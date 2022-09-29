Как в Казахстане борются с пропагандой ЛГБТ, - Алма Бектенова

10:00 30.09.2022 Как в Казахстане борются с пропагандой ЛГБТ

Если хочешь вызвать немедленную реакцию общества, заяви в одной фразе "пропаганду ЛГБТ" и "молодежь".



Так называемая пропаганда ценностей сексуальных меньшинств – весьма животрепещущая тема для Казахстана, в том числе, безотказная кнопка, вызывающая немедленное бурление масс.



Певец отбелил шевелюру, в иностранном мультфильме заметили лесбиянок, забор детского сада покрасили в цвета радуги – некоторые казахстанцы не могут пройти мимо таких "вопиющих сигналов" и требуют от властей запретить и искоренить чуждые казахскому народу явления. Что уже говорить о более серьезных поводах, например, о митингах представителей ЛГБТ или фейковых вбросах о вводе в школьную программу чересчур либерального культпросвета? В ответ на подобные вызовы общественность накаляется за считанные часы.



Власти, между тем, как и во многих подобных случаях, изо всех сил пытаются усидеть на двух стульях. С одной стороны, давит "глубинный народ", возглавляемый обычно деятелями культуры, а с другой – западные структуры, которые за преследование геев могут довольно громко попенять и даже лишить некоторых преференций.



Островок сомнительного либерализма



Как ни смешно, но на фоне соседей Казахстан выглядит достаточно либеральной по отношению к сексуальным меньшинствам страной, конечно, с западной точки зрения.



Например, статья Уголовного кодекса, преследующего за гомосексуализм, была отменена в РК в 1997 году. При этом однополым парам запрещено вступать в брак и усыновлять детей. Однако с 2009 года разрешены операции по коррекции пола. Насчет службы в армии и органах внутренних дел власти путаются в показаниях. Официальные лица неоднократно заявляли о том, что служить могут все, тем не менее, есть ряд инструкций, фактически приравнивающих гомосексуализм к психическому расстройству.



В Конституции, между тем, указывается, что "никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам". К этим "иным обстоятельствам" апеллируют казахстанские ЛГБТ, добиваясь признания своих прав.



Кроме того, по официальной информации, с 2012 года разрабатывался закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". К документу относилась и информация "пропагандирующая нетрадиционную сексуальную ориентацию". В 2015 года Сенат одобрил законопроект, и он был отправлен на подпись президенту.



Тут вмешались международные либералы, растиражировавшие в иностранных СМИ заявление нескольких десятков спортивных звезд. Спортсмены подвергли законопроект критике как несоответствующий олимпийскому движению, призвав Международный Олимпийский комитет отказаться от проведения Олимпийских игр-2022 в Казахстане. Также выступила американская организация "Freedom House", сообщив, что закон плохо повлияет на свободу личности. Так как Казахстан хотел принять у себя игры, и не хотел ссориться с Западом, летом 2017 года Конституционный Совет признал скандальный документ не соответствующим Конституции. Тем не менее, группы граждан и отдельные активисты многократно призывали власти к законодательному запрету пропаганды. Отметим, что в 2013 году аналогичный закон был принят в России, поэтому на фоне северного соседа Казахстан не вызывает настолько сильного осуждения западных стран.



В крупных городах, особенно в Алматы, вполне открыто работают гей-клубы, изредка проводятся тематические выставки и театральные постановки. В 2013 году в Караганде даже прошел день геев. Однако приводятся данные социологических опросов, согласно которым до 80% казахстанцев считает, что к представителям меньшинств общество относится крайне враждебно. Публикуются многочисленные высказывания депутатов и известных личностей, требующих запретить любой контент, прямо или косвенно затрагивающий тему ЛГБТ.



