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"Северный поток-2": как утечка на газопроводе скажется на Казахстане
00:46 01.10.2022

"Северный поток-2": как утечка на газопроводе скажется на Казахстане
Чем рискует Европа из-за возможной диверсии "Северного потока"
Чем грозит заморозка проекта "Северный поток-2" для России, Европы и Казахстана. Об этом Zakon.kz рассказали эксперты – экономист Арман Бейсембаев и эксперт-международник Ануар Бахитханов.
Экономист Арман Бейсембаев выразил свое мнение, насколько возможно подорожание газа на фоне сложившейся ситуации и чем это все обернется для Казахстана.

– Теперь в связи с этой диверсией, насколько мне известно, европейская сторона высказалась, что восстановлению газопровод не подлежит. Иными словами, "Северного потока" больше нет. И транзит газа по трубам, скорее всего, остановлен, и остановлен уже навсегда, – предполагает эксперт.

Объем накопленного газа в газохранилищах уже составляет 90%. То есть все хранилища, Европа в этом плане успела подстраховаться. Какова реальность, никто не знает, мнения разнятся.

Есть версия, что ближайшую зиму Европа худо-бедно, но переживет. Потому что хранилища все заполнены, газа достаточно. Естественно, режим экономии будет. Причем, скорее всего, он будет достаточно жесткий, будут вводиться какие-то нормативы, ограничения, возможно, будут веерные отключения. По отоплению тоже будут ограничения не только в жилых домах, но и на предприятиях и так далее. Сейчас для Европы стоит задача пережить эту зиму. Эти ограничения напрямую, конечно, не повлияют, но это повлияет на промышленность в Европе. Германия уже испытывает большие трудности, там повсеместно останавливается деятельность заводов. Европа же сама по себе промышленная зона, а это большие затраты энергии, и из-за недостатка газа они вынуждены прекращать деятельность.
Экономист Арман Бейсембаев
По мнению финансового аналитика, Европа постепенно погружается в режим рецессии.

По его словам, это видно и по показателям деловой и потребительской активности населения. Тут же и инфляция больно бьет по карману граждан. Сейчас идет процесс энергетического кризиса, а энергетика – это основа основ всей промышленности – это такой замкнутый круг.

– Признаки рецессии уже очевидны. Теперь все спорят, насколько она затянется, насколько глубокой окажется и на каких мощностях мы будем из всего этого выруливать, – поясняет эксперт.

Вся эта ситуация уже автоматом перекидывается на наш регион, который как раз-таки занимается поставкой газа, нефти, а рецессия – это снижение потребления энергии. А снижение потребления энергии приводит к тому, что спрос на нефть начинает падать, из-за этого начинает страдать наш бюджет. Естественно, Казахстан не сможет остаться в стороне. Потому что основными потребителями нашей экспортной продукции являются европейские страны. Чем хуже будет Европе, тем хуже будет нам, причем, сильнее в несколько раз.
Экономист Арман Бейсембаев
Более того, снижение цен на нефть приведет, наоборот, к оживлению европейского сообщества. Так как экономический кризис у них, в том числе по причине того, что цена на нефть и газ достаточно высокая.

psbtechhack.ru
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А если цена за баррель нефти подешевеет, и он будет, условно говоря, стоить в районе 50 долларов, то больно будет Казахстану, потому что это достаточно ощутимое снижение. Казахстан, естественно, не будет устраивать такая сумма, но зато Европе, США, Китаю и Индии от этого будет комфортно. Будет хорошо всем, но не нам, – говорит Арман Бейсембаев.

Несмотря на то, что Европа находится сейчас в экономическом кризисе, я не скажу, что это какая-то катастрофа. Европа не сидит сложа руки, сейчас она России выдвинет ограничения на нефть, газ. И подстраховывается, предпринимает шаги, одновременно обсуждая поставки нефти и газа из Казахстана через Азербайджан. А также идут переговоры о поставках нефти с Катаром и Саудовской Аравией. Уже замечены попытки договориться с Венесуэлой. С Ирана стараются снять санкции, лишь бы наказать Россию. А как я говорил выше, Европа эту зиму переживет, и им уже неважно, есть "Северный поток" или его нет. Диверсия это или нет, я не могу сказать. Но если это так, то на газовом вопросе для Европы поставлен жирный крест.
Экономист Арман Бейсембаев
– Пока поставки газа продолжаются через Украину, бытует мнение, что российская сторона, возможно, подорвала "Северный поток-2", оставив только одну нить через Украину, чтобы создать переговорную позицию. Потому как это единственное, что пока связывает Россию с Европой. Как бы в дальнейшем эта труба не стала таким элементом шантажа, неким яблоком раздора. Россия может полностью перекрыть кислород Европе и вообще оставить ее без газа. А особо остро это на себе прочувствует Украина, – подчеркивает финансовый аналитик.

По мнению эксперта, на урегулирование ситуации потребуется год, максимум полтора.

Новость по теме

Европейский союз примет решительные меры в случае диверсии на "Северных потоках"
Тем временем политолог Ануар Бахитханов высказался насчет того, чего ожидать, если предположения о диверсии на "Северном потоке" подтвердятся, то какие меры Евросоюз может предпринять в отношении России? Насколько они могут быть серьезны и масштабны? И можно ли спрогнозировать в этой связи риски для Казахстана?

Злополучный "Северный поток" стал настоящим символом перемен в отношениях, этакой разменной монетой и серьезным инструментом в международной повестке. Ситуация с повреждением магистрали, на мой взгляд, едва ли могла возникнуть из ниоткуда, сама по себе, так как многомиллиардный проект, отвечающий за энергетическую безопасность Европы и экономическое благосостояние России, с точки зрения рисков представлял из себя, если не полностью, то в большей своей степени, тщательно продуманную и отработанную систему с, конечно же, сложными и многозадачными процессами.
Эксперт-международник Ануар Бахитханов
Безусловно, Европе еще предстоит определить истинную причину аварии, но уж очень явно определенные выводы напрашиваются сами собой: а именно такие, как диверсия либо манипуляция той или иной стороны в рамках конфликта, давно перешедшего за пределы военных баталий на территории Украины, – считает политолог.

В свою очередь такая новость должна повысить цены на энергоносители, в данном случае – на газ, что сейчас весьма выгодно для Российской Федерации в целях пополнения дефицитного бюджета и возникших расходов на военную кампанию.

Для Казахстана эта новость не особо критична. В рамках внешнеполитического влияния данная ситуация носит для нас более косвенный характер, а в каком-то смысле, предположу, что даже позитивный – если отталкиваться от финансовой стороны вопроса.
Эксперт-международник Ануар Бахитханов

Анастасия Беньяминова

Источник - Zakon.kz
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