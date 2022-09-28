Авария на "Северном потоке" приведет к климатической катастрофе из-за огромного выброса метана в атмосферу, - Al Arabiya

21:01 29.09.2022

Al Arabiya

Объединенные Арабские Эмираты



Утечка газа из "Северного потока" предвещает "беспрецедентную" климатическую катастрофу



Авария на "Северном потоке" приведет к климатической катастрофе из-за огромного выброса метана в атмосферу, сообщает Al Arabiya. Пока аналитики не могут назвать точный объем потерь и предсказать, как именно это повлияет на климат. Однако прогнозы неутешительные.



Балтийское море буквально "бурлит" из-за утечки газа, произошедшей в результате аварии на газопроводе "Северный поток". Аналитики отмечают, что это может привести к серьезной климатической катастрофе.



Это самая крупная из трех утечек газа из трубопроводов, соединяющих Россию с Германией. Эксперты пытаются определить, сколько метана - одного из самых мощных парниковых газов - попало в атмосферу в результате аварии.



Причина трех почти одновременных аварий на трубопроводах до сих пор неизвестна. Однако власти Германии и США поспешили предположить, что аварии являются диверсией. Под подозрение попала и Россия, которая сократила поставки энергоресурсов в Европу с начала спецоперации на Украине.



Несмотря на то, что работа "Северного потока - 1" была приостановлена, а "Северный поток - 2" вовсе не запускался, в обоих газопроводах хранился природный газ под давлением, большую часть которого составляет метан.



"Учитывая, что за двадцать лет воздействие тонны метана на климат более чем в 80 раз превышает влияние углекислого газа, перспектива масштабного и чрезвычайно разрушительного выброса вызывает серьезное беспокойство. На данный момент ситуация до конца не ясна. Но, если эти трубопроводы выйдут из строя, воздействие на окружающую среду будет катастрофическим или даже, может быть, беспрецедентным", - заявил Дэвид Маккейб, старший научный сотрудник организации Clean Air Task Force.



Оценить точное количество метана, выброшенного в атмосферу, очень сложно. Хотя крупные непрерывные выбросы метана фиксируются спутниковыми снимками над наземными трубопроводами или предприятиями по добыче ископаемого топлива, получить точные данные над водой труднее из-за света, который отражается от ее поверхности.



До сих пор есть ряд ключевых факторов, которые до сих пор не установлены: сколько газа было в момент аварии, его температура, давление и степень повреждения трубопроводов. Когда газ вытекал, часть его, вероятно, растворилась в воде, но это также зависит от содержания микроорганизмов и глубины моря.



Несмотря на это, эксперты поспешили произвести некоторые расчеты, чтобы узнать, сколько метана могло оказаться в атмосфере из-за аварии.



Эндрю Бакстер, глава Комитета энергетической стратегии Фонда защиты окружающей среды, подсчитал, что в результате инцидента было выброшено 115 тысяч тонн метана, что эквивалентно примерно 9,6 миллионам тонн углекислого газа. В реальном выражении это оказывает такое же воздействие на климат, что и выбросы двух миллионов выхлопных газов автомобилей в течение года.



Если все так и есть, это станет одной из крупнейших утечек метана в истории.



До этого самый большой из известных выбросов метана произошел в 2015 году на газохранилище в каньоне Алисо в Лос-Анджелесе, где за несколько месяцев утекло около 97 тысяч тонн метана. Для сравнения: аналогичные утечки из "Северного потока" могли произойти всего за нескольких часов.



Авария произошла несмотря на рост осведомленности мирового населения о воздействии метана на климат. На саммите COP26 в Глазго более 100 стран обязались значительно сократить выбросы метана. Евросоюз также находится в процессе принятия законопроекта о сокращении сжигания газа на факелах, проведении регулярных проверок для предотвращения утечек и повышении прозрачности этого вопроса.