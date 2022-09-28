Боевые будни кыргызского лейтенанта-пограничника Эрика Тайзидинова

11:38 29.09.2022

Первый бой. Как лейтенант Эрик Тайзидинов спасал сослуживцев



Аида ДЖУМАШОВА



Кыргызстан пережил очередное военное вторжение. Во время конфликта на кыргызско-таджикской границе, который начался утром 16 сентября, погибли 62 человека, пострадали - 198. Среди тех, кто защищал родину и не дал противнику пересечь границу, был и 22-летний лейтенант Погранслужбы ГКНБ Эрик Тайзидинов. Молодой человек, несмотря на ранения, не бросил боевых товарищей, спас им жизнь.



Журналист 24.kg встретилась с героем и узнала подробности тех страшных событий.



