Россия сама взорвала свои газопроводы, - The Times

09:30 30.09.2022

28.09.2022

Россия сама взорвала свои газопроводы, чтобы запугать Польшу, которая запустила газопровод из Норвегии, пишет британское издание The Times.



Итак, Россию обвиняют во взрыве двух собственных газопроводов в Балтийском море с целью дестабилизации Европы в разгар энергетического кризиса и разгорающейся энергетической войны.



Трубопроводы, как пишет издание, были повреждены в результате очевидных подводных взрывов, равных по силе небольшому землетрясению, что и привело к крупным утечкам газа на трех участках трубы к востоку от датского острова Борнхольм. Ударные волны были обнаружены на расстоянии до 800 миль.



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Обе трубы после серьезных повреждений выпускают газ в Балтийское море, что сводит на нет все оставшиеся надежды на то, что "Северный поток - 1" все же встанет в строй этой зимой.



Официальные лица Дании, Германии и Швеции заявили, что акт диверсии - это единственное правдоподобное объяснение беспрецедентного повреждения трубопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2", стоимость которых составляет 21 миллиард фунтов стерлингов (британская газета приводит цену в понятной для своих читателей валюте, - прим. РВ) и которые являются единственными прямыми маршрутами экспорта российского газа в Германию.



Кроме того, выдвигаются предположения о том, что Россия якобы сорвала проект "Северный поток", чтобы продемонстрировать свои возможности за несколько часов до открытия нового газопровода из Норвегии в Польшу.