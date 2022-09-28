"Карту казаха" начнут выдавать в Казахстане

00:00 30.09.2022

29 сентября 2022, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



"Карту казаха" будут выдавать в РК для этнических казахов, которые хотят открыть бизнес в стране и оставаться со своим гражданством. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает "Казинформ".



"Есть этнические казахи, живущие за рубежом, имеющие там бизнес и желающие сохранить связь с исторической родиной. Поэтому по мировому опыту мы хотим начать применять "Карту казаха". Этническим казахам, не желающим переезжать с места жительства за рубежом, но желающим открыть у нас бизнес и внести вклад в развитие Казахстана, предоставят полную возможность приезжать в нашу страну", - сказала Тамара Дуйсенова на брифинге в СЦК.



По ее словам, визы им будут выдаваться в облегченном порядке с возможностью временного проживания до 10 лет.



Ранее Тамара Дуйсенова озвучила статистику касательно приехавших в нашу страну для трудоустройства россиян.



Этнические кыргызы за рубежом также смогут получить карту кыргыза - "Мекен-карт". Услуга по выдаче и оформлению стоит 3 тысячи 400 сомов. Оплату будут взимать в долларах по среднеучетному обменному курсу Министерства финансов.