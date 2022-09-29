Путин раскрыл не все карты: главные сюрпризы Кремля впереди, - М.Ростовский

00:16 01.10.2022

Президент не озвучил " дорожную карту" своих действий



30 сентября 2022 года - день, когда в плане публичной политики Владимир Путин окончательно стал самим собой. Нет, конечно и до этой пятницы Путин тоже был настоящим и совершенно не скрывал своих взглядов, моральных установок и воззрений. Достаточно вспомнить о том, что мюнхенская речь - событие, положившее начала отсоединению России от политической кровеносной системы коллективного Запада - прозвучала уже более пятнадцати лет тому назад. Но в последний день первого месяца осени этого года мы впервые услышали и увидели политические взгляды президента РФ во всей их полноте и, не побоюсь этой формулировки, во всей их наготе. Как выходец из спецслужб Путин прекрасно знает, какую важную роль в политической борьбе играет умение скрывать свои планы и намерения. Как один из самых опытных политиков мира Путин прекрасно знает и о том, как важно маскировать свои шаги и действия с помощью шуток и эвфемизмов. Но 30 сентября эвфемизмов не было. Вместо них были обнаженные нервы. Вместо них был лидер огромной страны и ядерной державы, который говорил от души, не тая и не скрывая абсолютно ничего.



Эта пятница - день, когда Россия официально воссоединилась с Новороссией ( или, по меньшей мере, с серьезной частью Новороссии). Соответственно, свою речь на торжественной церемонии включения в состав РФ новых регионов Владимир Путин мог начать только с разговора об этом главном политическом событии дня ( а также недели, месяца, года и трех прошедших десятилетий). И такой разговор, естественно, состоялся: " Это неотъемлемое право людей, оно основано на историческом единстве, во имя которого побеждали поколения наших предков, те, кто от истоков Древней Руси на протяжении веков созидал и защищал Россию. Здесь, в Новороссии, сражались Румянцев, Суворов и Ушаков, основывали новые города Екатерина II и Потемкин. Здесь стояли насмерть наши деды и прадеды во время Великой Отечественной войны. Мы всегда будем помнить героев "русской весны", тех, кто не смирился в 2014 году с неонацистским государственным переворотом на Украине".



Однако из речи президента РФ очень быстро стало ясно: при всей своей зловещей значимости "неонацистский государственный переворот на Украине" - это все таки не тот момент, который положил начало цепи событий, чью промежуточную кульминацию мы наблюдали в эту пятницу. С точки зрения Владимира Путина, свержение президента Януковича - это всего лишь одна из ветвей ядовитого дерева, которое уже в течении многих столетий отравляет и уничтожает все вокруг себя. Как именно это дерево называется? Вы сами знаете как - коллективный Запад, сосредоточение всего самого плохого, всего самого гадкого, всего самого отвратительного, что есть на планете.



Путин вспомнил Западу и его флагману США все - и уничтожение коренных народов многих стран и территорий, их подсаживание на опиум, и атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, и прочие бесчисленные злодеяния той части мира, которая называет себя "демократической", но, как страстно верит президент России, таковой точно не является. Термин "вера" вообще можно считать ключевым - и в плане понимания программной речи Путина, и в плане понимания всех его действий в этом году. Чувствовалось, что в какой-то момент Путин решил: нельзя и дальше делать вид, что Россия не имеет дело с отвратительным спрутом, который пытается задушить ее своими щупальцами. Надо дать этому спруту решительный отпор. В ином случае Россия просто перестанет быть Россией: "Запад готов переступить через все для сохранения той неоколониальной системы, которая позволяет ему паразитировать, по сути, грабить мир за счет власти доллара и технологического диктата, собирать с человечества настоящую дань, извлекать основной источник незаработанного благополучия, ренту гегемона".



Россия в свое время тоже платила эту "ренту гегемона", но больше делать это не намерена: " Уважаемые друзья, сегодня мы боремся за справедливый и свободный путь, прежде всего для нас самих, для России. За то, чтобы диктат, деспотизм навсегда остались в прошлом. Убежден: страны и народы понимают, что политика, построенная на исключительности кого бы то ни было, на подавлении других культур и народов, по сути своей преступна. Что мы должны перевернуть эту позорную страницу. Начавшийся слом западной гегемонии необратим. И вновь повторю: как прежде уже не будет". Почему не будет? Потому, что на стороне России не только сила, которой она вновь напиталась в последние годы. На стороне России еще и правда, и мораль. Как прямо следовало из речи Путина, его решение дать наконец "решительный бой" Западу было основано на моральных соображениях в ничуть не меньшей степени, чем на соображениях геополитических. С каким нескрываемым отвращением ВВП говорил о том, как святые понятия "мама" и "папа" подменяются на Западе "родителем один" и "родителем два". Какое чувство омерзение сквозило в голосе президента, когда он рассказывал как в США и Европе детям чуть ли не с ясельного возраста вбивают в головы, что кроме мужчины и женщины есть и другие "гендеры".



Путин убежден: в своей борьбе с "сатанизмом" ( термин, который был прямо употреблен президентом) Россия не одинока. В других частях света неоколониализм Запада тоже не слишком нравится. Но, как вытекало из речи главы государства, появление у Москвы открытых союзников - дело будущего. Пока она будет биться-за себя, за свои интересы, за мораль и правду- одна: " Они желают нам не свободы, а хотят видеть нас колонией. Хотят не равноправного сотрудничества, а грабежа. Хотят видеть нас не свободным обществом, а толпой бездушных рабов....Хочу напомнить, что претензии на мировое господство в прошлом уже не раз разбивались о мужество и стойкость нашего народа. Россия всегда будет Россией, мы и сейчас защитим и наши ценности, и нашу Родину".



Ясно, что эта битва не будет легкой. Враг коварен, опасен и окончательно лишился всех "тормозов". Путин прямо заявил: за диверсионными актами против "Северных потоков" стоят "англосаксы". Очень важный тезис президента, который может иметь конкретные "долгоиграющие" последствия. Однако разговор о конкретных "долгоиграющих" последствиях - о стратегии действий России в новых границах - Владимир Путин пока оставил на потом. И Запад, я думаю, в полной мере ответит России и ее президенту чуть позже. Владимир Зеленский, правда, быстро нашел способ тоже оказаться в центре медийного: объявил о подаче заявке об ускоренном вступлении Украины в НАТО. Однако, если "обещать не значит жениться", то и подача заявки совсем не равнозначна ее автоматическому удовлетворению. 30 сентября было днем Путина, а не днем Зеленского.



Шойгу, Кадыров, Медведев слушают Путина: драматичные кадры обращения