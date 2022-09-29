Кидалово по-американски. Как США извлекают выгоду из энергетического кризиса в Европе, - Н.Петров

00:09 01.10.2022 Николай Петров

29.09.2022



Столкнувшись с заоблачными ценами на природный газ, пишет Дэвид Умберти, автор статьи в американской газете Wall Street Journal, европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие товары, служащие основой экономики, постепенно переносят свои предприятия в Соединенные Штаты, "где их привлекают более стабильные цены на энергоносители и крепкая поддержка правительства".



Резкие колебания цен на энергоносители и постоянные проблемы в цепочках поставок угрожают Европе тем, предупреждают экономисты, что может наступить для нее новая эпоха деиндустриализации. Вашингтон одобрил целый ряд мер стимулирования промышленного производства и перехода на экологически чистые источники энергии. А кроме того, уровень деловой привлекательности США повысила, как утверждает автор статьи, новая волна государственного финансирования инфраструктуры, производства микрочипов и проектов по получению энергии из экологически чистых источников. В результате, по словам руководителей компаний, чаша весов все больше склоняется в пользу Соединенных Штатов – особенно для тех, которые занимаются реализацией проектов по производству химикатов, аккумуляторов и другой энергоемкой продукции.



В подтверждение своего прогноза WSJ приводят заявление руководителей крупных европейских компаний. "Очевидно, что необходимо перемещать производство в Соединенные Штаты", – сказал Ахмед Эль-Хоши, исполнительный директор амстердамской химической компании OCI NV, которая в сентябре объявила о расширении завода по производству аммиака в Техасе. А как считает Свейн Торе Холсетер, исполнительный директор крупного норвежского предприятия по производству удобрений Yara International, европейским производителям будет трудно сохранять конкурентоспособность в отсутствие более низких цен на газ и таких мер стимулирования, которые в настоящее время предлагает правительство США. "В результате некоторые отрасли безвозвратно перенесут свое производство в другие страны", – считает он.



В начале этого года датская ювелирная компания Pandora и немецкий автопроизводитель Volkswagen объявили о расширении деятельности в Соединенных Штатах. На прошлой неделе WSJ сообщила, что Tesla ставит на паузу реализацию своих планов по производству аккумуляторных батарей в Германии и уже изучает возможность получения налоговых льгот в соответствии с Законом о снижении инфляции, подписанным президентом Байденом в августе.



Перемещение производств в США также рассматривают такие промышленные гиганты, как, например, ArcelorMittal. Этот крупнейший производитель стали, как утверждает его генеральный директор Адитья Миттал, прорабатывает вариант двукратного уменьшения выплавки стали и выпуска сопутствующей продукции в Германии с одновременной компенсацией потерь путем наращивания производства в Техасе.



О том, что энергетический кризис обернулся для Европы тяжелейшими последствиями, свидетельствует агентство Bloomberg. "Евросоюз, – сообщает оно со ссылкой на исследования аналитического центра Bruegel, – потерял около €500 миллиардов из-за энергетического кризиса, вызванного последствиями санкций против России".



Которые, напомним, навязали Европе те же США. Расходы ЕС на борьбу с энергокризисом составляют 1,7% от ВВП альянса, в Европе наблюдается ускорение инфляции, утверждает издание. Дело уже дошло до того, что жители стран старого континента, которые столкнулись с энергетическим кризисом, активно бронируют номера в турецких отелях на зиму, чтобы не замерзнуть у себя дома. Число броней на ноябрь выросло в 1,5 раза к прошлому году.



США в условиях энергетического кризиса выиграли больше всех – открыли огромный рынок для своих поставщиков, усилили контроль над Европой, подтверждает китайское издание Global Times, отмечая также, что главным пострадавшим оказалась Европа.



О том, что главным пострадавшим оказалась Европа, отмечают и в Японии. Тяжелейший кризис ожидает европейские страны из-за стремительного роста цен на энергоносители, загнавшего генерирующие организации в невообразимые долги, пишет японский экономист Кадзухико Фудзи в статье для издания Shukan Gendai. По его мнению, для помощи таким компаниям Евросоюз должен будет направить $1,5 трлн, что может перерасти в экономическое потрясение мирового масштаба. А США от роста цен на энергоресурсы только выигрывают.



