Популярный узб-певец Зохид Рискиев задавил пешехода в центре Ташкента

10:12 30.09.2022

Певец Зохид Рискиев совершил ДТП, один человек погиб

Возле ТЦ Mega Planet в Ташкенте BMW на большой скорости совершил аварию. Один пассажир скончался на месте. Водитель - бывший солист группы "Уммон" Зохид Рискиев - и один пассажир находятся в реанимации. Состояние третьего пассажира удовлетворительное.



В четверг около 23:00 возле торгового центра Mega Planet произошла авария автомобиля BMW, за рулем которого был бывший участник музыкальной группы "Уммон" Зохид Рискиев.



Фотографии и видеозаписи с места происшествия появились в социальных сетях. На них видно, что машина получила сильные повреждения, ее кузов деформирован. На месте находилось большое количество сотрудников правоохранительных органов.



Пресс-служба ГУВД столицы в ночь на пятницу сообщила, что водитель не справился с управлением, когда поворачивал с улицы Ахмада Дониша на улицу Янгишахар.



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В результате ДТП пассажир Х. С. (1994 года рождения) скончался на месте. Владелец автомобиля Зохид Рискиев (1990) и двое пассажиров Ж. И. (1995) и Ж. Й. (1996) госпитализированы.



По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведется следствие.



Министерство здравоохранения в пятницу сообщило о состоянии пострадавших. У Зохида Рискиева диагностированы открытая травма головного мозга, повреждение головного мозга, ушибленно-рваная рана головы, повреждение мягких тканей левого плеча, кома первой-второй степени.



Врачи провели первичную хирургическую обработку травмы головы и подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас он находится в реанимации.



В реанимации находится и Ж. Й, также получивший открытую травму головного мозга, повреждение головного мозга, ушибленно-рваную рану головы и повреждение грудной клетки. Его состояние крайне тяжелое, он находится в сознании.



У Ж. И. диагностированы закрытая травма головного мозга, сотрясение мозга, ушибленно-рваная рана левого верхнего века, правой части челюсти и области шеи. Пациенту была оказана необходимая помощь. С учетом его удовлетворительного состояния ему было разрешено лечиться в амбулаторных условиях, и он был отпущен домой.