Сердар Бердымухамедов уволил президента Академии туркм-наук Сапардурды Тойлыева

01:35 01.10.2022

Редакция

30 сентября 2022



29 сентября президент Сердар Бердымухамедов уволил Сапардурды Тойлыева с поста президента Академии наук Туркменистана, сообщает госинформагентство ТДХ.



Причины увольнения Тойлыева не называются.



На его место назначен Аллаберды Аширов, который с июня 2019 года занимал должность ректора Института инженерно-технических и транспортных коммуникаций Туркменистана.



На посту президента Академии наук Туркменистана Сапардурды Тойлыев находился с января 2018 года. Он также был вице-премьером по науке и образованию, здравоохранению и спорту до 8 июля этого года, когда его без указания причин уволил Сердар Бердымухамедов.