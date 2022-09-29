Meta-стазы. Экстремистская организация берет под свой контроль сферу образования в Казахстане

09:38 30.09.2022

29 сентября 2022



Джордж Чен. Иллюстрация: Министерство просвещения Казахстана

Министерство просвещения Казахстана будет сотрудничать с компанией Meta (организация запрещена в РФ). Договоренность об этом достигнута в ходе встречи главы ведомства Асхата Аймагамбетова с представителем компании Джорджем Ченом. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщает пресс-служба казахстанского Минпроса.



Как информирует пресс-служба, стороны договорились о сотрудничестве и популяризации образования в социальных сетях Facebook и Instagram (обе запрещены в России). При этом министр отметил важность продвижения образовательного контента на казахском языке.



"Казахстанские учителя активно пользуются соцсетями. К примеру, в Facebook у нас есть группа, созданная одним учителем, которая на сегодня включает более 180 тысяч участников. Это половина всех учителей Казахстана. И это только одна группа в Facebook. Учителя делятся новостями, проводят мозговые штурмы, поднимают проблемные вопросы. Также у нас есть активные педагоги, которые рассказывают о том или ином учебном предмете при помощи Instagram. И тем самым они популяризируют образование и науку, повышают интерес школьников. Для нас приоритетно создание образовательного контента на государственном языке, и я надеюсь, что наше сотрудничество будет плодотворным и в этом отношении",

- сказал Аймагамбетов.



В свою очередь, Джордж Чен оценил активность казахстанских педагогов и родителей в социальных сетях и предложил проводить для них специальные тренинги.



"У нас есть специальная команда по обучению учеников, учителей и родителей. Имеются все ресурсы для изучения английского, казахского языков, для создания образовательного контента на казахском языке. Компания организовывает тренинги для учителей по обучению тому, как пользоваться информационными ресурсами. Мы создаем цифровые программы для учителей, имеем также платформу для родителей, где есть возможность для открытых диалогов. Мы делаем программы отдельно для каждой страны и можем подобрать, какой контент лучше давать в сфере образования",

- сказал он.

Сообщается, что по итогам встречи стороны договорились о совместном продвижении новых образовательных проектов.