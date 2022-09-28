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Focus: Европа. Грядет Зима недовольства
00:18 30.09.2022

Focus
Германия

Зима недовольства

Резкий скачок цен начнется в Европе уже зимой, пишет FOCUS. Правительства стран ЕС связывают его с "экономической войной" Путина. Несмотря на угрозу голода и холода, автор призывает европейцев "проявить солидарность" и дать отпор "кремлевским поджигателям".

Этот спад предсказывали многие: Германия впадает в рецессию. Близится зима. Она будет суровой, и можно только надеяться, что она не станет слишком холодной. Европе предстоит испытание на прочность, cчитает Хенрик Беме.

Редко немецкие хозяйственники, экономисты и правительственные эксперты бывают так единодушны во мнении, что Германии предстоит экстремально суровая зима. При этом они имеют в виду не метеорологию, а экономическую конъюнктуру. Немецкая экономика просядет, рост прекратится. Чтобы понять это, не обязательно быть дипломированным экономистом, достаточно обладать здравым рассудком.

Например, посмотрев на ту ужасную цифру, которая была опубликована в прошлый вторник. Цены производителей (показатель, который в нормальные времена не интересует никого, но времена сейчас какие угодно, но только не нормальные) выросли в августе по сравнению с тем же периодом прошлого года почти на 46 процентов. Такого еще никогда не было с тех пор, как вычисляется этот показатель, то есть в последние 73 года.

Цены производителей дают представление о том, сколько предприниматель заплатил за продукты, которые он намерен переработать и затем продать. Они точно указывают на то, как будет развиваться инфляция. В нашем случае это означает, что инфляция все глубже разъедает нашу экономическую систему.

Рецессия как средство борьбы с инфляцией

Во всем мире центральные банки борются с резким ростом потребительских цен и соответствующим обесцениванием денег. И конечно, лучше всего это получается, когда экономике не дают "перегреться", разогнав рост слишком сильно.

Но это же действие центральных банков может вызвать рецессию. В качестве примера можно привести Америку сорокалетней давности (США 40 лет назад), когда тогдашнему шефу Федеральной резервной системы США Полу Волкеру (Paul Volcker) ценой резкого торможения экономики удалось побороть затяжной застой (то есть инфляцию вкупе со стагнирующей конъюнктурой). Можно предположить, что и в этот раз произойдет то же самое. Потому что именно к такому застою мы сейчас движемся.

Но, конечно драматический скачок цен обусловлен, помимо продолжающихся проблем в цепочках поставок, еще и экстремально возросшими ценами на энергию. Это - практически второй фронт, который открыл военачальник по фамилии Путин. Он стал использовать нефть и прежде всего газ в качестве оружия, в возможность чего долгое время никто верить не хотел. (Здесь автор явно не в ладу с фактами: даже Ельцина, не говоря уже о Путине, и США, и ЕС обвиняли в использовании российского газа в качестве оружия экономического принуждения, якобы вынуждающего ЕС Евросоюз идти навстречу пожеланиям России - прим. ИноСМИ.)

Действуя так, Путин хочет расколоть Европу, а также надеется на социальные протесты. По его представлению, европейцы восстанут против своих правительств и обвинят их в том, что поставками вооружения на подвергшуюся атаке Украину они затягивают войну и тем самым способствуют росту цен на энергию.

Испытание Европы на прочность

В Берлине, Париже, Лондоне и других странах правительства изо всех сил противодействуют подобному сценарию. Французы и британцы установили потолок цен на энергию, немцы национализируют компании, торгующие газом. Одновременно с этим люди в Германии пытаются понять, что такое "особый сбор за пользование газом" и могут ли они вообще осилить этот дополнительный расход при огромных ценах на энергию.

Конечно, и в нашей стране существуют меры поддержки, на которые выделяются миллиарды евро и которые немного облегчат тяготы. Однако эти средства скорее распыляются, вместо того чтобы быть направленными действительно нуждающимся.

Спираль ужаса начнет по-настоящему раскручиваться в 2023 году

Однако настоящее испытание на прочность немцам и европейцам только предстоит. Большие доплаты за газ и свет, постоянно растущие цены на все мыслимые товары, неподъемные счета, банкротство предприятий - вся эта спираль ужаса начнет раскручиваться по-настоящему только в следующем году. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш так коротко охарактеризовал положение на этой неделе: "Зима тревоги нашей маячит на горизонте".

В этой ситуации особое значение будет иметь европейская солидарность, единодушие в поддержке Украины и в противодействии кремлевским поджигателям вооруженных конфликтов.

Если Европа относительно благополучно переживет наступающую зиму, то будут неплохие шансы на то, что потом ситуация начнет улучшаться. Вероятно, очень медленно, но - и это хорошая новость - уже без путинского газа.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664486280


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