География как судьба и апофеоз битвы Запада за ресурсы, - Игорь Нагаев

11:03 30.09.2022 География как судьба и апофеоз битвы Запада за ресурсы

хроники смуты: сентябрь 2022 года



Игорь Нагаев



Формально мы киборги



В Советском Союзе армия изначально действительно была рабоче-крестьянской с вкраплениями в офицерском составе от Царской России. Потом выросло свое поколение офицеров, и к 1970-м годам уже появились офицерские династии, что нашло отражение в пословице: "Сын генерала никогда не станет маршалом, т.к. у маршала есть свой сын". При этом вся армия готовилась воевать со всем миром в виде блока НАТО, под это была заточена и военная промышленность и уникальная мобилизационная система страны с военными комиссариатами. Выковыривать в пещерах и горах афганских моджахедов было досадно и нудно для огромной армии, которая за пару недель должна была не просто дойти до Ла-Манша, но даже заменить европейскую железнодорожную колею на советскую.



После самоликвидации Советского Союза руками его собственной элиты, армия претерпела изменения от нищеты и униженности до востребованной современной армии, с упором на профессионалов. Такой армии прежняя мобилизационная система была не нужна, и ее сломали, переделав на новый лад. В результате военные сборы перестали проводиться, ну не на всех же сборах только водку хлестали, иногда действительно занимались военной подготовкой, а военкоматы перестали своевременно и в полном объеме получать нужную им информацию. Армия, несмотря на капитализм, даже под вывеской профессиональной осталась все равно армией рабоче-крестьянской: дети олигархов или крупных чиновников на армейскую службу не пришли, новые дворяне –олигархи водить войска в бой не будут. И никто не предполагал, что на Украине России придется воевать со всем блоком НАТО, пусть неявно, пусть под вывеской наемников, инструкторов, технической помощи и пр. Поэтому, когда 21 сентября в России была объявлена частичная военная мобилизация, то начался полный бардак, в сети гуляют видео, где мобилизованным предлагают срочно и самостоятельно собирать аптечки, покупать спальные мешки, а кое-где речь идет и о бронежилетах. Возникает вопрос: "Где деньги, Зин?"- государственные деньги, т.е. деньги налогоплательщиков, которые должны были идти на армию. И кто конкретно за эти промахи ответит? Если гражданин неправильно припарковался, то его штрафуют, а как будет наказан тот, по чьей вине не хватает бронежилетов, нормальных аптечек, укомплектованных не хуже НАТОвских, и т.д.. Это все я слышу в транспорте, в других общественных местах. Людей это реально волнует: кто виноват, кто исправит ошибки и как быстро.



Хорошо выраженной этой картинкой из народного творчества. Кроме того, никто не учел, что при капитализме люди обрастают кредитами, в том числе ипотечными, в советское время не было никаких ИП или самозанятых, которые также участвуют в торгово-производственных цепочках. Только когда оборонный завод не получит в срок простые несекретные, но качественные и нужные комплектующие, например, какие-нибудь уплотнители или прокладки, то может выясниться, что в цепочке их изготовления и поставки есть парочка самозанятых граждан. Граждан призвали на службу, цепочка оборвалась. Советская система учитывала все факторы, так как жизнь была проще, и все цепочки производства были в руках и под контролем государства, поэтому планировать мобилизацию было проще.



Доска Собянина



В 1915 году Казимир Малевич написал картину "Черный квадрат". Никто нечего в этой черноте не понял, но притворился умным и глубокомысленно стал искать в черном цвете то ли тайны Мирозданья, то ли тайну Каббалы, то ли усмешку художника над миром. В Москве нынешней, на следующий день после объявления частичной мобилизации, появилась желтая доска Собянина. Когда-то она была информационным щитом у входа в подъезд, и на ней вывешивались всевозможные объявления от отключения воды до подключения быстрого интернета, реклама очередного кандидата в депутаты, при этом лозунги не менялись десятки лет, а менялись только фотографии кандидатов. И эта доска всегда была завешена чем-то все сорок лет, что я проходил мимо. И вдруг. в один день доска самоочистилась, и уже несколько дней висит пустая, и не только у известного подъезда, появились такие же самоочищенные щиты и в других местах.



При переносе фотографии пустого щита на текст, он неожиданно решил лечь на бок и поспать отдохнуть, что точно отражает сущность процесса.



