Польша в кризисе. Когда и хворосту рады…, - Виталий Лекомцев

00:07 01.10.2022 30.09.2022



В первую очередь польский кризис выражается в лишении огромных масс населения доступа к дешевому отоплению и электричеству. И хотя отопительный сезон еще не успел начаться по-настоящему, миллионы людей паникуют, не зная, как они будут оплачивать счета. В этих условиях не только уголь, но и лесной валежник начинают цениться на вес золота.



И если вопрос с газом страна худо-бедно решает, запустив трубопровод Baltic Pipe, соединивший Польшу с месторождениями на норвежском шельфе, то уголь приходится доставлять аж с других континентов. Все потому, что от российского угля Варшава демонстративно отказалась.



Тот факт, что поляков ждет очень трудная зима, признал сам премьер-министр Матеуш Моравецкий, выступая на заседании правительства по вопросам энергетической безопасности. По его словам, нагрянувший энергетический кризис "удивил весь мир, удивил Европу", которой теперь, дескать, приходится "латать дыры". В частности, Моравецкий признал, что в настоящее время в Польше существуют большие проблемы с углем – на всю зиму его может не хватить. Впрочем, это было предсказуемо – после того, как Варшава в этом году ввела эмбарго в отношении угля, завозимого из России. "Мы знали, что будет нехватка от 3 до 4 миллионов тонн угля – потому что отечественное производство давно не обеспечивает этот рынок", – отметил Моравецкий. Правда, премьер попытался сделать хорошую мину при плохой игре, заявив, что в страну идут сухогрузы с углем из других государств – в том числе из Южной Америки и Африки.



Полностью покрыть надобности Польши эти поставки не могут. Впрочем, Варшава нашла еще один источник этого ценнейшего для нее ресурса – на днях руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик сообщил, что в ближайшее время в страну поступит партия угля с Украины в количестве 100 тысяч тонн. По словам Дворчика, это лишь "первый шаг", позднее будут запускаться новые поставки – и "есть надежда, что их будет больше". Однако тут многое зависит от энергетической ситуации в самой Украине и от того, сможет ли она выделять новые объемы для экспорта в Польшу. На данный момент на Украине формально действует запрет на экспорт природного газа, мазута и угля. Его целью является обеспечение "надлежащей подготовки и прохождения отопительного сезона". Однако, как показывает этот пример, запрет не абсолютный…



Возможность того, что Польша, еще весной запретив импорт угля из России, не успеет накопить к этому отопительному сезону достаточных запасов твердого топлива, признают многие политики.



"Мы сжигаем 57 млн тонн угля. Добыча – это около 42 млн тонн, поэтому нам не хватает около 15 млн", – сообщил с трибуны член Сената Яцек Бурый. Он уточнил, что порты страны способны выгружать до 30 тыс. тонн в сутки. "Поэтому необходимо около 500 дней на выгрузку того количества угля, которого нам не хватает. А сколько дней у нас есть до зимы? Этот уголь прибудет, но на следующую зиму", – отметил политик, напомнив, что правительство покупает дорогое топливо за счет налогоплательщиков. Показательным стало и интервью мэра польской Познани Яцека Яськовяка, который в беседе с изданием Business Insider призвал горожан готовиться к 2023 году, который станет, мол, еще более тяжелым, чем нынешний. Особенно больно, по словам градоначальника, ударит по простому населению рост цен на энергоносители.



На иронический вопрос корреспондента о том, ходил ли уже мэр в лес за хворостом, градоначальник Познани ответил: "Еще нет. У меня в квартире нет камина. Но я не знаю, не придется ли пользоваться хворостом моим детям, живущим в доме, построенном моим дедом. Они проживают неподалеку от Марцелиньского леса, так что там близко..." Мэр добавил также, что посоветовал своей бывшей жене установить на квартире систему так называемого козлового отопления (самодельный электрический обогреватель, вообще-то очень опасный в эксплуатации).



Тема сбора хвороста была поднята не случайно – для многих он в настоящее время оказался куда доступнее, нежели добываемый в стране уголь.



"Ежедневно для продажи в интернет-магазине PGG S.A. поступает шесть тысяч тонн угля, но его хотят купить во много раз больше. Бывает, что серверы магазина PGG S.A. осаждают одновременно сразу 70 тыс. человек", – сообщает главная угольная компания Польши Polska Grupa Gornicza (PGG).



