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В Казахстане выпустят новую банкноту. Номиналом 20 тысяч тенге
11:15 30.09.2022

В Казахстане выпустят новую банкноту 20 тысяч тенге

1 октября 2022 года Национальный банк Казахстана выпустит в обращение банкноту номиналом 20 тыс. тенге, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НБК.



В Нацбанке отметили, что новая купюра выполнена в едином стиле с уже находящимися в обращении денежными знаками.

Лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона – горизонтальные. Дизайн изготовлен с применением деметаллизированной полосы, расположенной по всей вертикали, голографическим изображением номинала.
Пресс-служба Нацбанка РК

У банкноты - 25 защитных элементов. Выполнена она преимущественно в сером цвете. Размер 155 x 79 мм.

На лицевой стороне купюры изображены государственные символы Казахстана, монумент "Қазақ Елі", триумфальная арка "Мәңгілік Ел", фрагмент казахского национального орнамента "Басқұр" и цифра "30", символизирующая годы Независимости.

На оборотной стороне банкноты отобразили панорамный вид Астаны и резиденции Акорда.

В Нацбанке отметили, что новая банкнота номиналом 20 тыс. тенге обязательна к приему на всей территории РК по всем видам платежей, для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Она дополнит действующий ряд циркуляционных банкнот национальной валюты серии "Қазақ Елі", который в настоящее время представлен номиналами 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 тенге.



14 сентября Национальный банк предупредил казахстанцев об активизации мошенников. Сообщалось, что злоумышленники, представляясь "сотрудниками полиции" или "работниками Национального банка", вводят граждан в заблуждение и убеждают оформлять кредиты, микрозаймы, а также переводить деньги третьим лицам.

Динара Халдарова

Источник - Zakon.kz
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