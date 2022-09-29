Путин подписал договор о вхождении ЛДНР, Запорожья и Херсонщины в состав РФ

15:59 30.09.2022

Вера Белоусова



В ходе референдума большинство жителей освобожденных территорий голосовали "за"



В пятницу, 30 сентября, президент Владимир Путин на церемонии в Кремле подписал договоры о вхождении Республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Теперь регионы официально станут частью России.



В церемонии приняли участие глава Луганской народной республики Леонид Пасечник, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин, глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава ВГА Херсонской области Владимир Сальдо. Были подписаны четыре документа о вхождении новых территорий в состав России. Мероприятие прошло в Георгиевском зале.







В своем выступлении Путин обратился к киевским властям. Он подчеркнул, что люди, живущие в освобожденных территориях становятся гражданами России навсегда.



"Мы призываем киевский режим немедленно прекратить войну и вернуться за стол переговоров, мы к этому готовы", – отметил президент, добавив, что выбор жителей освобожденных территорий не будет обсуждаться.



Западу важно, чтобы все страны сдали свой суверенитет США, им просто не дает покоя, что в мире есть такая огромная и богатая страна, как Россия, заявил Путин. Он добавил, что твердые обещания не расширять НАТО на восток обернулись грязным обманом. Даже покаяние в своих собственных преступлениях Запад перекладывает на всех остальных.



Президент России отметил, что стоит напомнить Западу, что он начал свою колониальную политику еще в период средневековья. Они подсаживали целые народы на наркотики, истребляли целые народы.



"Миллионы загубленных, искореженных человеческих судеб – им все равно, лишь бы получать свою выгоду", – сказал президент.



Что еще заявил Путин на церемонии в Кремле:



мы смогли создать сильное цивилизованное государство;



Россия всегда будет Россией. Мы и сейчас защитим наши ценности, нашу Родину;



Путин обратился к солдатам, мобилизованным россиянам, их женам и детям:



"Хочу сказать, какой враг нам противостоит. Те, кто нам противостоит, сбросили маски и показали, кто они есть наши братья и сестры, на Украине увидели, что правящие круги запада готовят всему человечеству. Россия устояла, возродилась, окрепла, при этом Запад продолжает искать шанс разрушить Россию", – отметил президент;



распад СССР обернулся катастрофой – несмотря на волю народа в 1991 году, великую страну развалили, "поставили народ перед фактом";



США – единственная страна в мире, дважды применившая ядерное оружие:



"Цель была одна – запугать и нашу страну, и весь мир", – отметил президент.



сейчас из Украины вывозят хлеб – под предлогом обеспечить безопасность беднейших стран мира, но на деле лишь 5% этого ушло в беднейшие страны;



мир вступил в период революционных трансформаций;



Президент добавил, что англосаксам мало санкций, они уже перешли к диверсиям



на "Северном потоке-2". Фактически, они приступили и к уничтожению европейской энергетической инфраструктуры, и "всем понятно, кому это выгодно".



Затевая санкционный блицкриг против России, они полагали что смогут построить свой мир, рассказал Путин. Однако людей нельзя накормить напечатанными долларами и евро, для этого нужно продовольствие. Западные элиты не собираются искать выходы из кризисов, которые возникли по их вине задолго до СВО.



"Большинство государств отказываются брать под козырек, а выбирают разумный путь сотрудничества с Россией", – заявил Путин, отметив, что непокорности Запад не ожидал.