По словам некоторых активистов, в интернете развернута настоящая кампания по запрету немногочисленных сайтов, рассказывающих о проблемах геев и лесбиянок. Например, по инициативе депутатов, направивших запрос в Генпрокуратуру, был закрыт проект oktobegay.kz. По мнению представителя правоохранительных органов, "пропаганда гомосексуализма, размещенная на портале, нарушает права детей согласно закону "О правах ребенка в Республике Казахстан".



Тем не менее, другие подобные сайты или каналы избегают суровой длани цензуры, действуя по принципу "главное – не высовываться". ЛГБТ контент в Казнете найти довольно легко. Привлекшим же внимание общественности пощады не будет: многим памятен скандал 2014 года, когда в сети растиражировали рекламный постер с изображением целующихся Курмангазы и Пушкина. На рекламщиков и создателей постера ополчились все – от органов до консерватории имени Курмангазы, подавшей на "аморальщиков" в суд. По слухам, причастным к созданию постера пришлось эмигрировать.



Запрещенные зрелища



С каждым годом властям все труднее балансировать на грани между борцами с пропагандой и требованиями либералов, поскольку редкий западный контент сегодня обходится без гомосексуальной повестки. В этом году режиссер Нуртас Адамбай, поддержанный группой сторонников, фактически запретил мультфильм Диснея "Базз Лайтер", в котором усмотрел пресловутую пропаганду.



Решение принял министр культуры и спорта Даурен Абаев, указавший на своей странице в Facebook: "В ответ на многочисленные запросы граждан и СМИ сообщаю: прокат анимационного фильма "Базз Лайтер" на территории Казахстана осуществляться не будет". Окрыленный успехом Адамбай потребовал запретить еще и американский фильм "Тор". Либеральные казахстанцы высмеяли Адамбая и Минкульт, но петиция с требованием запрета набрала 35 тысяч подписей. По словам министра Абаева, в ряде областей граждане подали заявки на митинги, где намеревались протестовать против засилья чуждых идей. В 2017 году таким же образом пытались снять с проката фильм "Красавица и чудовище", однако же Минкульт устоял.



Такого рода скандалы разгораются несколько раз в год. По мнению некоторых экспертов, если бы граждане так же активно протестовали против жестокого обращения с детьми, женщинами, инвалидами и животными, Казахстан бы давно стал самым гуманным государством мира. Однако же последняя петиция, требующая законодательно запретить пропаганду ЛГБТ, датирована июлем 2022 года. "Несовершеннолетние, которые еще с не окрепшими умами легко поддаются влиянию. Чтобы обезопасить наших детей, в республике Казахстан необходимо законодательно запретить любую пропаганду ЛГБТ, и ввести за это ответственность. Просим министра информации и общественного развития Республики Казахстан Аскара Умарова принять необходимые меры, по поводу запрета пропаганды ЛГБТ", - таков с сохранением орфографии и пунктуации текст петиции, заверенной неким Адилем Абаевым. Его заявление собрало поддержку 13 тысяч человек.



Собственно, при нынешних условиях выступить с пропагандой может только человек, не ценящий свою свободу и здоровье, так как стражи порядка и акиматы весьма ревностно оберегают неокрепшие умы молодежи от гомосексуального влияния. Легальным образом продвигать тематику ЛГБТ в Казахстане фактически невозможно. В частности, в 2019 году акиматы столицы и Алматы дружно и решительно отказали активистам ЛГБТ сообщества в проведении митингов, сославшись на нарушение регламента.



При этом реакция властей зачастую запаздывает, поскольку неравнодушные блюстители приличий успевают раньше. Например, в 2016 году казахстанку из Костаная, размахивавшую флагом РК на гей-параде в Нью-Йорке осудили едва ли не всей страной.



Граждане обычно поддерживают добровольных "санитаров леса". Например, в 2020 году известный своим эпатажным поведением боец Куат Найман заявил, что "геи хуже собак". В адрес осудивших заявление блогеров поступили многочисленные угрозы, а различные околоспортивные структуры, напротив, высказали Найману одобрение.



