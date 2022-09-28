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|Таджикистан разрешил банкам отказываться от карт "Мир"
11:18 29.09.2022
Банки Таджикистана должны самостоятельно принимать решение по использованию карт российской платежной системы "Мир". Отказ от взаимодействия с НСПК лежит в области их непосредственной компетенции, сообщает РБК со ссылкой на заявление Управления по защите прав потребителей финансовых услуг Национального банка Таджикистана.
"На сегодняшний день банки самостоятельно принимают решение по дальнейшему сотрудничеству с НСПК и приему карт "Мир" в своей терминальной сети. Относительно вопросов обслуживания карт "Мир" необходимо обратиться непосредственно к самим банкам", - заявили в ЦБ Таджикистана.
В валютном регуляторе страны также отметили, что ряд банков Таджикистана до недавнего времени продолжали взаимодействовать с картами "Мир".
"Согласно двухстороннему соглашению между таджикистанским оператором Национальных платежных систем "Корти милли" и российской НСПК "Мир", а также на основе договоров, подписанных с таджикскими банками, держатели карт "Мир" обслуживались в терминальной сети некоторых банков Таджикистана, включая "Амонатбанк" и "Душанбе Сити Банк", - заключили представители регулятора.
"Душанбе Сити Банк" приостановил обслуживание карт "Мир" 24 сентября в связи с "техническими неполадками" в работе российской платежной системы. Сейчас они не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах второго по количеству держателей карт банка Таджикистана.