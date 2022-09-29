Министр нацбезопаснсти Туркмении получил орден, а глава МВД – звание полковника

00:03 01.10.2022

28 сентября по случаю 31-й годовщины независимости Туркменистана президент Сердар Бердымухамедов наградил военнослужащих и присвоил классные чины членам Государственного совета безопасности, сообщает госинформагентство ТДХ.



Министр национальной безопасности, полковник Гурбамырат Аннаев награжден орденом Туркменистана "Garaşsyzlyk" – "Независимость".



В сентябре прошлого года, также на День независимости, этот орден получил президент Татарстана Рустам Минниханов.



Министру внутренних дел, подполковнику полиции Мухаммету Хыдырову присвоено специальное звание полковник полиции.



Генеральному прокурору, младшему советнику юстиции Сердару Мяликгулыеву присвоен квалификационный класс советника юстиции.



Также звания и награды были вручены отличившимся военнослужащим и работникам силовых структур. Церемония прошла в мемориальном комплексе "Halk hakydasy" ("Народная память").