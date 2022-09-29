Кыргызстан: новый Курултай – новый баланс сил? - Игорь Шестаков

10:02 30.09.2022 ЫРГЫЗСТАН: НОВЫЙ КУРУЛТАЙ – НОВЫЙ БАЛАНС СИЛ?

Нестабильная политическая обстановка в #Кыргызстан'е подтолкнула власти к введению нового властного института – #Курултая. Согласно изначальному замыслу, общенациональное собрание призвано давать рекомендации к увольнению высших чиновников и влиять на решение ключевых государственных вопросов. О том, удастся ли воплотить эту идею в жизнь, Ia-centr.ru поговорил с кыргызстанским политологом Игорем Шестаковым.



После очередной силовой смены власти в октябре 2020 года, новый президент Садыр Жапаров заявил о необходимости создать общенациональный Курултай.



Справка: Курултай – исторический съезд у монгольских и тюркских народов, где высшая знать собирается для решения важнейших вопросов. В каком-то смысле это отдаленный аналог средневековых европейских парламентов. Самый известный в истории Курултай прошел в 1206 году, когда монгольский правитель Темучин был провозглашен Чингисханом.



В современном Кыргызстане власти уже пытались проводить Курултаи. Но, судя по дальнейшим событиям, они не оправдали ожиданий. Также в Кыргызстане периодически проводились собрания оппозиции, которые именовали себя курултаем. Как правило, на такие мероприятия приходили тысячи человек, но к выступлению перед публикой допускались единицы.



Ранее статус Курултая не был определен законодательно. Теперь его внесли в Конституцию, и под эти изменения парламент должен принять новый закон (но пока не сделал этого). Не дождавшись решения депутатов, Садыр Жапаров издал Указ о Народном Курултае. В соответствии с ним, 5 ноября 2022 года в регионах страны, а также в Бишкеке и Оше пройдут местные курултаи. Это первый этап.



На втором этапе избранные в местные курултаи делегаты должны определить порядок проведения общереспубликанского Народного Курултая и представить списки делегатов от своего региона.



Как организовывать курултаи на первом этапе, будут решать местные советы. Число делегатов будет зависеть от количества жителей села или города. При избрании представителей также должна учитываться этническая и религиозная составляющая, соблюдаться гендерный баланс.



Главное событие – Первый Народный Курултай планируется провести в столице 25 ноября 2022 года.



Зачем понадобился Курултай?

Политолог из Бишкека Игорь Шестаков в интервью ИАЦ МГУ рассказал об особенностях учреждения нового института власти в Кыргызстане.



– Игорь Альбертович, зачем понадобилось создавать Курултай и какую практическую функцию он несет?



– Курултай стал традиционной президентской инициативой, начиная с 2000-х годов. Тогда экс-президент Аскар Акаев задумался над тем, как ему удержаться на президентском посту. В итоге решил провести Курултай, который "попросил" Акаева продлить полномочия. Используя этот повод, Акаев остался у власти. Все закончилось тем, что буквально через год-полтора произошел первый в истории Кыргызстана госпереворот, и президент был вынужден бежать из страны.



Потом этим приемом решил воспользоваться еще один экс-президент, Курманбек Бакиев. Все начиналось схожим образом. Задействовали дежурных аксакалов, политиков и экспертов, которые также поддержали президента. Все закончилось апрелем 2010 года, когда Бакиев под натиском протестов был вынужден бежать в Белоруссию, где находится по сей день.



К теме Курултая обращался и экс-президент Алмазбек Атамбаев. Возможно, он тоже пришел к этой идее, раздумывая о способах остаться во власти по истечении срока своих полномочий. Не исключено, что Атамбаев даже рассматривал возможность возглавить Курултай. Но дальше обсуждения тема не пошла. Хотя после апрельской революции в новом проекте Конституции Курултай был обозначен как орган народного управления. Но дальше бумажных деклараций дело не сдвинулось.



– Участники Курултая, кто эти люди? Кого они будут представлять?



– Поскольку еще нет закона, участников сложно юридически определять. Скорее всего (это уже комментировал президент), мы увидим представителей регионов, которых выберут по территориальному признаку. Тогда в этом процессе главную роль будет играть сельский электорат, избранные от него делегаты. Ведь Кыргызстан – это страна, где основную массу избирателей составляет аграрный сектор.



Такое положение дел может привести к конфликтам между населенными пунктами. Поскольку мест для участия в главном Народном Курултае на всех желающих не хватит, обделенные могут обидеться. Что от соседней деревни делегаты поехали на главный съезд, а от их села – нет.



