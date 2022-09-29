В Казахстане выпустят новую банкноту. Номиналом 20 тысяч тенге

11:15 30.09.2022

В Казахстане выпустят новую банкноту 20 тысяч тенге



1 октября 2022 года Национальный банк Казахстана выпустит в обращение банкноту номиналом 20 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБК.



