Сэл Гилберти: Европейские политики врут. Газ закончится раньше, чем они говорят

11:21 29.09.2022

Forbes

США



Как работает система хранения газа, и почему Европу ждет тяжелая зима



Без российского газа Европу ждет тяжелая зима и пугающее будущее, пишет автор статьи в Forbes. Он объясняет, как работает система хранения газа и почему страны еврозоны останутся без голубого топлива раньше, чем говорят политики.



Сэл Гилберти (Sal Gilbertie)



Многие недоумевают, почему вокруг сокращения потоков и потери поставок российского газа по "Северному потоку" и другим газопроводам поднялось столько шума. Ниже я объясню вам простыми словами, почему Германию и большую часть еврозоны ждет тяжелая зима и еще более пугающее будущее.



Рынки природного газа работают достаточно просто. По своей сути они представляют собой закрытые системы, и к ним вполне применимы законы физики: газ должен находиться в закрытой системе начиная со скважины, откуда его добывают, и заканчивая наконечником горелки, где его сжигают. В большинстве случаев газ добывается из-под земли или со дна моря. Затем отправляется по трубопроводам с места добычи в города и поселки, где его потребляют промышленные предприятия и домохозяйства.



Большая часть газа добывается и используется в одних и тех же географических зонах, то есть на одном или соседних континентах, соединенных наземными или подводными трубопроводами, поскольку топливо должно перемещаться внутри герметичной системы. Обойти эти географические ограничения может только газ, который сначала сжижают (подвергая его воздействию чрезвычайно низких температур), а затем перевозят на больших океанских танкерах по всему миру. Свойства сжиженного природного газа – или СПГ – делают его больше похожим на сырую нефть. Именно они дают производителям и потребителям возможность торговать СПГ, находясь на очень больших расстояниях друг от друга. Однако сверхнизкие температуры, необходимые для поддержания газа в сжиженном состоянии, требуют узкоспециализированной инфраструктуры, оборудования и танкеров. Их количество в мире ограничено, при этом, по сравнению с системами транспортировки, подходящими для обычного природного газа, на их строительство уходит больше времени и обслуживать их сложнее.



В какой момент возникают проблемы? Общий уровень спроса на природный газ зимой выше, чем общий уровень его добычи. К счастью, летом все наоборот: летом общий уровень спроса на это топливо ниже, чем общий уровень добычи. Чтобы устранить этот сезонный дисбаланс спроса и предложения, необходимо взять избыточные объемы природного газа, добытого в летнее время, и поместить их в хранилища. Когда наступит зима и спрос на газ превысит объемы добычи, этот дисбаланс можно будет компенсировать за счет изъятия сырья, находящегося в хранилищах. Именно эта система, предусматривающая закачку топлива в хранилища в периоды избыточного предложения (летом) и отбора его из хранилищ в периоды избыточного спроса (зимой), обеспечивает эффективную работу рынков природного газа в каждом регионе земного шара. Отличной иллюстрацией того, как этот процесс работает в Соединенных Штатах, служит Еженедельный отчет об уровне запасов природного газа, который составляет Управление по энергетической информации США.



Европейские газовые рынки ничем не отличаются от рынков в Соединенных Штатах или в любой другой стране: они тоже придерживаются схемы закачки природного газа в хранилища летом и отбора газа из хранилищ зимой.



Эта система во многом похожа на программы накопительных счетов, которые многие банки предлагают своим клиентам. Работники автоматически отчисляют некоторую сумму денег с каждой зарплаты в течение года, чтобы в декабре можно было снять средства со сберегательного счета и потратиться на подготовку к сезону праздников, – ведь обычной зарплаты попросту не хватит, чтобы покрыть все расходы. Все работает нормально, за исключением тех случаев, когда человек теряет работу. При таком повороте событий у человека остается только один источник денег, а именно его накопительный счет. В лучшем случае это помешает ему реализовать планы на праздничные дни, а в худшем – заставит его ограничиться покупкой исключительно товаров первой необходимости, без которых в повседневной жизни не обойтись, и лишит его возможности потратиться на подготовку к праздникам.



Вернемся к природному газу. Германия и остальные страны Европы, похоже, сумели "сэкономить" достаточно газа в течение летнего "периода закачки", чтобы заполнить свои хранилища, по многим оценкам, примерно на 80–95%. Политики и чиновники убеждают граждан, что таких запасов хватит, чтобы пережить зиму. Но, хотя Германия и Европа, возможно, почти полностью заполнили свои "газовые накопительные счета", будет крайне неразумно игнорировать тот факт, что они потеряли "зарплату", то есть поставки трубопроводного природного газа.



Чиновники изо всех сил стараются обеспечить поставки из других источников, чтобы компенсировать потерю российского газа. В настоящее время им доступны СПГ, дизельное топливо, уголь и даже древесина, но их будет недостаточно. Рассматривайте их как временную подработку, которую лишившийся зарплаты человек может найти в сезон праздников, чтобы смягчить негативные последствия потери стабильного дохода. Благодаря своим накоплениям и временной работе на неполный день он может сохранить хотя бы часть денег, отложенных на праздничные расходы. В масштабах энергетических потребностей страны такая "подработка" поможет покрыть основные потребности (например, газ для отопления, приготовления пищи, для обеспечения работы медицинских учреждений и аварийно-спасательных служб) и, возможно, некоторые дополнительные праздничные расходы (например, газ для малого бизнеса, офисов, легкой промышленности). Именно так и выглядит сегодняшняя энергетическая ситуация в Европе – и это при условии, что зима не будет суровой.



В дальнейшем ситуация будет становиться все хуже и хуже. В обычных обстоятельствах запасы топлива в хранилищах достигают самого низкого уровня точно к концу зимы. Однако так происходит только при условии, что на протяжении всего сезона холодов поставки трубопроводного газа идут без перебоев, чего в этом году Европе ждать не стоит. Это значит, что у Европы кончатся запасы газа в хранилищах где-то в середине зимы, если она не будет слишком суровой и если меры по экономии энергоносителей и потоки альтернативных видов топлива окажутся адекватными. В настоящее время ничто из этого не может быть гарантировано – и даже более или менее точно спрогнозировано.



С уверенностью сказать можно только то, что грядущей зимой запасы газа в европейских хранилищах закончатся раньше, чем большинство лидеров публично заявляют. Что еще важнее, следующим летом Европе не удастся пополнить запасы в адекватной мере, то есть следующая зима тоже может обернуться экономической катастрофой и человеческими трагедиями.



К несчастью, суровая реальность заключается в том, что, хотя эта зима будет тяжелой, через год Европа снова может оказаться в положении безработного потребителя, у которого едва хватает средств на покупку предметов первой необходимости.