Красотку-бездельницу Асел Жанасову согнали с кресла вице-министра торговли и интеграции Казахстана по цифровизации

00:42 01.10.2022

Асел Жанасова освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции Казахстана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.



"Постановлением правительства Жанасова Асел Жубанышевна освобождена от должности вице-министра торговли и интеграции в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.



Асел Жанасова родилась в 1987 году в Алматы. Окончила Кембриджский университет.



Трудовую деятельность начала в 2010 году специалистом по информационным технологиям департамента автоматизации производства и связи ENRC Kazakhstan.



С 2016 по 2017 год - председатель правления АО "НУХ "Зерде".



С 2018 по 2020 год - управляющий директор по цифровым технологиям Международного финансового центра "Астана".



В июле 2020 года была назначена вице-министром торговли и интеграции Казахстана.