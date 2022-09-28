В Молдавии готовятся жить без газа. А также без тепла, света и воды, - Светлана Гамова

00:02 30.09.2022

28.09.2022



В Молдавии готовятся жить без газа. А также без тепла, света и воды

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Жители молдавских сел рубят лес на дрова.

Повышение цен на тепло, свет и воду, о чем населению Республики Молдова (РМ) сообщили в среду, вызовет новую волну протестов, заявил "НГ" сопредседатель межпарламентской рабочей группы со стороны Гагаузской автономии Сергей Чимпоеш. Он пояснил, что в основе такого подорожания рост цены на газ с 1 октября до 1,6 тыс. евро за 1 тыс. куб. м. Такие тарифы не осилят граждане и не выдержит экономика. Гагаузский депутат считает, что, отказываясь от переговоров с Москвой о поставках в РМ более дешевого российского газа, руководители Молдавии пытаются исключить РФ из жизни граждан.



В Гагаузской автономии акции протеста проходили в августе и сентябре и продолжатся дальше, сказал "НГ" депутат Народного собрания Гагаузской автономии на юге РМ Сергей Чимпоеш. Но, по его словам, непонятно, что могут дать эти протесты, если люди требуют, чтобы президент и премьер-министр РМ начали переговоры с "Газпромом" о продолжении поставок российского газа в Молдавию или ушли в отставку, а они игнорируют эти требования и не уходят из власти. "Президент Майя Санду приезжала к нам в Гагаузию, ей говорили о тяжелой ситуации в связи с повышением цен на газ, но она ушла от обсуждения проблемы. Создается впечатление, что руководители Молдовы пытаются исключить Россию из нашей жизни, хотя у многих граждан республики родственники в РФ, дети там учатся, нас много связывает с этой страной. Нежелание говорить с Москвой привело к тому, что газ у нас с 1 октября будет стоить как в ЕС – 1600 евро за тысячу кубов. Таких доходов у нас нет. Непонятно, что станет с Молдовой, с ее экономикой. Хотя правительство обещает выплачивать компенсации какой-то части населения, страну ждет катастрофа", – сделал вывод гагаузский парламентарий.



Напомним, в среду Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) сообщило об утверждении новых тарифов на отопление и на подогрев воды. В итоге тариф на тепловую энергию увеличился в Кишиневе на 32%, в городе Бельцы на севере республики – на 45%. В селах граждане обогреваются сами, так что этот тариф их не коснется. Но за газ по новым ценам они платить не смогут. И потому собирают в лесах хворост и рубят деревья на дрова.



Но кроме газа и тепла подорожает и вода. Цена воды для потребителей в Кишиневе выросла вдвое. Решение НАРЭ вступает в силу с 1 октября.



До сих пор Молдавия получала и еще продолжает получать газ из России. Но вице-премьер-министр, министр инфраструктуры и регионального развития РМ Андей Спыну заявил, что "Газпром" пока не подтвердил поставку газа республике на октябрь.



"Российская компания "Газпром" так и не подтвердила поставку природного газа в Республику Молдова после 1 октября. Я полагаю, что "Газпром" может заявить о расторжении контракта, хотя оснований для этого нет. Если это произойдет, то только потому, что, согласно договору, цена газа для Молдовы с 1 октября должна снизиться", – пояснил Спыну.



По его словам, предварительные расчеты показывают, что в соответствии с формулой расчета цена может составить 1000–1050 долл. за 1 тыс. куб. м, в то время как в сентябре цена составляет 1883 долл. Спыну пообещал, что "в любом случае потребители без газа не останутся".



"Сейчас у нас есть резерв около 35 млн куб. м. С 1 октября, если мы не будем получать газ от "Газпрома", эти запасы будут использованы. Этого хватит почти на весь октябрь, у нас будет время, чтобы закупать газ из альтернативных источников. Независимо от сценария в октябре мы обеспечены. По сравнению с прошлыми периодами в октябре потребление газа упадет, мы переводим предприятие Termielectrica на мазут, что уменьшит потребление газа. Есть и другие компании, которые могли бы перейти на мазут", – отметил вице-премьер.



Отвечая на вопросы о резервах, он отметил, что они частично хранятся в транспортной системе Румынии – трубопроводе Яссы–Унгены–Кишинев, а частично – в национальной транспортной системе.



"В случае возможной приостановки поставок газа из Российской Федерации газопровод будет введен в эксплуатацию, а резервный газ будет поступать в Молдову. Граждане не почувствуют, что подача газа остановлена", – заверил Андрей Спыну.



Говоря о снабжении газом Приднестровского региона в случае прекращения поставок "Газпрома", Спыну сказал, что технически возможно, чтобы регион получал газ через правый берег Днестра, то есть через РМ.



"Приднестровье сможет получать газ, но только на условиях его предварительной оплаты", – подчеркнул вице-премьер.



При этом он не объяснил, почему Кишинев не расплачивается с российским поставщиком газа, которому должен 700 млн долл. за уже потребленное топливо. В молдавском правительстве не считают это нарушением условий договора контракта, по которому еще летом Кишинев должен был провести аудит исторического газового долга и уже в сентябре начать по нему выплаты. Руководство республики подозревает "Газпром" в намерении не поставлять в РМ газ по более низкой цене. По крайней мере именно так Андрей Спыну, который в ноябре минувшего года подписал с главой "Газпрома" Алексеем Миллером контракт на поставку газа в РМ, объясняет гражданам республики возможное отключение страны от российской трубы. О вероятности продолжения поставок в страну российского газа власти РМ не говорят.



Однако говорят о кредите в 300 млн евро, который Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставил РМ для закупки газа.



Вице-премьер пояснил, что если принимать в учет сегодняшнюю стоимость газа на биржах, то Республика Молдова сможет закупить за счет кредита из альтернативных источников 170 млн куб. м газа. При этом он не уточняет, насколько этого объема хватит и сколько надо будет платить за газ ежемесячно гражданам.



Между тем, по официальным данным, в холодный период года – декабрь, январь, февраль – республика потребляет в среднем от 120 до 220 млн куб. м газа в месяц. В целом по году потребление не превышает 1,1 млрд куб. м, отмечают в правительстве РМ. По словам экспертов, запасов, которые молдавское правительство хранит в Румынии, на две недели. А объема, который Молдавия может купить на деньги от ЕБРР, – на полтора месяца, утверждает экс-премьер-министр РМ Ион Кику. Все это давно подсчитали и простые граждане, которые продолжают выходить на митинги протеста в Кишиневе и Гагаузской автономии.