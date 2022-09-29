Лишь бы не работать. Стая депутатов КырПарламента улетела в Турцию на "Игры кочевников"

08:46 30.09.2022

В городе Изник [Турция] с 29 сентября по 2 октября проходят четвертые Всемирные игры кочевников.



Делегация Кыргызстана во главе с президентом Садыром Жапаровым участвовала в церемонии открытия Игр.



На церемонии также были замечены депутаты парламента КР:



- Динара Ашимова ("Ыйман Нуру")



- Аида Исатбек кызы ("Ынтымак")



- Айгуль Айдарова ("Бутун Кыргызстан")



- Чолпон Султанбекова ("Ишеним")



- Марлен Маматалиев ("Ынтымак").