возможность" для Западной Европы отказаться от российского природного газа в пользу сжиженного природного газа из США.



Польский депутат Европарламента поблагодарил США за вывод трубопровода из эксплуатации, поскольку теперь, чтобы поставлять газ в Европу, России придется вести переговоры с Польшей.



Столкнувшись с вводом Россией сил на Украину, с целью предотвратить вторжение Украины в Донбасс, президент США Байден заявил: "Северного потока-2 больше не будет. Мы положим этому конец. Я обещаю вам, мы сможем это сделать".



Хорошо выдрессированные европейские марионетки Вашингтона во взрыве ее собственного трубопровода, конечно, обвинят Россию.



Как я и предупреждал, промедление Кремля в отношении Украины дало Вашингтону достаточно времени для новых неприятностей и расширения конфликта. Упор Кремля на легализмы может закончиться ядерной войной. Единственным безопасным способом для России справиться с угрозой со стороны Украины была бы атака в стиле блицкрига, в результате которой Украина была бы взята прежде, чем Запад смог бы на это отреагировать. Медленный, ограниченный, затянувшийся конфликт сыграл непосредственно на руку Вашингтону. В результате мы все можем погибнуть.



Как я объяснил вчера, наступает судьбоносный момент истории.



Перевод Сергея Духанова



Публикуется с разрешения автора