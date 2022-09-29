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|Журабек Мирзамахмудов стал вице-премьером - министром энергетики Узбекистана
10:22 30.09.2022
Мирзиеев назначил нового заместителя премьер-министра – министра энергетики
Президент Шавкат Мирзиеев назначил нового заместителя премьер-министра – министра энергетики Узбекистана.
Как сообщили пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов, указом президента Журабек Мирзамахмудов утвержден на должность заместителя премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической отраслей – министра энергетики Республики Узбекистан.
Он родился в 1979 году в Наманганской области. В 2001 году окончил университет Алабамы в США, а в 2005 году – Ташкентский химико-технологический институт.
В 2006-2012 годах работал в "Узбекнефтегазе". С 2012 по 2014 годы был заместителем министра экономики, с 2014 по 2017 годы – заместителем председателя правления "Узкимесаноат".
В 2017-2018 году занимал должность заведующего информационно-аналитического департамента по вопросам геологии, топливно-энергетического комплекса, химической, нефтехимической металлургической промышленности Кабинета Министров. Затем работал генеральным директором Агентства по развитию атомной энергетики и позже стал первым заместителем министра энергетики.
В ноябре 2020 года Мирзамахмудов был освобожден от должности первого заместителя министра энергетики.
Тогда он сохранил пост гендиректора "Узатома" и был назначен председателем правления акционерного общества "Узкимесаноат", которое ранее возглавлял в качестве исполняющего обязанности. Постановлением правительства от 30 января 2020 года на Журабека Мирзамахмудова было возложено исполнение обязанностей председателя правления компании "Узкимесаноат".
Напомним, в начале апреля текущего года указом президента Алишер Султанов был освобожден от должности министра энергетики в связи с переходом на другую работу по состоянию здоровья.
В октябре 2018 года Шавкат Мирзиеев подписал постановление об ускорении развития и обеспечении финансовой устойчивости электроэнергетической отрасли.
Глава государства поручил комиссии по реформированию электроэнергетической отрасли, которую возглавляет премьер-министр Абдулла Арипов, подготовить до 15 декабря 2018 года проект указа главы государства об образовании Министерства энергетики.
На новое ведомство возложен весь комплекс вопросов организации и регулирования деятельности топливно-энергетического комплекса республики.