 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Лишь бы не работать. Стая депутатов КырПарламента улетела в Турцию на "Игры кочевников"
08:46 30.09.2022

В городе Изник [Турция] с 29 сентября по 2 октября проходят четвертые Всемирные игры кочевников.

Делегация Кыргызстана во главе с президентом Садыром Жапаровым участвовала в церемонии открытия Игр.

На церемонии также были замечены депутаты парламента КР:

- Динара Ашимова ("Ыйман Нуру")

- Аида Исатбек кызы ("Ынтымак")

- Айгуль Айдарова ("Бутун Кыргызстан")

- Чолпон Султанбекова ("Ишеним")

- Марлен Маматалиев ("Ынтымак").

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664516760


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