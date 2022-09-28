Анвар Сартаев: Кыргызстан в вопросе боеспособности армии подошел к опасной черте

11:41 29.09.2022

Юрий КОПЫТИН



Те, кто по долгу службы защищает государство, сегодня сами нуждаются в защите, особенно в правовой и социальной.



По словам военного правозащитника Анвара Сартаева, за последние 30 лет Вооруженные силы Кыргызстана претерпели массу реформ и изменений, немалая часть из которых, к сожалению, крайне негативно отразилась на их боеспособности.



Полковник в отставке поделился с 24.kg видением ситуации и обозначил проблемы, на которые еще вчера нужно было обратить особое внимание.



Армия начинается со школы



Сильная и боеспособная армия невозможна без подготовки кадров. Некогда один из ключевых ее моментов - начальная военная подготовка сегодня полностью нивелирована. По словам специалиста, сложилась ситуация, при которой будущие призывники идут в армию абсолютно неподготовленными.



"В современных школах этот важный предмет стал условностью. Оценки ставят просто, чтобы выдать аттестаты. Занятий в должном виде никто давно не ведет. Вчерашние школьники оказываются неготовыми к службе ни физически, ни морально. Отсюда и ЧП в армии - суициды и прочее", - говорит Анвар Сартаев.



По его словам, в Министерстве образования не осталось ни одного специалиста, который мог бы контролировать эту сферу.



В самих школах нет ни подготовленных педагогов для обучения предмету "Допризывная подготовка юношей", ни материальной базы.



"Четко работавшая в советское время система еще держится благодаря энтузиастам - руководителям детских военно-патриотических клубов. Их немного - "Эдельвейс", "Альтаир", "Ратник" и прочие. Военные пенсионеры старой закалки взяли на себя обязанность государства, пытаются справляться собственными силами", - говорит собеседник редакции.



В качестве примера военный правозащитник приводит проект, который он пытался внедрить в системе профильного образования.



"В свое время работал военруком в профессиональном лицее № 20 в Бишкеке. Обратился к руководству пограничных войск, предложил заключить договор, по которому учащиеся, помимо гражданской специальности, обучались бы и военному делу. Чтобы офицеры приходили, отбирали и готовили будущие кадры для себя. Тех, кто после получения аттестата о среднем образовании, призвался бы в армию. Сначала идею поддержали, а после отправили в долгий ящик", - говорит он.



Мобилизационная готовность для галочки



Еще один ключевой момент в боеспособности армии - военкоматы, которые должны заниматься не только отбором призывников, но и формированием профессионального мобилизационного резерва. К сожалению, многочисленные реформирования коснулись и этой сферы. Областные военные комиссариаты сократили или упростили.



"Сейчас это областные сборные пункты, для которых число призывников важнее качества. Лишь бы скорее отправить кого-то в казармы. А кого, куда и как - для них вопросы второстепенные. То же касается отслуживших, стоящих на учете военнообязанных. В мобилизационном учете сегодня важны цифры, а не его наполнение. Сборы не проводят. Необходимых для армии специалистов при объявлении мобилизации просто не найти", - говорит Анвар Сартаев.



По информации правозащитника, в среднем гражданские сотрудники военкоматов получают 2 тысячи 800 сомов, те, кто проработал в них 20 лет, - 6 тысяч 800 сомов.



Зарплаты ниже прожиточного уровня дают почву для коррупции. Это наглядный пример отношения государства к тем, кто формирует армию.



Ни льгот, ни социальных гарантий



Еще одна проблема современных Вооруженных сил Кыргызстана - социальное обеспечение. Есть закон о статусе военнослужащего, но он в полной мере не работает.



"Для примера возьмем самое простое - питание. На офицеров для этого из бюджета выделяют 70 сомов пайковых в сутки, на солдат - 200-250 сомов. Заключенных кормят лучше. Или другой пример - обеспечение военнослужащих жильем. Придумали альтернативу - государственную ипотечную компанию, которая толком не работает.



Военнослужащие с 1 января 2010 года не получают и законную компенсацию за коммунальные услуги. Единственные, кому ее выплачивают, - милиционеры. Это 350 сомов в месяц на свет, воду, газ. Подачка, а не компенсация", - считает Анвар Сартаев.



Большие проблемы и с медициной



За последние 30 лет, по его словам, фактически уничтожена и система медицинского обеспечения военных. Бывший центральный военный госпиталь, имевший 300 коек, в 2004 году сократили до 60 койко-мест. Все ради непонятной оптимизации и псевдореформ.



Свой госпиталь был и у пограничников в Оше. Его тоже нет. Обратите внимание, куда повезли раненных на границе в Баткене солдат и офицеров - в гражданские медицинские учреждения.



Часто у нас гражданские хирурги сталкиваются с огнестрельными, осколочными ранениями, контузиями? При всем уважении, они хорошие специалисты, но из иной сферы.



"Военная медицина появилась не просто так. Опыт передавался из поколения в поколение. Сегодня систему загубили. Военное руководство по этому поводу переживает не сильно, потому что обслуживается в Клинической больнице управделами президента и кабмина", - считает специалист.



Из военно-медицинской сферы, по словам Анвара Сартаева, большой отток кадров. Ветераны уходят на пенсию в возрасте 48-50 лет и уезжают работать в Россию. Молодые врачи, выпускники вузов, не спешат надевать белые халаты поверх погон - нет стимула.



Ни статуса, ни прав, ни защиты



В Кыргызстане возник правовой казус, при котором люди, которые с оружием в руках отстаивали его целостность, до сих пор не имеют особого статуса. Они не приравнены к ветеранам боевых действий. Речь о миротворцах, с 1993 по 1999 год служивших на таджикско-афганской границе. Это 4 тысячи военнослужащих. Есть и участники Баткенской компании 1999-2000 годов.



"В Законе "О ветеранах войны, Вооруженных сил и тружениках тыла" есть даже участники гражданской войны 1917 года, а тех, кто грудью встал на защиту Кыргызстана в его современной истории, нет. Мы два года добиваемся справедливости, ветераны выходили на митинги. Нам обещали приравнять их к ветеранам войны, но пока кормят обещаниями", - говорит Анвар Сартаев.



По его словам, среди тех, кто воевал в Баткене и за свои подвиги удостоился высшей государственной награды - ордена "Манас", есть те, кто так и не получил полагающуюся персональную пенсию. О людях просто забыли.



Еще одна проблема в том, что у нынешних военных нет возможности в полной мере защищать свои права. Военный трибунал, который выполнял задачи и по защите прав военнослужащих, сокращен во времена президента Алмазбека Атамбаева.



"Военное право имеет свои особенности, в котором гражданские суды не разбираются по объективным причинам", - говорит собеседник.



Очень часто из-за этих тонкостей выносятся несправедливые решения по искам.



"Нет в Кыргызстане и военного омбудсмена. Существующий институт занимается защитой прав людей гражданских", - говорит Анвар Сартаев.



По его мнению, государство в вопросе боеспособности армии подошло к опасной черте. Покупка высокоточных ударных беспилотников не решит всех задач, когда полностью сведены на нет такие понятия, как защитник Отечества, воинский долг, воинская честь, доблесть и персональная ответственность за безопасность родины.