Даже во время добровольно-принудительной самоизоляции щит был занят агиткой. Агитка сработала, наверное, поэтому щит самоочистился. Теперь Доска цвета золотой осени ждет своих новых авторов. Говоря, что и Пушкин, и Есенин, да и многие другие известные писатели и поэты, свои лучшие произведения создали в период золотой осени,- желтый цвет, очевидно, стимулирует работу мозга. Но доска до сих пор пустая. Может, ушли на фронт те, кто печатал и вешал объявления на ней, тогда сколько же людей было занято производством объявлений, либо же ушли те, кто читал объявления на доске. Тогда получается, что из 145 миллионов жителей страны читали объявления всего 300.000 человек. Получается, что забрали в армию именно тех, кто читал объявления, а те, кто не читал, те остались дома. Все, как в поговорке: "Меньше знаешь-лучше спишь".



Зато рядом на асфальте тротуара появилась блеклая надпись БДСМ 24, то ли в качестве рекламы, то ли как поток ощущений от жизни, бегущей вокруг нас, где хорошо зафиксированный пациент в дополнительной анестезии не нуждается. Меняется реклама, меняются и мечты, ощущения остаются.



В начале 80-х многие мальчишки мечтали быть летчиками, в конце 80-х мальчики хотели стать кооператорами, в 90-е годы мальчики хотели стать олигархами , в 2000-е мальчики хотели стать чиновниками, сейчас мальчики стали мечтать стать военкомами, а девочки, слава Богу, как и раньше, так и сейчас хотели и хотят любви и удачно выйти замуж, главное, чтобы было за кого, так как в России почти во все времена взрослых мужчин меньше, чем взрослых женщин из-за войн, революций и катастроф. Т.е. мечты мальчиков все время разные, а вот девочки в мечтах отличаются постоянством. Сила нашей страны, наверное, в этом женском постоянстве.



Молчание - начало всех начал (А.Макаревич)



Когда молчит Гугл, то говорит Лиз Трасс, великий знаток географии и глобуса Украины. Когда говорит Лиз Трасс о реформах налогообложения, то фондовый рынок падает вниз, когда молчит, то вроде оживает. Когда Папа Римский перестает говорить, то он начинает считать деньги. Посчитав убытки от размещения денег банка Ватикана и риски от грядущих потрясений, Папа расстроился, дал команду вернуть все деньги в Ватикан, а Европу назвал кладбищем цивилизации, что неудивительно, ибо европейская инфляция одинаково безжалостно пожирает деньги хошь рабочего, хошь Папы Римского. При этом следует помнить, что именно Папа Римский представляет интересы коренной европейской континентальной элиты. И Папа прекрасно понимает то, что понимают сейчас все мало-мальские грамотные экономисты:



- мир погряз в долгах, все всем должны, и главная проблема в том, как перезанять, чтобы переотдать;



-у ФРС и ЕЦБ выбор тяжелый - либо бороться с инфляцией, либо спасать биржи. Иначе говоря, либо начальников центробанков будут отстреливать те, кто потеряет огромные деньги на биржах, либо будут вешать на столбах разъяренные и голодные демонстранты из народа, которых гиперинфляция загонит в голод и полнейшую унизительную нищету. Иначе говоря, любая система, основанная на ростовщическом проценте приводит к тому, что происходит сверхконцетрация капитала в одних руках и сваливание в штопор долгов других людей и государств. Что является тупиком, из которого выхода нет, кроме как слом и перезапуск всей нынешней мировой финансовой системы.



Раньше из таких ситуаций мир выходил за счет мировых войн. В настоящий момент, точнее в ближайшие 2-4 года, страны НАТО, как выяснилось, к длинной затяжной войне с серьезным противником не готовы- вначале надо найти деньги на которые построить новые заводы, новые верфи, новые цеха, потом найти туда на работу высококвалифицированных инженеров и рабочих, а еще нужно обучить новых офицеров и солдат, - и лишь тогда НАТО будет готово к мировой войне. Поэтому времени у России для решения всех своих задач на Украине, а может еще где, очень мало, не больше полутора- двух лет. А с точки зрения перспектив бюджета, времени у нас еще меньше - полагаю, только до следующей осени. Поэтому все руководители скрипят зубами и молчат. Папа молчит тоже, а если и говорит, то только про мораль.



