Такер Карлсон: Взрывы труб "Северного потока" - это преступления Байдена

20:59 29.09.2022 Fox News

США



Такер Карлсон: это преступление



Взрывы на нитках "Северного потока" произошли в результате промышленных терактов, считает обозреватель Fox News Такер Карлсон. Он не исключает, что к ним причастна администрация Джо Байдена, и предупреждает о катастрофических последствиях этого преступления.







Всем привет и добро пожаловать на шоу "Вечер с Такером Карлсоном"! Придется омрачить вам вторник и сообщить мрачную новость: недалеко от побережья Дании разворачивается экологическая катастрофа, одна из серьезнейших за последнее время. Огромные российские трубопроводы "Северный поток – 1", и "Северный поток – 2" по которым природный газ из России поступает в западную Европу, оказались повреждены. Прямо в эту минуту из трех ниток разом в воды Балтийского моря утекают миллионы кубометров голубого топлива.



На снимках с воздуха, которые вы сейчас видите на экране, изображено огромное ядовитое пузырящееся пространство диаметром в километр. Можно только догадываться, сколько при этом погибает морских животных… Бесчисленное количество.



Долгосрочный ущерб может быть нанесен и атмосфере, ведь природный газ на 90% состоит из метана, который, как не устает повторять Джо Байден, является ключевым фактором глобального потепления. Он представляет экзистенциальную угрозу человечеству и планете. Для тех, кого волнует проблема изменения климата, поясню: то, что произошло сейчас с трубопроводами "Северный поток", подводит нас максимально близко к апокалипсису.



Главный вопрос в том, как все произошло? Оказывается, это вовсе не случайность. В момент обнаружения утечек шведские власти сообщили о двух мощных подводных взрывах, каждый мощностью 100 кг в тротиловом эквиваленте. Природными состояниями подобное не объяснить. Почти сразу же в трех разных местах пошла утечка газа. Если лишь одно разумное объяснение произошедшему: промышленный теракт.



Для премьер-министра Польши данный факт был столь очевиден, что он поспешил тут же сделать соответствующее заявление. Смотрим.



Матеуш Моравецкий: Мы ясно видим, что это акт саботажа, акт, который, вероятно, знаменует собой следующий этап эскалации ситуации, с которой мы имеем дело на Украине.



"Мы ясно видим, что это акт саботажа", – говорит он. Теракт. О да, мы видим. Вопрос в том, кто за этим стоит, и главным подозреваемым, вне всякого сомнения, станет тот же, кто обрушил на США инфляцию и "украл" выборы 2016 года у Хиллари Клинтон, то есть Владимир Владимирович Путин. The Washington Post тут же отреагировала статьей, в которой заявила, что в качестве оружия он теперь использует еще и трубопроводы. А по словам канадского посла при ООН Боба Рея, Путин не брезгует использовать такой инструмент как загрязнение окружающей среды.



В Твиттере данный вывод поддержали: "Во всем виноват Путин!" И это имеет смысл до тех пор, пока умственную деятельность не активирована. Владимир Путин не глупец. Точно не глупец. Вот где подвох. Будь вы на его месте, то пошли бы на подрыв собственного трубопровода как какой-то полоумный самоубийца? Никогда, потому что газовые трубопроводы – главный источник вашей власти, богатства и, что важнее всего, рычаг давления на другие страны. Зима близко, и Европе ваши энергоресурсы сейчас нужнее, чем когда-либо. Если вы не способны ее ими обеспечить, странам вроде Германии нет нужды озадачиваться вашими хотелками. Идет вооруженный конфликт, и вам нужны все без исключения рычаги и инструменты. В подобных обстоятельствах вам вряд ли придет в голову нарушать работу "Северного потока", ни одного, ни второго. Не сейчас.



Факт настолько очевидный, что его признает даже известный тугодум госсекретарь [США] Энтони Блинкен. Он заявил, что акт саботажа в отношении "Северного потока" "явно не отвечает ничьим интересам". Верно. Правда только наполовину. Да, подрыв трубопровода никак не поможет Владимиру Путину, и он не стал бы этого делать – ему незачем. Но это не значит, что к таким действиям не могли прибегнуть другие страны. Они вполне могли рассматривать этот вариант и, как мы знаем, уже рассматривали. Причем как минимум одна из них заявляла об этом публично.



В начале февраля, менее чем за три недели до начала российской спецоперации на Украине, Джо Байден на камеру озвучил желание уничтожить эти трубопроводы. Смотрим.



Джо Байден: Если Россия вторгнется, если ее танки и войска пересекут границу Украины, то не будет никакого "Северного потока – 2", мы положим ему конец. [Но как именно вы это сделаете, ведь проект контролируется Германией?] Мы… Обещаю вам, мы сможем это сделать.



Обратите внимание на формулировку. Он – президент, и ни одна из сказанных им фраз не может считаться случайной, особенно с учетом шпаргалок. Он не говорит, мол, я приостановлю поставки газа из России в Германию. Он говорит, что "Северного потока" больше не будет, мы положим ему конец, мы выведем его из строя, мы его взорвем. А на вопрос "каким образом?" он говорит: "Обещаю вам, мы сможем это сделать". Они все продумали.



И все же внимательные зрители, включая, разумеется, нас самих, не восприняли слова Байдена всерьез. Этот человек объявил глобальное потепление самой неотложной чрезвычайной ситуацией в мировой истории. Этот человек читает нравоучения на тему использования дровяных печей и вождения внедорожников из-за выбросов. Этот человек потратил миллионы долларов на борьбу с метеоризмом у коров, потому что метан опасен. Никто не мог представить, что он способен взорвать метановый трубопровод посреди Балтийского моря. Это стало бы невообразимо безрассудным поступком. Так можно поступить, если хочешь начать ядерную войну. Чистое безумие.



