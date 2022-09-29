Apple вывезла своих российских сотрудников в Кыргызстан

01:21 01.10.2022

30 сентября 2022, Бишкек - , Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ



Apple вывезла своих российских сотрудников в Кыргызстан, Лондон и ОАЭ. Об этом сообщают "Ведомости".



По данным издания, большинство работников переехали в Кыргызстан. Нынешний руководитель Apple по связям с госорганами Назим Турдумамбетов - наш соотечественник. Источники утверждают, что активная работа по подготовке к переезду в КР стартовала еще весной этого года.



Менее популярны (из-за высоких затрат) для релокации направления - ОАЭ и Лондон. Официально Apple не объявляла об уходе с российского рынка. В целом активнее всего такие работодатели переводят своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан, сказал гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров.



Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации. В это же время стали появляться сообщения о том, что граждане РФ массово покидают страну, а цены на билеты из Москвы в Бишкек взлетели до 170 тысяч сомов.