Польская пресса пишет и о многочисленных случаях мошенничества, связанных с этим видом топлива. Так, одна жительница населенного пункта Заверице (Силезское воеводство) приобрела грузовик угля, чему очень радовалась. Но когда прошел дождь, радость сменилась отчаянием – оказалось, что под видом угля ей всучили обычную щебенку, покрытую черной краской. Этот случай, впрочем, достаточно необычен. Более типичное угольное мошенничество выглядит так. "32-летняя женщина из небольшого городка в Тарновских Горах познакомилась в сети с мужчиной, который через некоторое время сообщил, что продает уголь по низким ценам. Женщина заинтересовалась предложением и также уговорила знакомых купить уголь у ее нового знакомого. Она внесла предоплату. Оставшуюся часть пострадавшая должна была передать водителю. Женщина дала адрес, но в назначенный день уголь не прибыл, а "торговец" перестал отвечать на сообщения и звонки", – скорбно пишет портал polsatnews.pl.



Выход из ситуации в правительстве увидели в использовании различных видов местного "биотоплива" – под которым понимается, в частности, все тот же хворост.



"Мы расширяем доступ поляков к самостоятельному получению древесины в лесу. Речь идет о сборе хвороста, в основном веток. Но также мы можем предоставить жителям и более толстые бревна", – сообщил пресс-секретарь Главной дирекции государственных лесов Польши Михал Гзовский. Он уточнил, что гражданам необходимо обращаться за разрешением на сбор хвороста к лесничим – а те укажут наиболее подходящие места залегания валежника. Правда, собирать можно только лежащий хворост толщиной не более семи сантиметров. Интернет-пользователи начали активно публиковать шутки на тему этого великодушного разрешения, которое издевательски окрестили "Хворост-плюс".



Однако, на самом деле смешного тут мало. Как пишет польское издание Wprost, интерес к сбору валежника оказался столь велик, что властям уже приходится вводить лимиты (например, до 30 кубометров древесины). Фиксируется беспрецедентный рост посещений лесов по всей Польше – от Гданьска до Кракова и от Белостока до Познани. Польская пресса живописует характерные признаки "дровяной лихорадки", разразившейся по всей стране. Телефоны в торговых точках разрываются от звонков, а наличие знакомств на лесопильных заводах теперь ценится на вес золота. Также поляки вынуждены искать альтернативные способы отопления – и они порою бывают весьма специфическими. Например, предлагается использовать брикеты из лузги подсолнечника – они, правда, менее калорийны, чем уголь, но и намного дешевле.



Также польские СМИ сообщают о том, что в магазинах страны резко вырос интерес к специальным портативным газовым плитам, предназначенным для туристов – они питаются от отдельных газовых баллонов и картриджей.



Отопительные проблемы закономерно идут бок о бок с социальным кризисом. Так, замдиректора Муниципального центра социального обеспечения в Лодзе Петр Ковальский заявил изданию Newsweek Polska, что к зиме 2022−2023 гг. в стране появится все больше людей недоедающих, балансирующих на грани голода.



По его словам, в крупнейших польских городах, в том же Лодзе, "общество стареет, и все больше и больше людей нуждаются в заботе и поддержке". Соцработник жалуется: "Мы можем предложить максимальное ежемесячное пособие в размере 719 злотых. Но сколько можно купить на него сейчас? При такой инфляции в магазине тратится сразу 100 злотых – выходит, практически ничего".



В свою очередь, профессор Варшавского университета, председатель польского комитета Европейской сети по борьбе с бедностью Рышард Шарфенберг заявил о том, что время вводить новое понятие – "скрытый голод". Он пояснил свою мысль следующим образом: "Термин "скрытый голод" выходит за рамки понятия о людях, которые едят слишком мало калорий. Иногда потребности в энергии могут быть удовлетворены, но не хватает необходимых витаминов и минералов – потому что пища, поступающая в организм, слишком некачественная. Число людей, затронутых проблемой скрытого голода, в ближайшие два года увеличится. Это будет результатом ожидаемого экономического спада, который совпадет с инфляцией и резким ростом цен на продукты".



Эти рассуждения вошли в резонанс с известием о том, что за последнее десятилетие численность населения Польши сократилась на 1,2% (примерно полмиллиона человек).



"Это драматически плохо. Конечно, пандемия COVID-19 привела к тому, что у нас стало больше смертей и замедлилась рождаемость", – сказала изданию "Суперэкспресс" заместитель польского министра по делам семьи и социальной политики Барбара Соха. Впрочем, по ее словам, проблема появилась не во времена пандемии, а гораздо раньше. Ведь сегодня выросло поколение поляков, родившихся во время "демографической ямы" 90-х гг. Их меньше, чем их предшественников – и, соответственно, они создают меньше семей. "У нас меньше женщин, которые могут рожать детей. Отсюда и снижение рождаемости", – констатирует замминистра. Чиновница прогнозирует, что при нынешнем положении дел повышения рождаемости следует ожидать, как минимум, лет через двадцать.