– Будет ли собрание Курултая способствовать стабилизации политической системы Кыргызстана?



– Запрос на Курултай достаточно своевременен, поскольку за последние два года Кыргызстан переживает острый социально-экономический кризис. Один из этапов кризиса завершился свержением экс-президента Сооронбая Жээнбекова в октябре 2020 года. Я думаю, что Садыр Жапаров четко улавливает общественный запрос, и Курултай может стать своеобразным инструментом для выпуска пара. Люди (прежде всего представители сельских районов), по сути, приведшие нынешнего президента к власти, станут обсуждать недостатки работы членов правительства не на уличных площадях, а в конференц-залах.



Проблема в том, что республиканский Курултай должен выражать позицию тех мнений, которые прозвучали бы в регионах. Поэтому закономерно, чтобы Курултай вначале проводился не на общегосударственном уровне, а на местном. В каждой из семи областей нашей республики должны дать оценку работе правительства и передать полномочия делегатам Народного Курултая. А он уже будет решать, как поступить с нерадивыми чиновниками, как сделать работу исполнительной власти более эффективной.



Поскольку система республиканского Курултая может дать повод оппозиции назвать участников "дежурными аксакалами", нужно тщательно подходить к вопросу избрания делегатов. Не должно остаться сомнений, что делегаты представляют своих избирателей, а не исполняют чьи-то указания.



Пока сложно представить, как будут отстраняться Курултаем высокопоставленные чиновники, как это все будет реализовано на практике. Не приведет это к витку политической напряженности? Мы ведь много раз видели, как уволенные министры и губернаторы становятся лидерами новых революций. Поэтому мне кажется, что пока мы не имеем четкой законодательной базы по Курултаю, вопрос о его полномочиях, функциях и обязанностях повис в воздухе.



– Будут ли решения Курултая исполняться органами государственной власти?



– Мне кажется, органы власти будут учитывать то, что прежние Курултаи ни к чему не привели. Так что чиновники будут ориентироваться решение главы государства. На мой взгляд, именно президент будет определять кадровую политику. Наверняка те фигуры, которых отправит в отставку Курултай, будут заранее согласованы с аппаратом президента.



Я полагаю, что пока не будет политических сюрпризов. По сути дела, Курултай может отстранить и главу государства, если вынесет вотум недоверия. Но, скорее всего, Курултай будет выполнять роль некоего совещательного органа. То есть будет давать рекомендации, но не факт, что они будут обязательны к исполнению.



– Зачем Жапаров ввел институт Курултая, если параллельно он укрепляет президентскую вертикаль власти?



– Идея о Курултае была высказана в ходе конституционного совещания. И она устроила Садыра Жапарова, который взял курс на президентскую форму правления. Президент также задумался о властных институтах, которые контролировали бы действия исполнительной власти. Поскольку сейчас статус парламента стал символичен – главный законодательный орган страны не имеет существенных полномочий, -- то, возможно, для поддержания баланса сил советники действующего главы государства предложили этот вариант.



Пока сложно сказать, во что выльется очередная попытка установить народный контроль за работой исполнительной и/или законодательной власти. Поскольку документ, который регламентировал бы деятельность собрания, до сих пор не принят парламентом. Вернувшиеся с каникул депутаты к изучению этого вопроса пока не приступили.



Действующий президент позиционирует себя как выходец из народа. В своих предвыборных речах он не раз говорил, что его первоочередная задача – чтобы власти прислушивались к требованиям и желаниям большинства граждан страны. Поэтому Курултай в этом контексте укладывается в президентскую парадигму. Но еще раз скажу: надо посмотреть, как он будет работать и какие результаты будут достигнуты.



Как мне кажется, делать прогнозы по теме – дело неблагодарное. Учитывая непростую историю Курултаев в жизни республики.



Беседовал Евгений Погребняк



Игорь Шестаков

29.09.22 Источник - Ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1664521320





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Принят Закон по формированию кадрового состава ЕЭК

- Алихан Смаилов и Вагит Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов

- О ситуации на финансовом рынке в августе 2022 года

- Вопросы укрепления материально-технического и кадрового потенциала водной отрасли обсудили в Правительстве

- Сентябрьские ожидания

- Государственный советник Республики Казахстан провел заседание Комиссии по вопросам противодействия коррупции

- Кадровые перестановки

- Депутаты инициировали законопроект, регулирующий криптомайнинг

- Перспективы усиления сотрудничества в сфере торговли между Казахстаном и Пакистаном обсудили главы двух министерств

