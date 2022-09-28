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Россияне учатся жить по-советски
00:17 30.09.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сограждане возвращаются к бытовым навыкам, казалось бы, забытым еще в прошлом веке.

На первый взгляд, объявление частичной мобилизации не вызвало потребительской паники. По данным Сбериндекса, расходы россиян на товары и услуги за неделю с 19 по 25 сентября остались примерно такими же, как и в предыдущие сентябрьские недели. Но если присмотреться, перемены уже очевидны. Объемы покупок продовольственных товаров, особенно длительного хранения, отчетливо выросли, а непродовольственных (за вычетом стиральных порошков, мыла и шампуней) - сократились. А расходы на авиабилеты подскочили на 38%. Россияне стали улетать.

И впервые за последние три месяца зафиксирован недельный (с 20 по 26 сентября) рост цен. Лето и начало осени были временем дефляции. Индекс потребительских цен не увеличивался, а снижался. Февральско-апрельский инфляционный всплеск начали забывать. Причиной этому были не только крайние меры, осуществленные финансовыми властями, но и падение народного спроса на товары и услуги. Сограждане стали откладывать деньги и меньше тратить. А если покупали, то чаще продовольствие, чем дорогостоящие автомашины, сложные бытовые приборы или красивую мебель.

В августе розничные покупки россиян в реальном выражении оказались на 8,8% ниже, чем в том же месяце год назад. При этом продовольственная розница уменьшилась только на 2,3%, а непродовольственная - на целых 14%.

Меняется и структура потребляемых услуг. Расходы на посещение кафе, ресторанов быстрого питания и других мест приятного времяпрепровождения заметно снизились весной, летом вроде бы восстановились, но после 21 сентября упали еще сильнее.

Эти перемены в структуре народных расходов более выразительны, чем общие цифры трат. Россияне не просто начинают жить скромнее, но и возвращаются к потребительским обычаям советских людей, которые сосредоточивались в первую очередь на добыче еды, не ходили по ресторанам и вообще не имели многих привычек людей постсоветских.

В эпоху частичной мобилизации этот процесс естественным порядком ускоряется. Теперь ему помогает вернувшаяся инфляция, дальнейшие отказы людей от крупных трат дальнего прицела, а также и все новейшие обстоятельства, взятые вместе. Но советизация бытовых навыков сильно продвинулась еще до 21 сентября.

Посмотрим на примерах.

Одной из самых заметных примет прошедшего постсоветского тридцатилетия стала повальная автомобилизация. Машина сделалась естественным предметом личного и семейного обихода. Советский человек тоже бывал автовладельцем, но ничего естественного в этом не видел. За обладание машиной упорно боролись, к ее особенностям не придирались, а уход за ней был важной и постоянной проблемой. И вот опять.

В прошедшем августе в России было приобретено 40 тысяч новых автомобилей (втрое меньше, чем годом раньше) и 400 тысяч подержанных (в полтора раза меньше). В обеих категориях недосягаемым лидером рынка стала отечественная LADA. Почти как в старые добрые времена. Все больше приобретается и скромных китайских моделей, а претенциозные западные отступают и по мере износа уйдут в прошлое.

Эпоха придирчивости на российском авторынке закончилась. Никто больше не стремится поменять машину просто ради того, чтобы ее поменять. И гораздо меньше стало обращений за профессиональным обслуживанием и ремонтом. Автовладельцы теперь стараются все делать своими руками. Кстати, слухи о том, что обладателей внедорожников попросят помочь армии, пока не подтверждаются. Но сама мысль об этом ни в чьих глазах уже не выглядит экзотической. Это тоже часть нового быта.

Еще одним очевидным постсоветским достижением был массовый заграничный туризм. Советским людям позволялось выезжать гораздо реже и только в немногочисленные дружественные страны. Эти традиции возвращаются.

Еще до новейших сентябрьских перемен мы уже увидели не только быстрое закрытие Европы, но и явно снижающуюся доступность Турции, этого главного российского туристического направления. По турецкой официальной статистике, в прошедшем августе доля приезжих из России (806 тысяч поездок) составила лишь 12,8% от общего туристического потока на этом направлении против 22,8% в доковидном 2019 году.

Даже и в последнюю неделю часть россиян, приезжающих в Турцию, являются туристами обычного типа. Но условия для них все менее нормальны. Турецкие банки в сентябре один за другим отказываются принимать карты "Мир", да и настроение нынче не самое неподходящее.

И, наконец, о жилье, борьба за которое была важнейшей частью жизни советского человека и почтительно называлась "квартирным вопросом". Надо признать, что постсоветское тридцатилетие триумфов в этой сфере не принесло. В начале 2020-х годов жилья в России строили примерно столько же, сколько в конце 1980-х. Плюсом стало то, что резко выросло количество сооружаемых собственных домов. Что же до многоквартирных зданий, возводимых наследниками советской жилищно-строительной индустрии, то сдаваемые в больших городах площади даже уменьшились.

Перемены, которые на жилищном фронте наметились в 2022-м, кажется, обещают дальнейший рост трудностей для среднего горожанина, не имеющего возможности обзавестись индивидуальным домом.

За прошедшее лето в многоквартирных домах было сдано на 9,1% меньше площади, чем летом 2021-го. При этом и спрос на жилье, как первичное, так и вторичное, уменьшился - у людей не хватает денег или они не хотят их тратить. Многие эксперты предсказывают новое снижение объемов строительства к концу года.

Так или иначе, ждать реставрации советской системы, с ее многолетними очередями и мнимой бесплатностью, сейчас не приходится. Видимо, новая квартира мало-помалу превратится в роскошь, доступную только избранным. И это в итоге может стать более похожим на дохрущевские советские практики, чем на более поздние.

Возвращение к советским бытовым навыкам идет буквально по всем направлениям. В лучшем случае, оно не будет быстрым, и сограждане научатся своевременно их осваивать.

Виталий Гранкин

Источник - Росбалт
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664486220


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