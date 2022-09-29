Небывалый ураган снес и затопил пол Флориды - десятки погибших

20:28 30.09.2022

Байден допустил, что ураган "Иан" станет самым смертоносным в истории Флориды



Президент США Джозеф Байден заявил, что ураган "Иан", пронесшийся по штату Флорида, может стать самым смертоносным в его истории. По некоторым данным, уже погибли 21 человек. Но ситуация такова, что жертв может быть гораздо больше.



Выступая на брифинге, организованном Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям, глава государства признал, что число погибших может оказаться "существенным".



Байден отметил, что разговаривал с комиссарами полиции штата, и все они очень обеспокоены. Президент сообщил, что уже распорядился выделить федеральную помощь для восстановления региона.



Губернатор Флориды Рон ДеСантис сказал, что ураган точно войдет в пятерку сильнейших ураганов, когда-либо обрушившихся на полуостров Флорида.



По последним данным, без электроэнергии все еще остаются более 2,2 миллионов жителей штата. Ураган сначала ослабел до тропического шторма, затем вновь набрал силу. Сейчас он находится в 60 милях к югу от Чарльстона и двигается в сторону Джорджии и Каролины. Ожидается, что ураган обрушится на побережье поздним вечером 30 сентября, но пока неизвестно, когда и где именно это случится.



Федеральные чиновники и официальные лица штата Флорида сообщили, что усилят помощь и спасательные работы на фоне широкомасштабного наводнения, вызванного ураганом "Иан". Без электричества уже остались более 2,6 миллионов человек.



Губернатор Республиканской партии Рон ДеСантис заявил, что штат предпринял все возможные усилия по спасению тысяч людей, попавших в ловушку в собственных домах в результате исторического наводнения, вызванного штормом.



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ДеСантис признался на брифинге, что, возможно, жители штата никогда не видели ни такого урагана, ни такого паводка. Устранения его последствий и спасение населения потребует экстренного реагирования в ближайшие дни и годы усилий, чтобы восстановить разрушенное.



В результате "500-летнего наводнения" в укрытиях сейчас находятся не менее 15 тысяч человек. Власти до начала урагана намеревались эвакуировать более 2,5 миллионов жителей.



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В наиболее пострадавших районах штата высота паводковых вод превысила шесть футов (1,82 м). Вода подмыла большие деревья, которые обрушились на линии электропередач и оборвали провода.



Официальных данных о погибших пока нет. ДеСантис сообщил о двух вероятных смертях. Большая ясность появится 30 сентября, когда спасатели смогут помочь тем, кто находится в изоляции.



Сейчас в регионе работают около 28 вертолетов Chinook. Примерно 100 человек занимаются восстановлением мостов. В том числе, Sanibel Causeway и Pine Island Bascule Bridge. В настоящее время они непроходимы.



Губернатор Флориды переговорил по телефону с президентом США Джозефом Байден, который назвал ураган крупной катастрофой. Глава государства пообещал выделить дополнительную помощь жителям девяти округов штата.



Ураган "Иан" начинает утихать. Его скорость снизилась со 150 миль в час (240 км в час) до 65 (104 км в час). Вероятно, он вскоре переместится к побережью Джорджии, а также Северной и Южной Каролины.



Анастасия Кукова



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видео тут -

https://www.mk.ru/social/2022/09/29/nebyvalyy-uragan-snes-floridu-v-ssha-nikogda-podobnogo-ne-videli.html