Украины больше нет: "В самое ближайшее время развалится", - СП

07:27 01.10.2022

30 сентября 22

Украины больше нет: "В самое ближайшее время развалится"

После донбасских референдумов украинской государственности на жизнь отвели "два понедельника"

Андрей Захарченко



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Богдан Безпалько Сергей Обухов



Прошедший референдум о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации стал, по сути, первым за всю новейшую историю плебисцитом, когда у людей по-настоящему появился реальный выбор сценариев развития своей собственной судьбы. До этого момента подобного выбора стремительно, неуклонно и - что самое страшное - сознательно несущаяся под откос киевская правящая элита гражданам Херсонщины не предоставляла. Так что не удивительно, что местные жители благодарны России, которая подставила плечо и взяла регион в свою семью.



Именно в таком ключе трактуются последние события в регионе местными политиками.



Что же будет дальше с Херсонской областью?



В частности, заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонщины (и одновременно - один из главных "смертных врагов" Службы безопасности Украины, давно ведущей охоту на всю его семью) Кирилл Стремоусов, констатировав, что буквально считанные десятки часов отделяют Херсон от статуса субъекта Российской Федерации, заявил: "Она будет развиваться. Пример тому есть: Республика Крым, которая за восемь лет расцвела и стала жемчужиной всей России".



При этом он высказался о дальнейшей незавидной судьбе Украины.



"Что будет с Украиной? Украина де-факто уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег. Украина, как и те, кто ее создавал, в ближайшее время развалится", ­- резюмировал Кирилл Стремоусов.



Что же появится на ее обломках взамен?



Последуют ли примеру Херсона и Запорожья все остальные субъекты Украины, или же ее остатки сейчас кинутся дербанить на кусочки венгры с румынами и поляками?



- Очевидно, логика Кирилла Стермоусова заключается прежде всего вот в чем, - предположил в разговоре с "СП" о ближайшем будущем "незалежной" политолог Богдан Безпалько. - Если уж Россия решилась сначала включить в свой состав Крым, а потом - и еще четыре бывших региона Украины, то, соответственно, в дальнейшем уже ничто не помешает ей присоединить и остальные ее регионы.



Присоединение Крыма воспринималось, скорее, как некое исключение. Подчеркивалось, что там, де, в отличие от всей остальной Украины, живут в большинстве своем русские люди, которые никогда не воспринимали украинскую государственность. Но референдумы в Запорожье и на Херсонщине ярко продемонстрировали - в этих густонаселенных регионах тоже живут такие же русские, три десятка лет "украинизации" которых привели в конечном итоге лишь к тому, что Киев начал расстреливать их из американских, французских и германских гаубиц и ракетных систем.



То есть замглавы администрации Херсонской области своими словами в первую очередь дал понять - умерла сама идея Украины как государства, раз киевский режим обстреливает собственных же граждан, "спасая" их таким способом от "проклятой москальской оккупации". Хотя, по правде сказать, жители этих регионов, собственно, никогда украинцами не считались. Всякие галичане, полагающие себя "настоящими", "исконными" украинцами, не только с "правильным" языком, но даже и "самым правильным украинским акцентом", презрительно именовали их "недоукраинцами", "схидняками", людьми, "испорченными" Москвой.



Так что Украина, это одеяло, собранное из лоскутков, действительно, перестает существовать как идея. Из последних сил держится сейчас на плаву только идея украинского насильственного унитарного объединения субъектов. Которые разбегутся в случае военного поражения киевского режима.



"СП": - А под чье крыло конкретно они будут бежать? Не приголубят ли их в этом случае разные поляки с венграми?



- Ползучие аппетиты ближайших соседей киевского режима не стоит, конечно, сбрасывать со счетов, - считает доктор политических наук, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов. ­- Обиженных на результаты Второй мировой войны очень много, и, например, Закарпатье считают "своим" венгры и словаки, Буковину - румыны, а поляки так вообще считают "своей" всю западную Украину целиком. Только не будем забывать, что Польша, Румыния и вообще Евросоюз, абсолютно несубъектны. Они начнут рвать "незалежную" только по приказу главного нынешнего хищника - США.



Как в эпоху "Мюнхенского сговора" - только после того, как Германия урвала себе кусок Чехии, и только потом Польша под шумок "отгрызла" себе у чехов Тешинскую область.



То есть нынешнюю Украину всякие мелкотравчатые начнут растаскивать только тогда, когда Америка потеряет к происходящему на Украине интерес. А до этого момента будут только сидеть и ждать команды "фас".



- Но даже если такое произойдет, - добавляет Богдан Безпалько, - то речь пойдет только о захвате ими каких-то территорий без учета мнения людей, на них проживающих.



Например, Польша имеет исторические претензии на Галицию, но там же сейчас практически не осталось поляков. Нужны ли Польше земли, населенные укронационалистами - большой вопрос. Поляки, конечно, могут из насильно заставить их принять польскую идентичность, тем более Польша - страна Евросоюза. Но это очень большой риск.



"СП": - Однако наряду с оголтелыми укронационалистами во всех регионах "незалежной" живет и немало русских. Может быть, они, вдохновившись примером Запорожья и Херсона, начнут движение в сторону России?



- Строго говоря, все восточные славяне - русские, и не столь уж важно, где территориально они проживают. Просто нередко та или иная национальная идентичность наслаивалась на русское самосознание насильственно. Например, еще в пятидесятых годах прошлого века старики, проживавшие на территории Украинской ССР и говорящие на так называемом "суржике", называли сами себя "русськи", русскими людьми, но никак не украинцами.



Конечно, референдумы, подобные донбасским, могут пройти в любом из регионов нынешней Украины, и большинство жителей Николаевской, Харьковской, Одесской, Черниговской и даже Кировоградской областей подавляющим большинством проголосуют за вхождение в состав России.



Только вот киевский режим такие референдумы точно проводить не даст. Значит, все упирается в военный фактор. Чем больше будет освобожденных территорий, тем большее количество людей на них будут голосовать за идею присоединения к единому общерусскому государству. Ну, разве что в совсем уж западных субъектах эта идея столкнется с гораздо большим сопротивлением.



Украина ведь сейчас держится исключительно на военной и экономической поддержке Запада, который фактически взял киевский режим на содержание. Если бы не это, она бы уже полгода назад, фигурально выражаясь, кончилась.



"СП": - И как долго эта поддержка будет продолжаться?



- Это зависит от целого ряда факторов. Прежде всего от того, насколько у нас самих хватит решимости противостоять этому. Потому что очень долгое время Украина могла исчезнуть безо всяких военных спецопераций. Достаточно было, например, просто прекратить поставки газа, закрыть доступ к ее товарам, до много еще было чисто экономических рецептов.