Папа, конечно, молится за все хорошее в мире, но Бог молчит. Немецкий канцлер Шольц ездил помолиться и поклониться газовой турбине, турбина улыбнулась своими роторами и промолчала, президент Франции Макрон хотел направить свою молитву за уран для французских АЭС и газ по телефону Путину, Путин промолчал, президент США здоровается и разговаривает с невидимками, - невидимки улыбаются и молчат. Загадочные информированные журналисты пугают о перевороте в Китае, Китай улыбается и молчит, готовится к съезду коммунистической партии Китая. А попутно дает команду вывести китайским компаниям деньги с Нью-Йоркской фондовой биржи. Биржа вздрогнула и тоже испуганно молчит. А все потому, что ни Путину, ни Си Цзиньпину договариваться на Западе не с кем - либо западные начальники не имеют на то реальных полномочий, либо полномочия есть, но знаний не хватает. Недавно была новость, что в Лас-Вегасе в ДТП оказались две машины, водитель одной машины- дама была под кокаином и отправила на тот свет другого водителя, который был пьян и под метамфетамином одновременно. Поведение американских политиков на внутриамериканской сцене все больше подходят под картину этого ДТП. Но проблема в том, что если Америка слегка чихнет, то весь мир судорожно закашляет. Инфляция доллара вызывает инфляцию по всему миру, так как именно в долларах заключается большое количество контрактов по всем позициям по всему миру. И все это происходит молча, само по себе.



Пока же Россия прирастает территориями, американская оборонка прибылями от поставок оружия на Украину и своим союзникам, Китай готовится присоединить Тайвань и ведет торговую войну с Америкой, Европа теряет производство и прощается с прежним уровнем жизни, и только Рабинович, как говорят люди, продолжает торговать семечками у входа в Бэнк оф Америка, т.к. у него договор с банком , по которому Рабинович не торгует деньгами, а банк не торгует семечками.



Запахло Сарматом



27 сентября стало известно, что упало давление в газопроводах "Северный поток-2" и "Северный поток-1", и оператор обоих Северных Потоков заявил, что где-то произошла подводная авария,



скорее всего диверсия, и происходит утечка газа. Все, кому положено знать о причинах падения давления молчат, но мы помним, что требовали уничтожить "Северные потоки" именно американцы ради сбыта Европе своего СПГ, украинцы и поляки, ради того, чтобы газ шел в Европу исключительно через них. И США, и Польша, и Украина имеют собственных боевых плавцов и необходимое снаряжение для подобных диверсий. Если это действительно диверсия и повреждения основательны, то шансы Европы на комфортную зимовку уменьшаются с каждым днем. Теперь я не удивлюсь, если совершенно случайно взорвется газовоз, который везет СПГ из Катара или Австралии в Европу. После чего стоимость американского СПГ взлетит до небес. Что и требовалось доказать. Однако уничтожение наших газопроводов это одновременно и повод для нанесения ответных ударов со стороны России. А уж какими они будут – узнаем, главное, чтобы не ядерными. Хотя со времен Карибского кризиса это первый раз, когда реально запахло Сарматом. И ждать с ответом Россия долго не будет, это к бабке не ходи, и так понятно. Давно я не видел в Москве с утра такого огромного количества машин с мигалками, а это верная примета каких-то событий.Так что не рекомендую планировать свою жизнь и дела надолго вперед. Грядущее туманно.



И газом единым развеем мы тьму



Напомним, что Европа хронически уже как лет 45 сильно зависит от поставок российского газа и российской нефти. И газ, который идет по трубе всегда дешевле, чем СПГ, и поставки трубного газа не зависят от наличия свободных газовозов, от штормов и прочих чудес природы. При этом газа в мире на рынке достаточно. Вопрос только в цене этого газа.



География - это судьба. Сама география подсказывает Европе, откуда и в каком виде она может получать газ. Из примерно 600 миллиардов кубов потребляемого газа, российский трубопроводный до недавнего времени составлял примерно 181 миллиард кубов. Производители СПГ вкладываются в постройку заводов по сжижению газа, постройку танкеров для его перевозки только играя в длинную, так как эти процессы долгие и окупаются тоже медленно. Поэтому в течении ближайших нескольких лет заменить гарантированно дешево российский газ другим Европа не сможет. Только переплачивая в несколько раз, перекупая у кого-то другого. Кроме того, так как главный газ из Ямала шел по трубам именно в Европу и никуда более, то это создало у европейцев уверенность, что больше русским этот газ продать некому, поэтому Европа может диктовать России правила жизни и торговли, и цены. Однако Россия проложила решила построить новые газопроводы Сила Сибири и СилаСибири-2 для поставки газа в Монголию, Китай, и в перспективе в Индию. И Китай, и Индия лихорадочно ищут возможности перейти с угля на газ и нефть, обе страны являются крупнейшими фабриками мира, и они проглотят любое количество газа и нефти, которое могут купить.



