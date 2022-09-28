Путин: Запад пытается привести в действие сценарии разжигания конфликтов на территории СНГ

20:57 29.09.2022

Кирилл Громов



"Геополитические противники стран СНГ готовы поставить под удар любое из наших государств, развязав кровавую бойню"



Страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран Содружества Независимых Государств.



