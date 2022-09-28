|Боевые будни кыргызского лейтенанта-пограничника Эрика Тайзидинова
11:38 29.09.2022
Первый бой. Как лейтенант Эрик Тайзидинов спасал сослуживцев
Аида ДЖУМАШОВА
Кыргызстан пережил очередное военное вторжение. Во время конфликта на кыргызско-таджикской границе, который начался утром 16 сентября, погибли 62 человека, пострадали - 198. Среди тех, кто защищал родину и не дал противнику пересечь границу, был и 22-летний лейтенант Погранслужбы ГКНБ Эрик Тайзидинов. Молодой человек, несмотря на ранения, не бросил боевых товарищей, спас им жизнь.
Журналист 24.kg встретилась с героем и узнала подробности тех страшных событий.
- Сколько вы уже в Погранслужбе ГКНБ?
- После окончания Пограничной академии в Алматы меня отправили служить в Баткен, я стал работать на пограничной заставе.
Считаю, что страна начинается с границы. Патриотизм начинается с воспитания. В детстве я решил, что пограничник - выдающаяся профессия. Пограничники первыми берут удар на себя. При выборе профессии родители поддержали меня.
- Расскажите о событиях 16 сентября
- В то утро военнослужащим объявили о боевой тревоге, а через некоторое время мы выдвинулись к заставе "Достук".
Мы заняли позиции и стали вести оборонительный огонь. Кыргызские военнослужащие делали все, чтобы не дать противнику пересечь границу и пройти дальше.
- Какие виды оружия использовал противник?
- Не могу сказать, что мы вступали в бой с военными. Мы попали в засаду, я увидел, что противники были в маскхалатах, с бородами. Это были люди разных возрастов. Я сделал вывод, что это не военные. Но они (граждане Таджикистана. - Прим. 24.kg) были хорошо подготовлены. Эти люди использовали гранатометы, минометы, бронетехнику, которую по соглашению при конфликтной ситуации на границе запрещено применять.
Таджикистан использовал крупнокалиберное оружие, РПГ, СПГ-9 (противотанковый гранатомет. - Прим.24.kg).
Мы дали хороший отпор, и противник не смог завладеть нашими землями.
- Как вас ранило?
- В один момент по нам открыли минометный огонь. Снаряд упал в двух-трех метрах от меня. Меня на некоторое время оглушило. Когда пришел в себя, увидел раненых сослуживцев. Сразу оттащил их в окоп. Одному оказал первую помощь.
Когда тащил товарищей, почувствовал жжение в ноге, увидел кровь. Понял, что меня ранило, но сослуживцев не оставил.
Пограничник Эрик Тайзидинов
Я получил ранения в руку, ногу и ключицу. Осколок от снаряда попал в каску, она меня и спасла. Сначала одному из ребят первую медицинскую помощь оказал, потом себе - затянул ремень на ноге.
Когда мы ехали в больницу, по нам вели огонь. Уже когда госпитализировали, из ноги вытащили осколок. На следующий день нас привезли в Бишкек.
- О чем вы думали, когда ехали в горячую точку?
- Это был мой первый бой. Если честно, когда услышал о нападении, адреналин зашкаливал. Возможно, поэтому отключилось чувство страха. Я четко понимал, что еду выполнять приказ и защищать родину.
- Как рассказали родителям о ранении?
- Маме сказал, что мой товарищ попал в больницу, что он неместный и ему нужна помощь. Та согласилась, но когда увидела меня в палате, стала плакать. До этого я говорил, что нахожусь на заставе, граничащей с Узбекистаном, что все отлично. Я говорил маме, что меня никуда не заберут, хотя в этот момент уже лежал с ранением в Баткене.
Папа менее эмоциональный, но, естественно, он тоже переживает за меня.
- Что вы почувствовали, когда адреналин отпустил вас?
- В Баткенской областной больнице я осознал, что с нашей стороны были потери и прослезился.
После падения снаряда промелькнула мысль, что меня могло ранить, но я стал двигаться дальше, подумав: зато я жив.
Мои боевые товарищи идут на поправку. Им тоже сделали операцию. Одному осколки попали в голову, другому - в ногу и голову. Я морально был готов к тому, что будет больно, но сейчас все хорошо.