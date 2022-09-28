"Кровавые выборы" в Бразилии: Болсонару идет во все тяжкие, а Луле главное выжить

11:15 29.09.2022

2 октября состоится первый тур всеобщих выборов в Бразилии. На них будут избраны президент и вице-президент Бразилии, Национальный конгресс Бразилии, губернаторы, вице-губернаторы и законодательные органы штатов страны. Отметим, что в Бразилии штаты обладают реальной самостоятельностью, в том числе в сфере принятия экономических решений.



На сегодняшний день лидер Партии трудящихся - популярный левый политик Луис Инасиу Лула да Силва продолжает оставаться фаворитом выборной кампании. Президент Бразилии Жаир Болсонару даже заявил о готовности признать свое поражение на выборах главы государства в октябре, если исход голосования сложится не в его пользу, комментирует Globo.



Но, похоже, "настоящий полковник" (как частенько величают Болсонару в российских СМИ) лукавит. И пустился накануне первого тура выборов во все тяжкие. Напомним, что эту выборную кампанию СМИ уже окрестили "кровавой", поскольку имели место прецеденты нападений на сторонников Лулы, в том числе с летальным исходом. 18 августа Болсонару вдруг на публичном мероприятии сам подрался с блогером и попытался вырвать у него телефон. А на днях было вновь совершено нападение на сторонника Лулы, на сей раз на депутата Пауло Гедеса. Его автомобиль был трижды обстрелян из огнестрельного оружия человеком из "команды" Болсонару.



"Я участвую в восьмых выборах, и я никогда не видел такого абсурда. Это неприемлемо", - заявил журналистам чудом оставшийся в живых Гедес, сообщает TeleSur.



Болсонару же в последние дни начал использовать любую публичную площадку для нападок на Лулу. В том числе похороны королевы Елизаветы II, где он, вместо поминальной речи, озвучил свою предвыборную программу и предупредил, какие "напасти" может принести миру победа левых в Бразилии. Лула в ответ заявил, выступая в бразильском городе Флорианополис, что лучше бы Болсонару посетил семьи людей, умерших от Covid-19.



При этом Лула прозрачно намекнул, что Бразилия стала одним из мировых лидеров по смертности в разгар пандемии. В основном из-за того, что президент Болсонару не признавал Covid как заболевание и отказывался от вакцинации населения.



На встрече же с избирателями - гражданами Бразилии, живущими в Великобритании, собравшимися перед посольством Бразилии в Лондоне, Болсонару вообще отошел от темы похорон Елизаветы II и заявил, что победит в первом туре на выборах. Несмотря на то, что Лула лидирует в опросах с разрывом уже более чем на 14%. Это мероприятие тоже чуть не закончилось потасовкой между сторонниками и противниками Болсонару. В свою очередь, бразильский сенатор и председатель Комиссии по правам человека Умберто Коста объявил в социальных сетях, что попросит соответствующие инстанции провести расследование в отношении Болсонару по обвинению в злоупотреблении властью в период визита в Великобританию, сообщает Poder 360.



В своем выступлении на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Бразилии опять подверг резкой критике Луиса Инасиу Лулу да Силву. В частности, отметил, что во время своего правления столкнулся с "систематической коррупцией" левых. "В моем правительстве мы искоренили системную коррупцию, существовавшую в стране, на корню. Только в период с 2003 по 2015 год, когда левые правили Бразилией, задолженность Petrobras в результате бесхозяйственности, политического разделения и диверсий достигла 170 миллиардов долларов", - заявил Болсонару. Также он назвал свою страну, какой она была при левых, "Бразилией прошлого", сообщает Brasil de Fato.



Однако обвинения в коррупции, выдвинутые ранее в адрес Лулы, как известно, на подтвердились. А вот в декабре 2020 года сам Болсонару был назван "Человеком года" за его роль в пропаганде коррупции в документах Проекта по составлению отчетов об организованной преступности и коррупции (OCCRP) - международным консорциумом, объединяющим журналистов и независимые медиацентры, комментирует издание Folha.



Как отмечает в своем блоге в TeleSur Хавьер Толкачье, научный сотрудник Всемирного центра гуманистических исследований и обозреватель международного информационного агентства Pressenza, 2 октября бразильский народ будет выбирать не только власть, но и свое будущее. В Бразилии, уверен Толкачье, ситуация складывается благоприятно для изменения курса. Согласно прогнозам ведущих консалтинговых компаний, Лула существенно опережает своего соперника, находясь очень близко к победе уже в первом туре.



"Если этот результат будет подтвержден, он будет означать огромное облегчение для миллионов бразильцев, страдающих от голода, безработицы, дискриминации и растущего насилия. В геополитическом плане победа Лулы вернет Бразилии ее фундаментальное место в Латинской Америке, укрепит курс на региональную интеграцию, одновременно усилив важнейшие позиции блока БРИКС как основы новой схемы многосторонности и многополярности на глобальном уровне",

- пишет Хавьер Толкачье в своем блоге в TeleSur.



Даже если первый тур не определит будущего президента страны, то существующий расклад сил оставляет высокие шансы для победы левого кандидата во втором туре. А это будет означать не только серьезные геополитические подвижки, но и усиление социальной составляющей внутренней политики, реальную помощь коренному населению и защиту лесов Амазонии (легких планеты) от хищнического вырубания. Да и иностранным монополиям придется серьезно потесниться.



Лула лидирует по всем параметрам. Главное - выжить. Ибо в борьбе за власть поклонник Пиночета Болсонару, похоже, ни перед чем не остановится.



Татьяна Полоскова