Для этого надо только соединить в единую систему газопроводы Сибири и Ямала. Тогда можем выбирать куда и кому поставлять газ. Все уже делается, вопрос только времени. Тогда Европа теряет статус монопольного Покупателя. Отсюда и нервы Европы, так как все их сегодняшнее благополучие построено на дешевых энергоносителях и иных ресурсах из бывшего СССР. При этом запасы нефти и газа не бесконечны, но нефть может кончиться быстрей, поэтому все страны пытаются заменить нефть газом. Проблемы с запасами нефти уже намечаются у Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ. А у КСА так еще и проблемы с пресной водой, все огромное подземное море пресной воды, которое находится под аравийской пустыней, уже почти выпили. А опреснение –это путь в никуда и по качеству воды, и по стоимости процесса.



Как видим из таблицы, спрос на газ будет только расти. И энергоемкое производство отчаянно нуждается в дешевой электроэнергии и дешевом газе.



Руководители "Фольксваген групп" уже громко заявили, что ищут куда перенести свое производство, а на заводах "Фольксвагена" в Европе работает более 200.000 человек, большая часть из них в Германии. Вопрос в том куда переносить, а главное, каковы последствия этого переноса. Перенос в США – это, что хотят американцы, и даже готовы давать налоговые льготы и прочие послабления, газом, нефтью и углем Америка обеспечена хорошо. Однако там нет нужного количества квалифицированной рабочей силы и инженеров, и очень шаткая внутренняя политическая обстановка, а самое главное- долларовая инфляция может уничтожить все производственные планы на много лет вперед. Ну и плечо доставки собранных авто в Европу больше, чем если машина отгружается из Мюнхена и едет к покупателю в Берлин. Поэтому такие решения в один день не принимаются. Поэтому фирмачи не спешат, пока только пугают и ждут развязки событий на Украине. И даже подсказывают сторонам к какой дате следует договориться, это делается назначением даты введения очередного пакета санкций. Например, дата отказа от российской нефти – 5 декабря. А для того, чтобы российская армия ускорила военный процесс, и были люди для призыва, Европа в лице некоторых государств практически закрыла границы этих государств для россиян. Т.е Европа т ждет от России активных действий либо на поле боя, либо на переговорах.



Братья и Сестры!



Эта удивительная табличка странным образом предсказала передел мира из-за дефицита ресурсов в промежутке 2010-2025 годах. Собственно говоря, украинские баталии это и есть апофеоз битвы богатого Запада именно за дешевые и гарантированные ресурсы и свой образ жизни руками украинцев. Табличка явно старая, и в ней нет места для американского сланцевого газа, но как выяснилось сейчас никакой сланцево-газовой революции и не произошло, произошла прекрасная рекламная компания с целью привлечь кучу денег и разбогатеть. Газ есть, но не в тех количествах и не по той цене, что обещали добытчики. Поэтому табличку сильно корректировать не стоит. Она старая, неточная, но тенденции отображает верно. На всех пряников не хватит!



Крестовые походы тоже были не ради Христовой Веры, а ради пограбить. И это важно помнить! В 2007 году, когда подходили к концу сроки хранения ядерных ракет и боеприпасов, созданных в СССР и Западном Мире, то Путин выступил с речью, которая была предложением жить дружно, и не мешать жить нам. Запад услышал, но играть в равноправие не захотел. И Россия начала перевооружение ядерных сил. В том же Мюнхене, но в феврале 2022 года Зеленский заявил, что либо запад даст Украине реальные ядерные гарантии, либо Украина сама изготовит ядерное оружие. Только на Запорожской АЭС наши войска нашли около 30 тонн урана и 40 тонн плутония, из которого наклепать ядерных бомб и ракет можно быстро и много, благо на Украине есть и наука и нужные заводы. Откуда там 30 тонн урана и 40 тонн плутония нам неизвестно. Однако, именно теперь понятно, почему наши войска в начале СВО срочно рванули брать под контроль Чернобыльскую АЭС, Запорожскую АЭС и аэродром под Гостомелем. И почему к аэродрому рвалась наземная группировка, которая прошла с боем сквозь английский и украинские спецназы, как утверждают участники событий. Т.е. шли за тем, чтобы вывезти найденную какую-то ядерную дрянь.



