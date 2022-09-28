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Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областейРоссия признала независимость Запорожской и Херсонской областей
01:42 30.09.2022

Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей

30 сентября, 00:25, обновлено 30 сентября, 00:42
Голосование о вхождении в РФ

В документах отмечается, что президент РФ принял это решение в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия признала независимость Запорожской и Херсонской областей, говорится в указах президента РФ Владимира Путина, опубликованных в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Признать государственный суверенитет и независимость Запорожской области", - говорится в одном из указов. Другим документом Путин постановил "признать государственный суверенитет и независимость Херсонской области". Указы вступают в силу со дня их подписания.

В документах отмечается, что президент РФ принял это решение в соответствии с общепринятыми принципами и нормами международного права, признавая и подтверждая принцип равноправия и самоопределения народов, закрепленный в Уставе ООН, учитывая волеизъявление жителей региона на референдуме. Независимость ДНР и ЛНР была признана Россией в феврале текущего года.

Как сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в пятницу в 15:00 мск Путин подпишет в Кремле договоры о вхождении в состав РФ четырех новых территорий - Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Источник - ТАСС
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