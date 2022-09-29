 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан будет выдавать России разыскиваемых за уклонение от мобилизации граждан
10:29 30.09.2022

Казахстан будет вынужден выдавать России тех ее граждан, которые разыскиваются за уклонение об мобилизации, сообщил глава МВД Марат Ахметжанов.

Он напомнил о договоре между Казахстаном и Россией по оказанию правовой помощи и экстрадиции.
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"Самый главный принцип здесь - и у нас, и в России - это было уголовно наказуемое деяние. Кроме того, в случае... объявления его в розыск, мы будем устанавливать и выдавать этих лиц в порядке экстрадиции в Россию", - ответил он на вопрос, будет ли Казахстан выявлять и выдавать России уклоняющихся от мобилизации граждан.

С 21 сентября в России по указу Владимира Путина объявлена частичная мобилизация. ФСБ говорила, что пресекает проезд подлежащих призыву на границе с Казахстаном. По данным МВД республики, в Казахстан с начала мобилизации въехали 98 тыс. россиян, выехали более 64 тыс. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал помогать приезжающим россиянам, отметив, что большинство уезжает из-за "безвыходной ситуации".

Источник - CentralAsia
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