В 2021 году девушек, пытавшихся организовать собрание ЛГБТ в кафе Шымкента, выгнали на улицу рядовые посетители. На распространенном видео слышно, как некий мужчина кричит: "Убирайтесь из Шымкента, уходите, уходите… Жигиттер, помогайте".



По информации правозащитников, активисток задержали и на них было заведено уголовное дело по статье 378 "Оскорбление представителя власти". После этого случая с осуждением выступили посольства США и Великобритании, однако немногочисленные слова поддержки утонули в волне ненависти. Некоторые депутаты даже выразили восхищение тем джигитам, которые вышвырнули активисток их кафе, дескать, они хранят национальные традиции юга и не допускают парадов "демонов".



В этом году масла в огонь подлил фейк о введении в школах уроков "развития ЛГБТ". Вброс опровергли в Минобре в весьма характерном духе. "В соцсетях распространяется ложная информация о том, что в Казахстане якобы готовят программу для школьников о "развитии ЛГБТ" и "школьный курс по секспросвету". Такая информация абсолютно не соответствует действительности. Это очередной фейк. И каких-либо учебных программ, дисциплин по пропаганде таких тем нет и не будет. Казахстанские учителя, которые учат детей патриотизму, трудолюбию, семейным ценностям, не являлись и не являются инициаторами подобных начинаний", - сообщили в пресс-службе МОН РК.



Были также зарегистрированы случае публичного сожжения радужного флага с последующим широким обсуждением в соцсетях. Появлялись кадры закрашивания забора "преступной" расцветки и множество подобных выражений гражданской позиции. Характерный комментарий в 2019 году после просьбы активистов о митинге ЛГБТ в обеих столицах оставил журналист портала Abai.kz Серик Нуртаза. "Даже животные и растения делятся на мужской и женский роды. А ЛГБТ-движение все отрицает, выступает против человеческой природы и философии Создателя. Кто только не пытался подавить духовный код казахов! Это и царская Россия, и советская власть в свое время. Теперь новая угроза, новый вызов, новая беда, и новые враги стоят перед нами, которые могут лишить наших мужчин мужественности, а женщин – женственности", - заявил он.



Не так давно одно из политических движений провело в Алматы круглый стол под названием "ЛГБТ в Казахстане – угроза будущему нации". На мероприятии некий психолог предложила ввести для чиновников "тест на ЛГБТ". По ее мнению, неэффективность нашего госаппарат заключается в том, что среди чиновничества много геев и лесбиянок, а они заведомо плохо работают. Впрочем, круглые столы, призывающие власти принять закон, ограничивающий пропаганду гомосексуализма, собирались неоднократно. Кроме общественников против геев выступали люди искусства, призывавшие вернуть соответствующую статью в Уголовный кодекс.



Как уже упоминалось, против ЛГБТ резко высказывались депутаты Мажилиса, призывая



запретить представителям сексуальных меньшинств служить в армии, работать в детских садах и на государственной службе. Депутат Алдан Смайыл, в частности, заявлял, что существование геев не соответствует менталитету казахского народа и наносит огромный вред молодежи. Кроме прочего, ряд исследователей отмечают, что с годами число открытых геев, лесбиянок и трансгендеров растет, так как молодых людей сегодня в большей степени воспитывает интернет, где пропаганда ничем не сдерживается.



Между тем, западные правозащитные организации подготовили для Казахстана ряд рекомендаций, призванных смягчить положение ЛГБТ, в том числе и с помощью принятия антидискриминационных законов. Ситуацию активно мониторят из-за рубежа, поэтому сомнительно, чтобы в сложнейшей международной обстановке власти РК пошли на обострение конфликта и инициировали дополнительные ограничительные меры. Скорее всего, запрет на пропаганду будет накладываться, как и прежде – буквально "на слух", тем суровее, чем громче протестуют сторонники традиционных ценностей.



Бектенова Алма

29.09.2022 Источник - turanpress.kz

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