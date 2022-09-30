Детектив с подрывом газопроводов может получить продолжение, - Д.Седов

00:01 01.10.2022

Мир сходит с ума и нужно быть готовым к самым невероятным вариантам



Инцидент с таинственным исчезновением в 1956 году британского боевого пловца Лайонела Крэбба при его погружении в порту Портсмута вблизи советского крейсера "Орджоникидзе", который доставил делегацию под руководством Хрущева в Великобританию, так и остался непроясненным. Спекуляции СМИ о том, что это, возможно, была попытка британских спецслужб заминировать крейсер часовой миной, остались спекуляциями. Крейсер "Орджоникидзе" благополучно вернулся доимой, а вскоре англичане развязали Суэцкую войну, к которой гибель Хрущева, как, видимо, считали в Лондоне, вполне могла бы подойти.



Москва никак не реагировала на сенсационные сообщения об исчезновении британского боевого пловца рядом с советским крейсером, ни о его связях с МИ-6. А примерно год спустя появилась новость, которую суровые советские моряки не стали комментировать. В новости сообщалось, что обезглавленное тело несчастного Крэбба было обнаружено в том же порту Портсмута. Говорят, так могут заканчиваться жестокие подводные бои. Однако время подводных боев 1950-х годов миновало, и сегодня нам является другая реальность.



В том, что к взрыву на газопроводах в Балтийском море имеют отношение лучшие в НАТО британские боевые пловцы, сомневаться не приходится. На глубину 80 м могут погружаться только тренированные профессионалы со специальным снаряжением, а такую школу в Североатлантическом блоке имеют лишь англичане. Совершенно очевидно, что эту операцию они проводили в сговоре с американцами для пресечения снабжения газом континентальной Западной Европы. При этом они отдавали себе отчет в том, что никакой мести от прокисших европейских "союзников" уже не последует. Хотя теоретически основания для такой мести были.



Между Великобританией и Норвегией проложен газопровод "Лангелед", соединяющий норвежское газовое месторождение Ормен Ланге с британским терминалом Исингтоном. Газопровод имеет пропускную способность в 20 млрд м³/год, что соответствует 1/5 части годовой потребности Великобритании в природном газе. И вовсе не исключалось, что у германских спецслужбистов мог возникнуть соблазн взорвать эту трубу в отместку англичанам: мол, померзнем вместе. Да только кишка тонка. Разве что какой-нибудь из отчаявшихся от убытков боссов Wintershall возьмет да и наймет группу глубоководных диверсантов для подведения баланса с англичанами. Готовые на такое дело всегда найдутся. И несмотря на то, что такое предположение отдает фантастическим детективом, реальность, в которую все глубже и все нахальнее погружают мир англосаксы, вполне начинает напоминать детектив с элементами фантастики.



А ведь еще существуют и гигантские танкеры с СПГ, доставляющие сжиженный природный газ на Британские острова. Это вообще легкая добыча для подрыва их подводными охотниками. Скажете, невероятно? Но вы же не можете не согласиться с тем, что мир сходит с ума и нужно быть готовым к самым невероятным вариантам.



Дм. СЕДОВ | 30.09.2022