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|Путин: Запад пытается привести в действие сценарии разжигания конфликтов на территории СНГ
20:57 29.09.2022
Кирилл Громов
"Геополитические противники стран СНГ готовы поставить под удар любое из наших государств, развязав кровавую бойню"
Страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран Содружества Независимых Государств.
"Следуя своим целям наши геополитические противники, наши оппоненты, как мы еще совсем недавно говорили, готовы подставить под удар всех, кого угодно, любую страну, превратить ее в эпицентр кризиса, спровоцировать цветную революцию и развязать кровавую бойню. Все это мы уже не раз видели", – подчеркнул он.
По словам российского лидера, это делается для того, чтобы предотвратить формирование более справедливого мироустройства – Запад пытается разжечь застарелые конфликты, создавая новые проблемы и кризисы.
"Однополярная гегемония неумолимо рушится. Это объективная реальность, с которой Запад категорически не желает мириться. Ну и все из этого вытекающее мы видим", – объяснил глава государства.
При этом Путин подчеркнул, что внешняя безопасность и внутренняя стабильность – ключевые условия для поступательного развития государств региона.
Главные заявления президента:
- сейчас на глазах происходит формирование более справедливого мира;
- западные страны пытаются привести в действие сценарии разжигания конфликтов на территории СНГ;
- внешняя безопасность и внутренняя стабильность являются важнейшими условиями развития государств СНГ в нынешних условиях;
- страны Запада пытаются проводить политику диктата, цепляясь за прошлое и придумывая новые проблемы;
- несмотря на давление со стороны США и их сателлитов, товарооборот стран СНГ растет;
- действующие на территории Афганистана террористы могут строить планы в отношении приграничных стран.
Ранее Readovka сообщала, что муфтият Дагестана просит у Путина отсрочку от мобилизации для жителей республики.