Оглядываясь назад, становится ясно, что они об этом думали, потому что предложил такое не один лишь Джо Байден. Официальный представитель Госдепа Виктория Нуланд озвучила почти ту же мысль. Она всю жизнь поддерживала разного рода войны, включая вторжение в Ирак, никогда не извинялась и продолжала идти намеченным курсом. А несколько лет назад помогла организовать переворот по свержению украинского правительства. Она буквально способна на все. Но экологический терроризм ˗ это перебор даже для Нуланд. Слишком экстремально. И тем не менее, вот что она говорила в январе:



Виктория Нуланд: В отношении "Северного потока – 2" мы продолжаем вести жесткие и откровенные переговоры с нашими немецкими союзниками, и я буду с вами сегодня откровенна: если Россия вторгнется на Украину тем или иным способом, "Северный поток – 2" не будет работать.



Не мытьем, так катаньем, но "Северный поток" мы остановим. Сейчас, спустя восемь месяцев, эти слова звучат пугающе. Природный газ попадает в воды Балтийского моря и атмосферу. Спросите себя: могла ли администрация Байдена действительно пойти на подобный шаг? Наверняка сказать трудно, мы просто не знаем, но близкие союзники Белого дома полагают, что именно это и произошло. Возьмем польского политика Радослава Сикорского,председателя делегации Европейского парламента по связям с Соединенными Штатами Америки. У него точно есть нужные связи, и к тому же он женат на историке Энн Эпплбаум из журнала TheAtlantic. Сикорский близок к Байдену настолько, что для аватарки в Твиттере выбрал их совместное фото. После взрыва трубопровода он отреагировал немедленно постом следующего содержания: "Спасибо, США".



Еще раз зададимся вопросом: за этим что, действительно стоит администрация Байдена? Верится с трудом, ведь речь идет не просто о преступлении, а о теракте. Не хотелось бы выдвигать им подобное обвинение. Что мы обязаны вам сообщить, так это то, что по чистой случайности сегодня открыли совершенно новый газопровод, по которому нероссийский газ будет поступать примерно в те же места, куда вели оба "Северных потока". Он называется "Балтийская труба" (Baltic pipe), и по ней топливо потечет из Норвегии через Данию в Польшу и соседние с ней страны. И дела у него пойдут хорошо, ведь конкуренции теперь стало меньше.



Разумно? А что об этом говорят в Белом Доме? Как они объясняют случившееся? Не то чтобы они воодушевленно отрицали ответственность, они заходят с другой стороны. Вот, например, пресс-атташе президента отмечает, что разрушение очередного трубопровода – прекрасная возможность приобрести электромобиль.



Карин Жан-Пьер: Как вы все знаете, по этим трубопроводам газ в Европу не поступал. "Северный поток – 2" не работал ни дня, а "Северный поток – 1" простаивал неделями, потому что Путин превратил энергию в оружие. Мы много раз об этом говорили. Мы просто хотим подчеркнуть важность совместных усилий по обеспечению альтернативных поставок в Европу, сокращению потребления российского газа и ускорению процесса достижения реальной энергонезависимости путем перехода на чистую энергетику.



Ну-ну, о переходе на чистую энергетику разглагольствую люди, которые вполне могут оказаться ответственны за выброс метана в Балтийское море и атмосферу, причем в таких масштабах, которые большинство из нас не способно даже вообразить. Те, кто твердит вам о вреде езды на внедорожниках, могли подорвать газопровод и вызвать величайшую экологическую катастрофу нашего времени. Если все так и есть, это станет одним из наиболее безумных и разрушительных поступков американской администрации, хоть и не противоречащей их обычному занятию – разрушению. Эти люди ничего не строят, от слова "совсем", зато радостно сносят и оскверняют все подряд, начиная с исторических памятников и конституции и заканчивая энергетической инфраструктурой.



Причем Конгресс не пытается остановить ни одно, ни другое, ни третье. Они просто готовятся к неизбежным последствиям. Сенат выдвинул законопроект о расходах, согласно которому Министерству энергетики выделят $35 миллионов "на подготовку и реагирование на потенциальные ядерные и радиационные инциденты на Украине". Что, простите? Также в законопроекте указано, что общие расходы США на поддержку Киеву, включая финансирование правительства и закупку энергоресурсов (!), достигли $67 миллиардов, и это накануне возможных сильных экономических потрясений. Да, здесь, у нас. Сумма в $67 миллиардов, чтобы вы понимали, превышает весь оборонный бюджет России за прошлый год. В конце недели ожидается, что законопроект примет и Конгресс, а республиканцы будут традиционно поддакивать.



Каковы могут быть последствия? Каждое действия имеет противодействие, равное по силе и противоположное по характеру. Взорвать трубопроводы "Северный поток"? Отлично, переходим к следующей стадии, в рамках которой США вступят в непосредственную войну с крупнейшей ядерной державой мира. До ядерной войны дойдет не сразу, но последствия будут точно. Раз мы подорвали "Северный поток", почему бы России не перерезать подводные интернет-кабели? Что произойдет, если они так поступят? Что станет, если лондонские банки не смогут контактировать с нью-йоркскими? Возьмем только это, не говоря уже о потенциальном воздействии на наши энергосети. Представим, что банки потеряли связь хотя бы на день. Каковы будут экономические последствия? Произойдет цепная реакция, которая в итоге затронет и ваш дом. Нам грозит настоящий коллапс, мы можем скатиться до уровня стран третьего мира. Вот каковы ставки. Люди, которые за этим стоят, гении вроде Виктории Нуланд, вообще задумываются о последствиях? Может, как раз и задумываются. Может, как раз здесь собака и зарыта. Источник - ИноСМИ

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