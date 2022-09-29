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Постпред США в ОБСЕ Карпентер жестко раскритиковал президентские выборы в Туркменистане
10:17 30.09.2022

Постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер в своей речи на Конференции по человеческому измерению в Варшаве раскритиковал выборы президента, состоявшиеся в Туркменистане в марте 2022 года. Речь посла опубликована на официальном сайте миссии США в ОБСЕ.

"Мартовские президентские выборы в Туркменистане привели к династической передаче власти, - заявил Карпентер. - Мы согласны с оценкой БДИПЧ, согласно которой, несмотря на изменение избирательного законодательства перед мартовскими выборами, все предыдущие рекомендации БДИПЧ остались без внимания. Это замечания, касавшиеся разделения властей, плюрализма, соблюдения основных прав человека, свободы СМИ, свободы выборов, регистрации избирателей и кандидатов, агитации и процедуры выборов. Выборы не были ни свободными, ни справедливыми, ни конкурентными".
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Карпентер упомянул ситуацию в Туркменистане в ходе перечисления множества голосований в разных странах. В частности, он сказал, что выборы президента Узбекистана в 2021 году прошли мирно и были хорошо организованы, хотя и были омрачены нарушением прав и свобод граждан. Также посол отметил, что на выборах в Казахстане в 2021 году "отсутствовала подлинная конкуренция".

На сайте МИД Туркменистана говорится о выступлении делегации этой страны на Варшавской конференции. Делегацией были "отмечены достижения демократии, прав человека, демократических институтов в Туркменистане, принятые новые законы и другие позитивные изменения". О выступлении Карпентера на сайте не сказано ни слова.

Выборы президента Туркменистана состоялись 12 марта, единственным заметным кандидатом на них был Сердар Бердымухамедов - сын прежнего главы государства Гурбангулы Бердымухамедова. По официальным данным, за Сердара проголосовали 72,97% граждан.

Источник - CentralAsia
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