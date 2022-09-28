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Четверг, 29.09.2022
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Среда, 28.09.2022
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Комплекс превосходства западной элитной культуры, - М.Хазин
19:43 29.09.2022

любое право ты получаешь в том случае, если ты за него заплатил
Михаил Хазин

В передаче у Стива Дудника был задан весьма актуальный вопрос: "Боррель, наш главный евро-дипломат, разразился статьей, в которой обсуждает тему, действуют ли санкции на Россию? И приводит там систему доказательств, почему, с его точки зрения, действуют. Потом, надо сказать, что вообще сейчас многие политики западные выступили с тем аргументом и с тем посылом, что надо потерпеть. Рано или поздно экономические санкции, вообще вот эта вся ситуация с СВО на Украине, должны сказаться на экономике России и она должна посыпаться. Вот как ты ко всему этому относишься?"

Тут надо сказать одну очень важную вещь: прежде, чем обсуждать последствия, надо немножко поговорить о мотивации.

Обращаю ваше внимание, что санкционная мотивация построена на расизме. То есть, изначально предполагается, что есть народы более высокие, а есть более низкие. Более высокие имеют право объяснять, как должен быть устроен мир, а более низкие должны этим правилам подчиняться. Если они не подчиняются, то их можно наказывать, - это расизм.

Понимаю, вы можете определять правила на своей территории. И на своей территории наказывать тех, кто их не выполняет. Но вы пытаетесь вменить это правило всем. И вот это, еще раз повторяю, - расизм. То есть современная, как бы, либеральная культура - культура глубоко расистская. Это первое.

Второе. Любой расизм обязательно предполагает, неявно, тяжелые изменения: сначала в психике, а потом уже, если длится долго и устойчиво, то это уже психиатрия.

Подобострастие к элитным группам в XXI веке сохранилось мало где в мире.

Это комплекс превосходства. Ну, по-простому, мания величия. Если у вас мания величия, то вам совершенно невозможно ничего объяснить.

Весь фокус состоит в том, что любое право ты получаешь в том случае, если ты за него заплатил. Платить можно по-разному.

Если ты, грубо говоря, целенаправленно ограничиваешь свои "хотелки" и прочие разные истории, то в этом случае ты имеешь моральное право объяснять другим: "Так - неправильно".

Совсем примитивно - если ты куришь, то ты не имеешь морального права объяснять молодежи, что курить - вредно.

Потому что весь фокус состоит в том, что они сами правила, которые всем вменяют, внутри себя не соблюдают. Например, мы прекрасно знаем, какой на Западе уровень коррупции. Мы все знаем про ювенальную юстицию, про наркоманию. Люди, которые ввели у себя тотальную цензуру, пытаются обвинить нас, что у нас какая-то пропаганда.

Ребята, если у вас есть свобода слова, вы можете нас ругать за пропаганду. Но вы сами ведете тотальную пропаганду на нашей территории. На нашей!

При этом вы, соответственно, полностью закрыли любую возможность для своих - получать объективную информацию, и даже вообще информацию, отличную от тотальной пропаганды.

Ну и как вы хотите?

Эффект есть: есть те люди, которые здесь являлись объектами этой пропаганды, в первую очередь, то ест молодежь, наиболее активная, которая сбежала в феврале - марте, она же процентов на 80 уже вернулась.

Потому что тот, кто сталкивается с этим, у него глаза лезут на лоб. Ребят, а какое это все имеет отношение к тому, так сказать, граду на холме, о котором вы рассказываете?

А весь фокус состоит в том, что модель, которую Запад нам тут подает, к реальности не имеет никакого отношения.

Источник - zavtra.ru
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