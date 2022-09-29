Следствие вскрыло гигантскую пирамиду афер и хищений в "КазМунайГазе". В растыр ушли миллиарды тенге

01:34 01.10.2022

Завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева

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Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Романа Наханова, сообщает Zakon.kz.

Расследование касалось и управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибуллы Серді и заместителя председателя Правления АО "НК "QazaqGaz" Жанузака Тайыра, подозреваемых в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов.



Так, ими в 2019 году через подконтрольное ТОО "Азиягаз Чунджа" реализована преступная схема хищения средств национальной компании Qazaq Gaz (ранее "КазТрансГаз") при поставках газа.



Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.



Тем самым подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций.



Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге.



Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.



При этом в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.



Параллельно агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.



После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка.



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Следует отметить, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах вопреки национальным интересам.



В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов США (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства.



17 марта в пресс-службе Агентства по финансовому мониторингу заявили, что задержан казахстанский предприниматель Кайрат Боранбаев. Агентством расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе.



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Константин Вноровский