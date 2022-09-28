В ЕАЭС откроется Евразийская электронная биржа труда

11:16 29.09.2022

Об этом сообщает пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана.



Пресс-служба приводит заявление главы ведомства Кудайбергена Базарбаева, согласно которому, создание единой цифровой биржи обеспечит доступ к межгосударственным информационным ресурсам и цифровым услугам.



"С одной стороны, соискатели вакансий смогут найти оптимальные варианты трудоустройства в государствах ЕАЭС. С другой – работодатели смогут подобрать работников, обладающих необходимыми профессиональными навыками и квалификациями. Разработан и предложен к рассмотрению концептуальный проект "Создание сервисов цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств Евразийского экономического союза", – сказал министр.



Как отметил министр, единый рынок трудовых ресурсов должен обеспечивать равные трудовые и социальные права мигрантов и их семей, исключать дискриминацию, обеспечивать достойным трудом.