Лидер Китая просветил народ о своих достижениях, - Владимир Скосырев

06:32 30.09.2022

29.09.2022



Выставка в Пекине посвящена великим переменам за последние 10 лет

Владимир Скосырев



Си Цзиньпин вместе с другими руководящими товарищами осмотрел выставку достижений последних 10 лет.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на экспозиции, рассказывающей о проблемах, решенных за время его правления, подчеркнул, что страна движется к новым победам в строительстве социализма с китайской спецификой. По мнению эксперта, речь, произнесенная накануне национального праздника, служит подтверждением, что съезд КПК переизберет Си генсеком на новый срок. Никакого раскола в руководстве, о котором толковали СМИ Запада, нет. Но приговоры бывшим видным чиновникам в Министерстве общественной безопасности говорят о соперничестве перед съездом среди бюрократии.

Как пишет в репортаже с выставки центральный орган ЦК КПК "Жэньминь жибао", после XVIII съезда, состоявшегося в 2012 году, партия под руководством Си объединила народности Китая, что позволило обеспечить более совершенные институциональные гарантии, более прочную материальную основу и активную духовную силу для великого возрождения китайской нации. Важно также, чтобы общественность знала о грандиозных изменениях, происшедших за последнее десятилетие.



1 октября страна отметит 73-ю годовщину основания КНР, затем начнутся каникулы. Но и во время них ТВ, радио, пресса не устанут напоминать гражданам о подготовке к съезду, который начнется 16 октября.



Зарубежные наблюдатели подметили необычный характер ритуала, соблюдавшегося при посещении выставки руководством государства. Сначала СМИ показали генсека вместе с шестью другими членами Постоянного комитета политбюро, потом к процессии присоединились и другие члены политбюро, насчитывающего 25 человек.



Financial Times обратила внимание на то, что Си впервые появился на публике после саммита ШОС в Самарканде, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. С того дня минуло примерно столько времени, сколько требуют правила карантина в Китае для лиц, вернувшихся из-за границы. Си, который твердо придерживается политики нулевой терпимости к COVID, решил, очевидно, показать пример соблюдения дисциплины. Между тем столь продолжительное отсутствие руководителя на экранах породило в мире слухи о перевороте или чуть ли не о помещении лидера под домашний арест. Неизвестно, стала ли инициатором слуха журналистка Тайваня или это была работа вражеских спецслужб.



Не исключено, что Ван Хунин, член Постоянного комитета Политбюро, отреагировал на слухи, когда сказал прессе, что Си остается ядром ЦК, именно благодаря его твердому руководству страна идет вперед. Тем не менее кадровые перемены после съезда неизбежны. Существует неписаное правило, что люди, достигшие возраста 68 лет, не могут быть снова назначены в Постоянный комитет Политбюро. Это значит, что по крайней мере двум его членам придется уйти. В связи с этим в западной прессе возобновились спекуляции вокруг фигуры 67-летнего премьера Ли Кэцяна.



До назначения Си главой государства и партии в 2012–2013 годах Ли считали главным его конкурентом. Многие критики Си надеялись, что он откажется от самых непопулярных моментов политики нынешнего лидера, включая нулевую терпимость к вирусу. Она привела к существенному замедлению роста экономики. Но, как говорит Ланс Гор, китаевед в Национальном университете Сингапура, Ли –это не боец: "Может быть, он не согласен со многими установками в политике Си, хотел бы либерализовать в какой-то мере экономику. В то же время Ли Кэцян лояльный член партии".



Внутри страны население в основном одобряет работу лидера. Во-первых, при нем уровень жизни до последнего времени продолжал расти. Во-вторых, людям по душе решительная борьба с коррупционерами. Однако за рубежом, в развитых странах отношение к Китаю за годы правления Си изменилось в худшую сторону. Это показал опрос, проведенный агентством Pew. Многие винят Пекин в том, что он не предупредил вовремя мир о вирусе, развернул торговую войну с США и захватывает острова в Южно-Китайском море. Но в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке к Китаю относятся лучше. Там рассчитывают на его помощь и инвестиции.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, старший научный сотрудник Высшей школы экономики, отметил: "То, что глава государства перед съездом говорил о собственных достижениях, – это нормальная практика в политической жизни страны. Так поступали и его предшественники. Что касается сообщений американских СМИ о заговорах, реальным фактом является лишь то, что нескольким бывшим крупным деятелям Министерства общественной безопасности, полиции недавно были вынесены судом приговоры, причем на длительные сроки. Конечно, издалека, когда встреч с китайскими учеными у нас практически нет, трудно судить, что происходит. Во всяком случае, никаких фактов о расколе элиты нет. Однако и раньше перед съездами наступало обострение борьбы между разными группировками бюрократии. Чиновников сажали. Шла как бы зачистка поляны перед кадровыми перестановками после съезда".