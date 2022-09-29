Переименование набережной Назарбаева одобрил маслихат Кокшетау

00:13 01.10.2022

30.09.2022 – Набережную имени экс-президента Нурсултана Назарбаева решили переименовать в Кокшетау, передает КазТАГ.



"Депутаты единогласно проголосовали и приняли решения по вопросам"О внесении предложений по наименованию, переименованию составных частей города Кокшетау", - сообщили в маслихате Кокшетау в пятницу.



Ранее в областном центре прошли общественные слушания по этому поводу, где обсуждались кандидаты, чьи имена собираются увековечить. После одобрения депутатов материалы отправят в республиканскую ономастическую комиссию.



Как следует из принятого проекта, в Кокшетау набережной вдоль проспекта Нурсултана Назарбаева присвоят имя советского государственного и политического деятеля КакимбекаСалыкова. Далее парк павшим коммунистам "Борцам за революцию" получит название "Алаш арыстары". Улица имени первого советского чекиста Феликса Дзержинского станет улицей Камали Мырзахметова.



Кроме того, в Кокшетау теперь появятся улицы двух покойных бывших акимов Сергея Дьяченко, и Космана Айтмухаметова. Оба в разное время возглавляли Акмолинскую область.