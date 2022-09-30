В Кабуле взорван "образовательный центр Taj" - погибли 19 человек, еще 27 получили ранения

00:00 01.10.2022

В пятницу утром в результате взрыва в образовательном центре Кабула погибли 19 человек, еще 27 получили ранения.



В пятницу утром террорист-смертник произвел взрыв в образовательном центре Taj в Кабуле, сообщило Tolonews со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел временного правительства Афганистана Абдула Нафи Таккура.



Более 19 человек погибли, 27 получили ранения. Среди пострадавших, в основном, студенты - юноши и девушки.



Взрыв был осужден временным правительством Афганистана и иностранными дипломатическими миссиями.



"Исламский Эмират Афганистан считает сегодняшнее нападение на образовательный центр ужасающим происшествием и решительно осуждает его, - написал в Twitter представитель „Талибана" Забихулла Муджахид. - Разделяем глубокие переживания и горе семей погибших. Для задержания и наказания виновных будут приняты все необходимые меры".



Миссия ООН по содействию Афганистану (UNAMA) отметила в Twitter, что "осуждает этот акт насилия и выражает глубокие соболезнования всем скорбящим".



Временный поверенный в делах США в Афганистане Карен Декер заявила в Twitter: "США решительно осуждают сегодняшнее нападение на центр высшего образования Taj. Это низко - атаковать здание, полное студентов, сдающих экзамены. Все учащиеся должны иметь возможность получать образование в мире без страха".



Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.