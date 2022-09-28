Игры кочевников в Турции: Кыргызстан победил Турцию по кокпару

00:12 30.09.2022

"Sport АКИpress" - Сборная Кыргызстана по кокпару одержала первую победу на Всемирных играх кочевников, которые стартовали сегодня, 29 сентября, в городе Изник (Турция).



В матче первого тура кыргызстанцы играли против сборной Турции и одержали победу со счетом 9:3.



В предыдущей игре турнира сборная Казахстана обыграла Узбекистан со счетом 8:1.



На данных Играх турнира по кок-бору и кокпару проходят отдельно.