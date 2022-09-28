Жители Лейлека предлагают Садыру Жапарову и депутатам пожить в приграничном селе

00:23 30.09.2022

Жазгуль МАСАЛИЕВА



Жители села Арка Лейлекского района требуют встречи с президентом Садыром Жапаровым и главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Они хотят, чтобы первые лица государства гарантировали им безопасную жизнь в приграничном районе. Об этом они сегодня заявили на встрече с председателем кабинета министров Акылбеком Жапаровым.



Они отметили, что им нужны в первую очередь не дома, а мирная жизнь в регионе.



