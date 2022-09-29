Бабушка легкого поведения: Пугачева снова сбежала в Израиль

10:15 30.09.2022

73-летняя певица Алла Пугачева снова сбежала из России в Израиль вместе с детьми. Об этом сегодня, 29 сентября, сообщил Пятый канал.



Не так давно Пугачева вернулась в Россию, якобы к началу учебного года двойняшек Гарри и Лизы. Однако не прошло и месяца, как школьники вместе со звездной мамой были замечены в аэропорту Внуково. Оттуда она улетела в Израиль, где жила несколько месяцев. По предварительным данным, обратного билета у певицы не имелось.



Как сообщало EADaily, возвращение Пугачевой в Россию сопровождалось скандальными заявлениями. Муж Пугачевой Максим Галкин был признан иноагентом, и молчавшая месяцами певица разразилась манифестом в социальных сетях, потребовав сделать иноагентом и ее.