Немецкая служба телевизионных новостей Tagesschau выпустила сюжет, посвященный зашкаливающей инфляции в Польше. "Когда деликатесы становятся недоступными", – озаглавил свою работу репортер издания Мартин Адам. Он поделился со зрителями, как посетил один из мелких варшавских магазинов и поговорил с жителями польской столицы.



Несмотря на то, что официально инфляция в Польше составляет 16%, покупатели жаловались, что ощущают прямо-таки стопроцентный рост цен.



"Особенно подорожали молочные продукты, мука, сахар и масло", – говорит владелица варшавского магазина по имени Агнешка. Она поделилась с журналистом историей своей покупательницы, пенсионерки пани Галинки. "Она недавно потеряла мужа, теперь у нее денег еще меньше. В конце месяца у нее всегда просроченные счета", – сокрушается Агнешка. Она откровенно признается, что если ситуация в стране не улучшится, то ей придется закрыть свой магазин.



Также мелкий бизнес жалуется на сумасшедший рост счетов за электроэнергию: в августе цены по сравнению с мартом выросли на 947%. Это закономерно отражается и на стоимости продуктов. "Хлебопекам грозит банкротство – или хлеб будет продаваться по двенадцать злотых (почти 145 рублей – В.Л.)!", – предупредила председатель торговой палаты города Щецин Ханна Моисюк. С ее слов, многие пекари и кондитеры рассказывают не только об астрономических счетах за газ и электроэнергию, но и об оттоке клиентов, которые теперь относятся к кофе и пирожным, как к роскоши. Предприниматели жалуются, что из-за постоянных скачков цен невозможно составлять какие-либо планы даже на месяц или два вперед. Так, пекарь из Щецина Анджей Войцеховский рассказал изданию Business Insider, что этой весной он получил счета на 1000% выше, чем в 2021 году. Он сменил поставщика энергии, однако до сих пор должен выплачивать гигантские обязательства в рассрочку. Но с тех пор тарифы поднялись еще больше! Мужчина называет ситуацию безвыходной.



До недавнего времени в Польше пользовался популярностью шутливый совет – мол, надо совершить какое-нибудь мелкое правонарушение, сесть в тюрьму до весны и жить за казенный счет, избавившись от забот по оплате счетов. Но шутка эта недавно потеряла актуальность.



Министерство юстиции подготовило поправку к Уголовному кодексу, обязывающую заключенных тюрем и следственных изоляторов соучаствовать в оплате электроэнергии. Проект вводит фиксированную плату в размере 20 злотых в месяц (около 240 рублей).



Утверждается, что сумму взяли не с потолка, а рассчитали после анализа среднего энергопотребления электронных устройств, которые чаще всего используются арестантами. Воспользовался чайником, телевизором, радиоприемником – оплати! Так что уже и тюрьма не может служить убежищем от коммунальных расходов…



На таком фоне правящей партии "Право и Справедливость" отчаянно нужен какой-либо успех, который можно "продать" избирателю. И за таковой власти выдают запуск подводного трубопровода Baltic Pipe, соединившего Польшу с купленными в прошлые годы месторождениями газа у берегов Норвегии.



Пока польская госкомпания PGNiG зарезервировала на Baltic Pipe возможность передачи 8 млрд м3 газа/год. Помимо Baltic Pipe, в Польше действует терминал сжиженного природного газа в Свиноуйсьце. Предполагается, что к декабрю 2023 г. его мощность регазификации должна составить 8,3 млрд м3. Собственная добыча в республике достигает 4 млрд м3/год. То есть, перезимовать страна худо-бедно сможет. А если же учитывать тот факт, что по зловещему совпадению пуск Baltic Pipe состоялся в тот же день, что и подрыв обоих трубопроводов "Северный поток", соединяющих Россию и Германию, ситуация вырисовывается для Варшавы весьма удачная. Вывод из строя "Северных потоков" исключает возможность возобновления подачи по ним российского газа и делает Польшу важным энергетическим узлом в ЕС. И поэтому "Право и Справедливость" теперь смотрит на будущее с куда большим оптимизмом, чем руководство той же Германии… Источник - stoletie.ru

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