Но это значит, что крестовый поход за ресурсами готовился давно, очень давно, очевидно начало процессу было положено, когда случились бомбардировки Югославии в 1999 году. Югославия-Ирак-Афганистан-Ливия-Сирия это не войны за демократию, это войны за доходы от меди, нефти, газа, героина, редкоземельных металлов, и т.д. И все больше события напоминают события нашей истории в виде войн 1612 г., 1812г., 1853-1856, 1941-1945 годов. И все чаще из исторической тьмы выходят на свет слова "Братья и Сестры!" а специальная военная операция превращается в войну народную, в войну за выживание. И это не заслуга пропаганды, пропаганда у нас как таковая отсутствует, она всегда беспомощная и запоздалая. Это реальность, в которой мы живем. И что интересно, простые люди это поняли сразу, а вот те, кто имел время и деньги мотаться за нашими спортсменами по заграницам и там кричать "Россия вперед!" в массе своей рванули заграницу прятаться от частичной мобилизации. А как же тогда Россия вперед? Говорят, что еще во время Первой Чеченской войны генерал Лебедь сказал: "Дайте мне набрать роту солдат из детей элиты и война закончится через день".



Откуда мыслишки?



География рождает образ жизни, мыслей и экономику. На примере детских сказок и легенд очень замечательно можно понять истоки всех событий и поступков. Например, я никак не мог понять как немцы додумались во время Второй Мировой войны делать перчатки и абажуры для торшеров из человеческой кожи, пока не прочел реальные сказки Г.Х.Андерсена. Дело в том, что советская власть печатала нам эти сказки в очень добрых, облагороженных романтикой переводах, чтобы не калечить детскую психику. Так, в сказке "Эльф розового куста" злой брат убивает любимого своей сестры. Девушка выкапывает голову любимого из могилы, сажает ее в цветочный горшок, где потом прорастают цветы. "Знаем! Знаем! Ведь мы выросли из глаз и губ убитого!" А знаменитая сказка о снежной королеве пронизана сплошь христианской тематикой. В сказке присутствуют появления ангелов, и чтение молитв и псалмов Писания, что, конечно, было чуждо для советского воспитания. В сказке "Блоха и профессор" профессор с ручной блохой оказывается в стране, населенной людоедами. Восьмилетняя принцесса влюбляется в блоху и решает выйти за блоху замуж. И все это происходит под откровения на тему каннибализма , например, откровения матери невесты о том, что "особенно хороши детские плечики под крепким соусом".



В сказках и легендах Китая нет абсолютно положительных или абсолютно отрицательных героев. В них есть всего понемногу. Это напоминает одесский анекдот, где Рабиновича спрашивают:



- Моня! Ты живешь по совести или по закону?

- По обстоятельствам- отвечает Моня.



Вот и герои китайских сказок в поисках какой-нибудь духовной пилюли, которая очень нужна для просветления и т.д. , по дороге за этой пилюлей могут без зазрения совести снести голову совершенно посторонним людям, а потом других посторонних спасти, рискуя жизнью. Поэтому когда кто-то спешит записать Китай в союзники или в противники, то он просто не знает китайских сказок и легенд. Они, как Моня,- по обстоятельствам.



А вот в русских народных сказках и легендах , особенно в поздних, более ярко разделены герои на положительных и отрицательных. Но даже отрицательные уважают своих противников или пленников, разговаривают с ним на равных. Например, Баба Яга показывает, как надо садиться на лопату правильно, чтобы в печь залезть, т.е. бесплатно делится своей технологией. А еще она не чужда мужского общества, к ней на огонек заходят и Леший, и Кощей, и Змей Горыныч. Видать, просто личная жизнь у нее не сложилась, вот и живет на отшибе. А уж сколько написано про киевского князя-гордеца и интригана, который вспоминает о защитниках земли русской, только когда враг у ворот. И заметьте, из русских сказок следует, что нет в мире ничего неживого, все живое, и все общается друг с другом, только это надо увидеть и услышать и принять. Отсюда у деток и тяга к познанию и науке развиться может. Вот поэтому мы не перчатки из человеческой кожи делали, а создавали первые в мире паровозы, танки, трактора, самолеты и т.д. . А уж в так называемых заветных сказках русских и дела амурные и юмор на каждом шагу. Потому как "не согрешишь- не покаешься!". Потому-то и жизнь такую имеем, где от горя до счастья полшага всего. Сдюжим и это.



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https://zavtra.ru/blogs/hroniki_sentyabr_ Источник - Завтра

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