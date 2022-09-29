Появления "Армии Турана" ожидать не стоит? - Кирилл Семенов

10:09 30.09.2022

ПОЯВЛЕНИЯ "АРМИИ ТУРАНА" ОЖИДАТЬ НЕ СТОИТ

В ноябре 2022 года ожидается IX саммит Организации тюркских государств. Идейное и организационное лидерство в ней принадлежит #Турции, и Анкара рассматривает ОТГ как инструмент собственного международного влияния. Эксперты все чаще говорят об организации как о самостоятельном акторе, не только курирующем гуманитарные проекты, но также влияющем на политический климат в Центральной Азии. О том, как структура и программный документ "тюркского мира" соотносятся с амбициями Анкары, и угрожает ли ОТГ интересам #России - в материале Ia-centr.ru.



Тюркский вектор внешней политики Турции получил новое развитие, после того как правящая Партия справедливости и развития, возглавляемая Реджепом Тайипом Эрдоганом, вошла в коалицию с националистической Партией национального движения Девлета Бахчели. После победы альянса на выборах 2018 года руководство страны начало учитывать интересы партнеров по правящей коалиции: сторонники Бахчели призывали обратиться к "тюркскому миру". Во внешнюю политику Анкары были привнесены определенные коррективы.



Нельзя утверждать, что тюркский вектор пришел на смену панисламскому направлению турецкой политики. Оба вектора дополняют друг друга, позволяя руководству страны проводить гармоничный и взвешенный внешнеполитический курс.



Как далеко распространяются амбиции Турции?

Отношения Турции с большинством стран–членов Тюркского совета, преобразованного затем в Организацию тюркских государств (ОТГ), никогда не выходили за рамки стратегического партнерства, уровень которого отличается от страны к стране. Исключением является только Азербайджан, связи которого с Турцией носят союзнический характер.



Поэтому опасения, что ОТГ может в обозримом будущем превратиться в военно-политический и экономический альянс, представляющий угрозу России на постсоветском пространстве, вряд ли имеют под собой почву.

Слишком разнонаправленными являются интересы стран–участниц ОТГ. Государства, входящие в организацию, придерживаются диверсифицированных подходов к выстраиванию внешней политики. И Запад, и Россия, и Китай, и в определенной степени Иран по-прежнему остаются для большого "тюркского мира" значимыми партнерами.



Более того, Турция не имеет общих границ с большей частью партнеров по ОТГ. Это также будет препятствием для потенциального военно-политического сотрудничества между ними.



Кроме того, Анкара заявила о заинтересованности в присоединении к Шанхайской организации сотрудничества, в которой большинство государств ОТГ уже являются полноправными участниками.



Потенциальное вступление Турции в ШОС, скорее всего, снизит вовлеченность Анкары в экономические проекты ОТГ, многие из которых уже дублируются в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

ОТГ и влияние Анкары в социокультурной сфере

На VIII саммите Тюркского совета, состоявшемся в Стамбуле 12 ноября 2021 года, он был преобразован в Организацию тюркских государств. По итогам форума была принята новая программа развития организации "Видение тюркского мира 2040". Документ призывает усилить роль ОТГ как многосторонней площадки для регулярного диалога, консультаций и сотрудничества.



В программе обращено внимание на необходимость укрепления и репрезентации общетюркской идентичности как "источника культурного богатства в объединении народов". Продвижение тюркской культуры, ценностей, традиций, искусства и наследия во всем мире ОТГ намерена осуществлять совместно с профильными международными организациями. Предполагается добиться дальнейшей гармонизации национальной, культурной, образовательной и молодежной политики стран–участниц.



Наиболее неоднозначным для интересов России видится пункт о достижении единства алфавита и терминологии для улучшения коммуникации государств–членов.

Он подразумевает замену кириллицы на латинский алфавит. Несмотря на то, что большинство тюркских государств начали переход к латинице задолго до принятия данного положения, в ряде стран этот процесс не завершен до сих пор.



Еще одно настораживающее направление деятельности ОТГ – наращивание сотрудничества с Вишеградской четверкой, куда входит Польша, одно из самых недружественных России государств.

Единой армии в планах нет

Ни о какой "Армии Турана", которой было посвящено множество публикаций в СМИ, в программе ОТГ речи не идет. Также за прообраз "общей тюркской армии" ошибочно принимают соглашение ТАКM, подписанное в 2013 году. На деле оно касается координации работы внутренних войск, жандармерии и МВД четырех государств: Азербайджана, Турции, Кыргызстана и Монголии. Но соглашение не имеет отношения к военно-политическому сотрудничеству.



В "Видении тюркского мира 2040" обращено внимание на сотрудничество в сфере безопасности. Но, в отличие от ШОС, в ОТГ данное направление пока не было институционализировано и не имеет координационного органа, подобного РАТС.

На данный момент планируется создание специальной информационной сети. Предполагается, что она поможет сотрудничеству и обмену информацией внутри ОТГ для борьбы с угрозами радикализации, насильственного экстремизма, исламофобии, ксенофобии и терроризма. Также сеть послужит обеспечению пограничной безопасности.



Кроме того, члены ОТГ намерены установить многосторонние каналы связи по вопросам миграции, чтобы координировать усилия в сфере гуманитарной помощи, образования, медицинских услуг и т.д.

На данный момент сотрудничество внутри ОТГ по вопросам безопасности далеко от создания армии, а намерения военной интеграции отсутствуют даже на уровне деклараций. В направлении экономического сотрудничества также не видно прямых указаний на планы создания собственной Зоны свободной торговли. Наличествует только стремление к свободному движению товаров, капитала, услуг, технологий и населения среди государств–членов организации.



С уверенностью можно констатировать, что ОТГ по-прежнему будет продвигать и реализовывать социокультурные проекты. При этом ее деятельность охватит не только территорию стран-участниц, но и другие тюркские государства и регионы.



29.09.22