Весной США договорились с Евросоюзом об обеспечении поставок в этом году в Европу как минимум 15 млрд кубометров СПГ, чтобы заместить российский экспорт. "Стороны решили создать совместную рабочую группу по снижению зависимости Европы от импорта энергоресурсов из России. США ставят Евросоюзу жесткое условие: Европа должна платить за топливо с наценкой, чтобы перебить спрос азиатских потребителей", – писал Forbes.



25 марта Германия под давлением США "представила план по практически полному прекращению импорта российских энергоресурсов к середине 2024 года", сообщило Bloomberg. Министр экономики и борьбы с изменением климата Германии Роберт Хабек подчеркнул тогда, что уже к середине года страна хочет сократить ввоз российской нефти, а к концу 2022 года – стать "почти независимой" от него.



Однако оказалось, что "наказать" Россию, как планировали США и Европа, не удалось. Наша страна сумела перенаправить свои энергоресурсы другим потребителям, прежде всего в Азии, да и некоторые страны в Европе продолжают их покупать.



При этом обнаружилось, что Европейский газовый рынок – это всего лишь задворки мирового рынка СПГ. Он полностью зависит от конъюнктуры в странах Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), так как азиатский рынок намного больше. Если падают цены на СПГ в Азии, то вслед за ними падают цены в Европе, и наоборот. Перенаправление потоков СПГ из США в Европу привело к росту цен на газ в АТР, и американские газовозы снова пошли в Азию. В итоге Евросоюз, принужденный Вашингтоном к отказу от российского газа, вынужден платить теперь за электричество и тепло совершенно космические деньги.



Но ситуация в Европе будет еще хуже. На этой неделе глава Минфина в администрации Байдена Джанет Йеллен заявила, что Европа этой зимой столкнется с большими трудностями из-за проблем с поставками энергоносителей. При этом Йеллен цинично отметила, что в сравнении с европейскими сложностями ситуация в США будет "более стабильной из-за обеспеченности Соединенных Штатов собственными энергоносителями". А ранее американские сланцевые компании отказались нарастить поставки углеводородов в страны Европейского союза, аргументировав это тем, что энергоносители нужны самим США в условиях мирового энергетического кризиса.



Выступая перед своими европейскими партнерами по НАТО во время своего последнего по времени визита в Европу, президент США Джо Байден пообещал ЕС поставку 50 млрд кубометров американского сжиженного природного газа ежегодно. Однако это сразу вызвало скептическую реакцию у специалистов.



"Где Байден собирается найти газ для ЕС?" – так отреагировало на это обещание американское издание Politico.



Его обозреватели посчитали количество сжиженного газа в мире и пришли к очевидному выводу: заместить российский газ в Евросоюзе просто нечем, выходит, что Байден Европу элементарно обманул. А теперь уже становится ясно, что это был умышленный обман. Взлет цен на энергоресурсы в Европе привел к тому, что европейские компании стали терять конкурентоспособность, и уже начали переводить производство в США. Вот почему за океаном и потирают теперь руки.



Наносят удар по своим конкурентам в Европе и, прежде всего по Германии, США и другим способом. Загадочные взрывы на российских газопроводах "Северный поток" в Балтийском море, которые произошли во вторник, уже признали диверсией. В это время в регионе находилась группировка военных кораблей США.



Как отметил в эфире ток-шоу Владимира Соловьева на телеканале "Россия-1" немецкий журналист Александр Сосновский, в числе этих кораблей было десантное судно с двумя подводными лодками. Так что есть все основания предполагать, что взрывы трубопроводов – дело рук американских диверсантов или их наемников.



Но эта диверсия направлена не только против России. Главным пострадавшим станет Германия. Лишившись дешевого российского газа, ее промышленность может вообще обанкротиться. И Берлин будет вынужден покупать дорогой СПГ у США, которые с пафосом твердят об "атлантической солидарности", а на деле попросту уничтожают своих экономических конкурентов в Европе. Источник - stoletie.ru

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