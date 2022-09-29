Токаев прокомментировал кибератаки на Казнет

09:58 30.09.2022

После объявления выборов усилилось распространение различной лживой информации, фейков, активизировались кибератаки. И это неспроста, сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Абайской области, сообщает Zakon.kz.

В стране началась большая политическая кампания.



Конечно, после объявления выборов возможны различные дискуссии. Но могут появиться и те, кто высказывает идеи, противоречащие интересам нашей страны, и даже распространяют ложную информацию. Мы должны остерегаться этого, – отметил Касым-Жомарт Токаев.

По мнению президента, определенные внешние силы таким образом намерены посеять смуту в нашей стране.



Они хотят воспрепятствовать позитивным изменениям в Казахстане. Но мы не свернем с избранного курса, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам президента, каждый политик, общественный деятель, журналист, блогер и граждане должны чувствовать ответственность за свои слова и поступки. Сейчас каждое наше дело должно отвечать интересам государства.



К сожалению, надо сказать откровенно, за рубежом немало людей, которые не видят наших достижений. Они даже организуют информационную атаку на нашу страну. Все это мы видим. И здесь мы не должны забывать, что есть и такие негативные тенденции, которые угрожают стране.

Касым-Жомарт Токаев

По мнению президента, казахстанцы должны сплотиться для процветания Родины.



На протяжении нескольких дней продолжаются кибератаки на казахстанский сегмент интернета. 28 сентября об этом сообщили в АО "Государственная техническая служба" (АО "ГТС").



Также там предполагают, что продолжительные кибератаки связаны с происходящими общественными событиями в стране и мире.



На фоне сбоя интернет-соединения в аэропортах Алматы и Атырау произошла задержка рейсов, так как регистрацию пришлось проводить вручную.



25 сентября в "Государственной технической службе" сообщили о фиксации масштабных DDoS-атак на казахстанский сегмент интернета.



Ирина Лукичева